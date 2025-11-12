edición general
El Tribunal Supremo está jodido

La derecha ha derruido la confianza en instituciones como el Tribunal Supremo y la UCO. Tensar tanto la goma tiene el riesgo de que se rompa y te salte los dientes. Ahora tiene el marrón de condenar sin pruebas, con los revolcones que vendrán de Europa después, o absolver dejando a los pies de los caballos a su propio tribunal y a la unidad de la Guardia Civil que investiga estos casos y que hasta ahora todo lo que decía se tomaba como grabado en piedra. Nada que decida el Tribunal Supremo dejará indemne a la propia institución.

#1 DonaldBlake
Los que estamos jodidos somos nosotros con una "justicia" así.
calde #2 calde *
Efectivamente, la institución que está perdiendo el honor son los tribunales, no la fiscalía (o al menos no tanto).

Y también nos ha quedado clara la importancia de que los periodistas puedan proteger a sus fuentes, a pesar de que algunas veces, los periodistas a sueldo de la derecha, lo vayan a utilizar para manipular.
Veelicus #4 Veelicus
Con este juicio hemos visto lo que ya sabiamos, que la justicia española esta podrida hasta el tuetano.
La Guardia Civil diciendo que no hacen investigaciones prospectivas y la gente descojonandose es un buena prueba de ello
#3 poxemita
La derecha, sí, la derecha pasó a su ministra de defensa a fiscal general de un día para otro, y la derecha ha dejado que el actual fiscal general haya ido a juicio (que luego será declarado inocente o no), pero es cuanto menos alucinante que el acusado sea el jefe en activo del fiscal que lo juzga.
#5 dclunedo
#3 Claro hombre, todos los males viene por la derecha. Llevan años ahora gobernando pero lo malo es herencia o competencia de otro o viene impuesto por la derecha Europea.... Parece mentira que no te hayas enterado todavía, Sobre todo con lo claro que te lo dicen aquí en Ayusame....:-D
#6 Leon_Bocanegra
#3 la derecha ha dejado que el actual fiscal general haya ido a juicio (que luego será declarado inocente o no), pero es cuanto menos alucinante que el acusado sea el jefe en activo del fiscal que lo juzga.


Quieres decir que es culpa del gobierno que hayan llevado a juicio a su fiscal general?
Menuda gilipollez colega.

Que puta gilipollez.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 lo que es alucinante es tu comentario.
Anfiarao #11 Anfiarao
#3 no dais más de sí
Pepy #8 Pepy *
La UCO, los "patas negras" de la Guardia Civil, hacen el ridículo con bastante frecuencia, y el poder judicial detrás de ellos. Me acuerdo de lo que hicieron con Dolores Vázquez, por ejemplo.
pitercio #9 pitercio
Les pasa por tíos mierdas y se lo merecen, que se acabe la puta pantomima y las calles con parking reservado para hijoputas.
io1976 #10 io1976
Que le pregunten a Cosido...
