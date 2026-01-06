edición general
Trump analiza opciones para adquirir Groenlandia y no descarta utilizar al ejército estadounidense, según la Casa Blanca

Donald Trump ha estado barajando "una serie de opciones" con su equipo para adquirir Groenlandia sin descartar el uso del ejército estadounidense, según un comunicado de la Casa Blanca emitido a la agencia Reuters y a la BBC. El comunicado afirma que "el presidente Trump ha dejado bien claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos" y que es "vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", refiriéndose a China y Rusia.

#10 #5 #8 #2 aún recuerdo las duras palabras de Von Leyen con el NordStream y las consecuencias para los culpables a día de hoy

"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Así que Trump tiene que estar acojonado viendo las consecuencias
ur_quan_master #2 ur_quan_master
El clamoroso silencio europeo
Alakrán_ #5 Alakrán_
#2 Bulo.
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
Alakrán_ #13 Alakrán_
#10 ¿Hay un silencio en Europa respecto a Groenlandia? definitivamente falso.

La retórica antiUE ya esta muy manida, parece que todo vale, por más burdo que sea.
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso *
#13 tampoco hubo silencio los primeros días del sabotaje cuando todos pensaban que era Rusia, y luego qué pasó?…

Ahora tenemos a Tusk poniendo trabas para entregar a un sospechoso a Alemania y a Von Leyen callada.

De aquellos barros estos lodos. No actuar con consecuencia nos lleva a que todos nos tomen por gilipollas que no saben ni auto defenderse de amenazas externas.

Rompimos todo lazo con Rusia de la noche a la mañana por la invasión de un país europeo, aquí, abiertamente la administración Trump habla de quedarse con un territorio europeo por sus cojones, socio OTAN que se espía a miembros OTAN y no vamos a romper relaciones?
Alakrán_ #19 Alakrán_
#15 No existe ningún silencio sobre Groenlandia, que es de lo que estamos hablando.

Sería el primero que estaría encantado en una defensa únicamente europea.

Rompimos todo lazo con Rusia de la noche a la mañana por la invasión de un país europeo, aquí, abiertamente la administración Trump habla de quedarse con un territorio europeo por sus cojones, socio OTAN que se espía a miembros OTAN y no vamos a romper relaciones?
ChukNorris #33 ChukNorris
#15 #19 Es que lo de quedarselo suena muy mal, lo unico que quiere es ser el unico pais que puede poner unas bases militares, unos puertos y unas pocas minas... El resto del terreno inutil le da igual, pueden quedarse a vivir tranquilamente los Inuit
#27 chavi
#15 Nadie penso que fuera Rusia realmente. No tenia sentido
Harkon #36 Harkon
#27 Lo pensaron todos los subnormales y el país está lleno
ewok #61 ewok *
#27 Bueno... Había gente que sí decía que lo pensaba.
zentropia #31 zentropia
#15 Alemania tiene interes en zUcrsnia y Europa del Este y Rusia le jode todos los planes.
Te acuerdas de Merkel celebrando el golpe en Ucrania?
Yo si
ChukNorris #23 ChukNorris
#13 Cierto, lo unico que hay son palabras. Están deeply concerned.
2 K 32
#46 pascuaI
#5 Trump es capaz de invadir Groenlandia y todavía veríamos a Von der Nazi o a la Caca Kallas emitir un comunicado atacando a Rusia o a China. Es lo que tiene que personas sin dignidad elijáis a los representantes europeos... que al final, son un reflejo vuestro xD
2 K 20
Alakrán_ #51 Alakrán_
#46 Otro con su bilis antiUE. Que mal lo tendréis que pasar en la calle.
ewok #63 ewok
#46 ¿Y tú de dónde eres?
#65 pascuaI
#63 De aquí e de acolá.
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#2 Es simplemente vergonzoso. Europa debereia decirle a la cara que cierre la puta boca. Pero tenemos a los mas cobardes y vende patrias al mando.
#9 NoMeVeas
#6 Tenemos a la derecha gobernando Europa, ¿Esperabas dignidad?
Spirito #12 Spirito
#9 Es de lo más reflexivo que he leído hoy.

