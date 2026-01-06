Trump analiza opciones para adquirir Groenlandia y no descarta utilizar al ejército estadounidense, según la Casa Blanca

Donald Trump ha estado barajando "una serie de opciones" con su equipo para adquirir Groenlandia sin descartar el uso del ejército estadounidense, según un comunicado de la Casa Blanca emitido a la agencia Reuters y a la BBC. El comunicado afirma que "el presidente Trump ha dejado bien claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos" y que es "vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", refiriéndose a China y Rusia.
| etiquetas: trump , comunicado , groenlandia , ejército , eeuu , dinamarca
"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Así que Trump tiene que estar acojonado viendo las consecuencias
La retórica antiUE ya esta muy manida, parece que todo vale, por más burdo que sea.
Ahora tenemos a Tusk poniendo trabas para entregar a un sospechoso a Alemania y a Von Leyen callada.
De aquellos barros estos lodos. No actuar con consecuencia nos lleva a que todos nos tomen por gilipollas que no saben ni auto defenderse de amenazas externas.
Rompimos todo lazo con Rusia de la noche a la mañana por la invasión de un país europeo, aquí, abiertamente la administración Trump habla de quedarse con un territorio europeo por sus cojones, socio OTAN que se espía a miembros OTAN y no vamos a romper relaciones?
Sería el primero que estaría encantado en una defensa únicamente europea.
Rompimos todo lazo con Rusia de la noche a la mañana por la invasión de un país europeo, aquí, abiertamente la administración Trump habla de quedarse con un territorio europeo por sus cojones, socio OTAN que se espía a miembros OTAN y no vamos a romper relaciones?
Te acuerdas de Merkel celebrando el golpe en Ucrania?
Yo si
No, no esperamos dignidad alguna de la derecha.
No, verdad? .. pues toca pagar
No es cuestión de cobardía o verguenza, es cuestión de tener un jodido ejercito - que es lo que zanahorio solo es capaz de comprender.
Parece que MNM no se entera de que la real-politic esta soportada por quién la tiene más grande.
elpais.com/internacional/2026-01-06/los-grandes-paises-de-europa-recla
Ah! ¿os pensabais que el nazi era el del prepucio cortado?
Yo si fuese Noruega estaría cagado.
No se van a esperar ni a meterles unos años de sanciones, impedir que comercien hasta que pasen hambre y no puedan ni comprar medicamentos, pagar a la oposición y desestabilizar todo hasta secuestrar al presidente y que les regalen Groenlandia por "salvarles".
Fdo. Los liberales europeos”
Yo doy por hecho que va a piratear Groenlandia, la única duda que tengo es si ya se molestará en poner alguna excusa. Diría que no, viendo lo poco que se lo ha currado para justificar el secuestro de Maduro. Me lo quedo porque quiero y puedo, y sanseacabó.
Son estos medios en realidad los que dan la cobertura de aceptación como normalidad.Son más peligrosos con sus engaños,mentiras y silencios que los propios zanahorios.
Las diferentes varas de medir de la prensa con EEUU (lógico, porque claro en EEUU siempre han sido de usar unidades distintas para todo)
Oh, mierda...
1) Trump ataca Groenlandia.
2) Dinamarca acude al artículo 5.
3) La OTAN lo evalúa y actúa. Trump ataca a Trump
¡Es que es imposible decirlo sin descojonarse!
en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Withdrawal_from_NATO?_x_tr_sl=en&
-Cerrar las bases yankis y echar a sus asesores, espías, soldados y material
-Limpiar a fondo el stock de material militar controlado por EEUU, especialmente el que necesita conexión a sus redes y el que sufre sin recambios que vengan de EEUU
-No cuentes con el apoyo de UK
-Aliarse con algún otro de los principales productores de armamento: China, Rusia, etc
Tengo entendido que Groenlandia tiene derecho a un referéndum de independencia
"El Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 permitió a Estados Unidos mantener sus bases militares en Groenlandia y establecer nuevas bases o "áreas de defensa" si la OTAN lo consideraba necesario. El ejército estadounidense podía utilizar y desplazarse libremente entre estas áreas de defensa, pero no debía infringir la soberanía danesa en Groenlandia."
Pero es que ni a EEUU le preocupan los narcos, no le preocupa que haya barcos rusos/chinos. Quieren la soberanía territorial y explotar recursos libremente.