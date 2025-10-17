edición general
Trump confiesa que los aranceles de EEUU contra China no son sostenibles: ‘Me obligaron a hacerlo’

El presidente Donald Trump dijo que los altos aranceles amenazados con China no eran viables a medida que las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo se intensifican antes de una reunión cara a cara esperada con su homólogo chino, Xi Jinping. “No es sostenible”, dijo Trump en una entrevista con Fox Business, un fragmento de la cual se emitió este viernes 17 de octubre, cuando se le preguntó si los gravámenes que ha amenazado con imponer a China podrían mantenerse sin afectar significativamente la economía.

