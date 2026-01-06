Trump analiza opciones para adquirir Groenlandia y no descarta utilizar al ejército estadounidense, según la Casa Blanca

Donald Trump ha estado barajando "una serie de opciones" con su equipo para adquirir Groenlandia sin descartar el uso del ejército estadounidense, según un comunicado de la Casa Blanca emitido a la agencia Reuters y a la BBC. El comunicado afirma que "el presidente Trump ha dejado bien claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos" y que es "vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", refiriéndose a China y Rusia.