No, no esperamos dignidad alguna de la derecha.
salteado3 #34 salteado3
#6 No son cobardes. Simplemente están comprados o chantajeados por las fotopollas de sus iphones (o algo peor).
Ehorus #50 Ehorus
#6 Tienes un jodido ejercito que poner delante? unos presupuestos para mantener ese ejercito?
No, verdad? .. pues toca pagar
No es cuestión de cobardía o verguenza, es cuestión de tener un jodido ejercito - que es lo que zanahorio solo es capaz de comprender.
Parece que MNM no se entera de que la real-politic esta soportada por quién la tiene más grande.
#28 _1242
#8 si, líderes de grandes países europeos, no la presidenta de la unión europea. Así que si, silencio como unión europea. Otra cosa que se quejen individualmente.
salteado3 #37 salteado3
#8 La clave de ese artículo es que EE. UU. no respeta las leyes internacionales (véase Venezuela). Se creen por encima de todo y actúan como tal.
#59 pascuaI
#8 Es verdad. Hay que reconocer que silencio, silencio, no hay: han escrito una carta pidiéndole a Trump por favor, por favor, que no invada Groenlandia.
salteado3 #30 salteado3
#2 Mañana hacen un comunicado pidiendo calma a ambas partes y que los daneses pidan perdón.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
¿es una mala traducción, han manipulado las palabras del payo zanahorio o se le ha ido la olla por completo? o_o
antesdarle #3 antesdarle
#1 cuando no se le ha ido a este? Si está senil.
mariKarmo #53 mariKarmo
#3 pa lo que me queda en el convento, monto un poyo y reviento.
Iori #4 Iori
#1 Tras Polonia los nazis fueron a por Dinamarca y Noruega.
Ah! ¿os pensabais que el nazi era el del prepucio cortado?

Yo si fuese Noruega estaría cagado.
salteado3 #26 salteado3 *
#1 Tal cual. Parece que en breve van a declarar Dinamarca un narcoestado...

No se van a esperar ni a meterles unos años de sanciones, impedir que comercien hasta que pasen hambre y no puedan ni comprar medicamentos, pagar a la oposición y desestabilizar todo hasta secuestrar al presidente y que les regalen Groenlandia por "salvarles".
Harkon #32 Harkon
#1 No, se la va a anexionar mientras todos nuestros "grandes dirigentes" le comen la polla, eso sí, con los puñitos apretados fuerte para que parezca que se "resisten"
Marco_Pagot #41 Marco_Pagot *
#32 “ay Trump, como nos enfademos vamos a coger un boli muy fuerte para escribir sobre papel con furor que lo que haces está muy pero que muy mal.

Fdo. Los liberales europeos”
#44 Jesusor
#32 Y sin puñitos.
#58 fernando_sierra
#1 Yo opto por la explicación más obvia, se le ha ido la pinza, pero ya le viene de serie.

Yo doy por hecho que va a piratear Groenlandia, la única duda que tengo es si ya se molestará en poner alguna excusa. Diría que no, viendo lo poco que se lo ha currado para justificar el secuestro de Maduro. Me lo quedo porque quiero y puedo, y sanseacabó.
cocolisto #48 cocolisto
De toda ésta parafernalia lo que más me llama la atención es la naturalidad con que los medios tratan las salvajadas de los eeuu."Hemos invadido un país ,matado a 100 personas y otras tantas rematándolas en el mar y además ahora a por Groenlandia, Irán y lo que se tercie".Y los medios dan la noticia como cuando dan un parte meteorológico: "Llueve y mañana nubes".Ningún signo de alarma,desaprobación o escándalo.
Son estos medios en realidad los que dan la cobertura de aceptación como normalidad.Son más peligrosos con sus engaños,mentiras y silencios que los propios zanahorios.
mudito #56 mudito
#48 Pero di algo del casoplón, que sale en primera página durante varios días.

Las diferentes varas de medir de la prensa con EEUU (lógico, porque claro en EEUU siempre han sido de usar unidades distintas para todo) :troll:
xiobit #49 xiobit
Hay que tener claro que EEUU está fomentando la ultraderecha en Europa para debilitarla. Eso lo tienen que tener claro todo el mundo y cuanto antes tengamos el ejército europeo mejor.
DayOfTheTentacle #35 DayOfTheTentacle
La tercera ya está aquí....
TikisMikiss #60 TikisMikiss
#35 Ojalá. Salud y Rep...

