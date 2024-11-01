·
Trump dice que tomará Groenlandia "por las buenas o por las malas"
Durante una reunión en la Casa Blanca en Washington D. C.
actualidad
37 comentarios
Comentarios destacados:
#2
BurraPeideira_
Me voy a partir el culo viendo a todos esos que se rasgaban las vestiduras por la soberanía de Ucrania, que querían mandar tropas y todo, haciendo piruetas para defender lo contrario.
18
K
198
#4
eldet
#2
como quien, porque con esto se está diciendo mas que con rusia antes de la invasión
1
K
21
#1
pip
Ver estas cosas después de estar viendo la temporada 2 de Fallout es malísimo para el cerebro, luego tengo pesadillas nucleares.
11
K
116
#7
Pacman
#1
nucelar
Se dice nu ce lar
4
K
67
#10
detectordefalacias
A la OTAN le queda un achus, y en cuanto la OTAN caiga vamos a entrar en guerra con Marruecos por Ceuta, Melilla y las Canarias.
Con la mala suerte de que vamos a estar jodidos por el norte en Groenlandia y por el este en Ucrania/Alemania.
No esperéis ayuda extranjera y esperad reclutamientos. Veréis que jajas si encima manda algo más a la derecha del PSOE.
3
K
34
#11
pip
#10
si la OTAN cae podemos tener guerra con Marruecos, con Rusia, con China, con todos a la vez...
0
K
12
#20
Ratef
#10
#11
El tratado de Lisboa obliga a los estados de la UE a defenderse mutuamente, incluso al margen de la OTAN
2
K
32
#23
pip
*
#20
ya bueno, por "tenemos" me refería a los europeos.
0
K
12
#27
Ratef
*
#23
Ya, veremos a ver si no empezamos con Groenlandia. El tratado de Lisboa no cubre Groenlandia específicamente (la OTAN sí, pero si es EEUU quien ataca, la OTAN está muerta). Pero dudo que la UE mire para otro lado si Groenlandia es atacada por EEUU. Ceuta y Melilla es al revés, no están cubiertos por la OTAN pero sí por el tratado de Lisboa.
0
K
10
#25
detectordefalacias
#20
¿De verdad aún no os habéis caído del guindo?
El derecho internacional vale papel mojado y tenemos múltiples instituciones europeas colonizadas por gente que en última instancia defiende intereses ajenos a Europa.
Esto se lleva mascando años
0
K
9
#32
Ratef
#25
Todo es posible; pero no todos a la vez y al mismo tiempo, eso es improbable. Si EEUU invade Groenlandia no implica que España ahora invada Gibraltar o decida anexionarse partes de Portugal. Las normas están, no todo va a desaparecer a la vez.
0
K
10
#29
porquiño
#20
es más, si marruecos entra en Ceuta o Melilla la OTAN no podría entrar ya que no están protegidas debido a los acuerdos que dejan fuera todo el continente africano. Pero siempre se dijo en pasillos que a pesar de ello se defendería al estado español... Vete a saber. En cambio el tratado de Lisboa defiende esas ciudades en el continente vecino.
1
K
19
#13
azathothruna
#10
Por el sur por Marruecos.
Y por el sudeste por los follacabras.
Y si trump sobrevive, o hay webos por el oeste tambien
0
K
18
#19
santim123
#13
Somos el mayor comprador de gas argelino, de lo poco que exporta ese país además de emigrantes a Francia.
0
K
11
#34
porquiño
#13
follacabras???
0
K
9
#35
azathothruna
#34
O te crees que alqaeda, taliban, isis y demas se desintegraron?
Y no nos olvidemos de Cerdogan
0
K
18
#22
mudito
#10
y por isla Perejil, que no se te olvide
1
K
22
#3
Lord_Cromwell
No se baja del burro
1
K
33
#15
Manuel.G
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia han declarado su respando absoluto a Dinamarca.
Joder...
3
K
29
#5
Grahml
Ojalá cumpla lo que dice.
Así dará más razones al personal para darle matarile y celebrarlo cuando ocurra.
Como cuando Hitler desapareció del mapa. Todo el mundo celebrándolo.
2
K
27
#9
pip
#5
sí, acabar con Hitler costó 60 millones de muertos, pero luego fue un fiestón.
11
K
102
#14
Grahml
#9
Mejor evitar los muertos, siempre.
0
K
18
#26
porquiño
#9
y reconstruir casi todo un continente
2
K
22
#12
azathothruna
#5
Irlanda mando el pesame
0
K
18
#6
CharlesBrowson
a ver si al final acaba colgado del capitolio por tonto pollas
1
K
14
#37
johel
#6
A ver si acaba en un panteon con honores durante los proximos 40 años como el otro hijo de puta con bigote...
0
K
10
#30
SeñorPresunciones
Da que pensar que lo de Ucrania lleve demasiado tiempo planificado y haya sido con la única finalidad de desgastar a la UE...
0
K
12
#8
Perrota
Por las malas o por la malas Sr Adolf… digo Trump.
0
K
10
#16
Poligrafo
Payaso bocazas ven a cogerla.
0
K
8
#28
mudito
#16
eso mismo le dijo Maduro. Suerte tienes que en España no hay petróleo.
0
K
10
#31
Poligrafo
*
#28
Me referia a Groenlandia pero a mi, jaja que venga el, en persona si tiene wevos
0
K
8
#33
meroespectador
Si Donald Trump se hace con Groenlandia por la fuerza, todo, repito, todo va a cambiar. La hostilidad con Rusia seguirá, pero se buscarán acuerdos y se seguirá apoyando a Ucrania, habrá un acercamiento de Europa a China, la cantidad de empresas americanas que van a tener que salir zumbando de Europa va a ser enorme, pero no habrá guerra con EEUU ahora que cada cual se busque sus habichuelas. Volverá la era nuclear ya que habrá que protegerse y bien Francia comparte lo que tiene sino cada cual…
» ver todo el comentario
0
K
7
#17
listillo
Habrá guerra entonces y es el fin de la OTAN. Pronto tendremos a los Rusos aprovechando el ataque en Groenlandia para atacar también.
0
K
7
#36
porquiño
#17
ucrania se le quedará pequeño como botín si existen altercados bélicos entre europa y usa.
0
K
9
#24
Donal_Trom
El pintor estadounidense
0
K
6
#21
Nekobasu
Yo, por si acaso, enviaría unos 100.000 hombres y 30 o 40 fragatas. Pero ya.
Nota: este 4 de julio es el 250.º aniversario de su Brexit… nada mejor que mostrar "la pieza cazada", ¿no creéis?
0
K
6
#18
ikzuge
BUeno eso si el no está ocupado en una guerra interna que como van las cosas...Aunque sí , aqui algunos creo que llevais razón, vamos a tener una guerra mundial.Y todos estarán ocupados para ayudarse entre sí.
0
K
6
Ver toda la conversación (
37
comentarios)
