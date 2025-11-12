El Tribunal Supremo está jodido

La derecha ha derruido la confianza en instituciones como el Tribunal Supremo y la UCO. Tensar tanto la goma tiene el riesgo de que se rompa y te salte los dientes. Ahora tiene el marrón de condenar sin pruebas, con los revolcones que vendrán de Europa después, o absolver dejando a los pies de los caballos a su propio tribunal y a la unidad de la Guardia Civil que investiga estos casos y que hasta ahora todo lo que decía se tomaba como grabado en piedra. Nada que decida el Tribunal Supremo dejará indemne a la propia institución.
| etiquetas: instituciones , desprestigio , descredito , tribunal supremo , politización
Y también nos ha quedado clara la importancia de que los periodistas puedan proteger a sus fuentes, a pesar de que algunas veces, los periodistas a sueldo de la derecha, lo vayan a utilizar para manipular.
La Guardia Civil diciendo que no hacen investigaciones prospectivas y la gente descojonandose es un buena prueba de ello
Quieres decir que es culpa del gobierno que hayan llevado a juicio a su fiscal general?
Menuda gilipollez colega.
Que puta gilipollez.