Oh, mierda...
antesdarle #14 antesdarle
A mi me suena más a los delirios de un borracho que de algo que sea pausible realmente. Dinamarca es miembro de la OTAN, el artículo 5 establece que se responde por la víctima, no por el agresor
#21 Virtualcharly
#14 lo veo.
1) Trump ataca Groenlandia.
2) Dinamarca acude al artículo 5.
3) La OTAN lo evalúa y actúa. Trump ataca a Trump
salteado3 #39 salteado3
#14 Yo confío en que EE. UU. respetará la sobpffff, soberapffff, soberanía y las leyes internacioja ja ja

¡Es que es imposible decirlo sin descojonarse! xD xD xD
antesdarle #54 antesdarle
#39 sin el derecho internacional. Si EEUU ataca un país de la OTAN el resto de países deben acudir. Está en sus bases. Los delirios del tonto del pueblo son en esencia eso, delirios. EEUU no va a invadir Groenlandia. Pero somos tan parguelas que compramos ese relato.
jozegarcia #42 jozegarcia
#14 en qué mundo vives?
antesdarle #52 antesdarle
#42 en el mismo que tú, a poco que seas algo inteligente sabrás que Estados Unidos no puede atacar un país de la OTAN. Y puedes guardar el comentario y ver dentro de un año si estoy en lo cierto.
#18 HangTheRich
Va a acabar con la OTAN el menos esperado.

xD
#47 Jesusor *
¿Y qué es eso, tan contundente que ha dicho la UE cuando EEUU amenaza con anexionarse por la fuerza un territorio más grande que Europa perteneciente a un miembro, de la UE.?
#29 anamabel
Estarías encantado con una defensa europea, pero ten en cuenta que, para que sea posible primero hace falta:
-Cerrar las bases yankis y echar a sus asesores, espías, soldados y material
-Limpiar a fondo el stock de material militar controlado por EEUU, especialmente el que necesita conexión a sus redes y el que sufre sin recambios que vengan de EEUU
-No cuentes con el apoyo de UK
-Aliarse con algún otro de los principales productores de armamento: China, Rusia, etc
azathothruna #16 azathothruna
Putin se va a morir de la risa si demuestran la teoria de que los europedos son cobardes.
salteado3 #40 salteado3
#16 Y de que la OTAN (=EE. UU.) es una amenaza y no podían permitirse sus bases en Ucrania.
#45 Radix2 *
Es fácil, un millón de euros a cada ciudadano si sale favorable una votación de independencia y anexión a USA y los gorenlandeses votarán a favor.

Tengo entendido que Groenlandia tiene derecho a un referéndum de independencia
#11 arreglenenlacemagico
va terminar pasando que pondrán un escudo antimisiles allí para interceptar misiles balísticos o algo por el estilo , esto es pedir la máxima para luego hacer una petición y se acceda a ella.
#38 pom
#11 pero es que eso podrian hacerlo sin mucho problema:

"El Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 permitió a Estados Unidos mantener sus bases militares en Groenlandia y establecer nuevas bases o "áreas de defensa" si la OTAN lo consideraba necesario. El ejército estadounidense podía utilizar y desplazarse libremente entre estas áreas de defensa, pero no debía infringir la soberanía danesa en Groenlandia."

Pero es que ni a EEUU le preocupan los narcos, no le preocupa que haya barcos rusos/chinos. Quieren la soberanía territorial y explotar recursos libremente.
#57 arreglenenlacemagico
#38 discrepo los barcos le interesan bastante
gale #17 gale
Realmente USA podría tener el control de Groenlandia de facto llegando a acuerdos con Dinamarca y la UE. No entiendo tanto empeño por enemistarse con muchos de sus socios.
CerdoJusticiero #20 CerdoJusticiero
#17 Porque el objetivo de un matón como Trump nunca es sólo conseguir lo que quiere, él necesita humillar. En clave de política interna tiene todo el sentido, necesita vender esa imagen a sus votontos.
salteado3 #43 salteado3
#17 Están crecidos; ¿por qué colaborar si me lo puedo quedar por la fuerza? ¿Vas tú a impedirlo?
estemenda #64 estemenda
Cojones, que es que no es digamos un Gibraltar, Groenlandia representa el 97% del territorio danés.
#22 inquietto
Adversario , enemigo, guerra... Solo ve eso, bueno, eso y dinero. Que vida más triste.
mudito #55 mudito
"O me la das, o me la doy"
#25 jmav
Está mal de la cabeza.
#62 Marcus78
Habría que replantear el asunto: seria una decisión estratégica para TODOS que EEUU desapareciera
