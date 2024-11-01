·
Todas las empresas tech están metiendo IA en todos sus productos. El problema es que nadie los quiere
Lo estamos viendo especialmente en el ámbito del software, y Microsoft es el mejor ejemplo de una tendencia preocupante
|
etiquetas
:
empresas
,
tech
,
metiendo
,
ia
,
productos
,
problema
,
nadie
,
quiere
16
2
0
K
270
tecnología
19 comentarios
#4
reithor
Es el momento de sacar una alternativa al WhatsApp sin el puto aro de IA en medio de la pantalla. Hay nicho de mercado.
3
K
36
#12
WcPC
#4
Por eso las industrias no quieren dejar acceso libre a sus redes de comunicaciones, tienes whatsapp sin IA, se llama telegram o signal, pero el problema es que no puedes comunicarte con quien tenga whatsapp.
0
K
11
#15
ur_quan_master
*
#4
Telegram?
Además toda la razón a
#12
Deberíamos usar un protocolo como XMMP y cada cual la aplicación que nos interese. Igual que como se hace con el correo electrónico.
0
K
11
#17
reithor
*
#15
sile. Convencer de migrar a 480 de 500 contactos, ya es más difícil
0
K
13
#19
ur_quan_master
#17
hablales de los chats de pr0n y ya se pasarán unos cuántos.
0
K
11
#16
reithor
#12
también uso otras mensajerías, efectivamente, pero me aislan del rebaño.
0
K
13
#1
rbrn
Hace años nadie quería un producto que llevase "inteligencia artificial", todo el mundo decía "eso no es inteligencia artificial". Así que había que llamar a las cosas por sus nombres específicos: visión por computador, redes neuronales, machine learning, algoritmos evolutivos, etc.
Desde la IA generativa ha occurido todo lo contrario, si tenías en un cajón un producto sin demasiado éxito, ahora con la etiqueta IA puedes tener inversión...
2
K
24
#7
cunnus
*
#1
En algunos aparatos si está justificada su integración, como por ejemplo: traductores de tiempo real, gafas inteligentes, coches autónomos, robots, etc. En algunas apps concretas también.
0
K
20
#8
Alt126
#7
No es que esté justificada su integración, es que esos conceptos solo existen precisamente por el uso de IA.
El problema es que no es lo mismo unas gafas inteligentes que quieres que te traduzcan un cartel de una panadería en Tombuktú que un coche autónomo que tiene que ser total y realmente infalible para ser útil.
El problema está en que lo de las gafas te lo venden como revolucionario cuando no lo vas a usar más que 10 días al año, con suerte (con lo que la relación coste/usabilidad es…
» ver todo el comentario
0
K
6
#13
rbrn
*
#7
La IA en producción lleva usándose décadas. Que cuando haces una foto salga un cuadradito en las caras de la gente es sólo posible gracias a la inteligencia artificial. Pero nunca nadie le puso la etiqueta IA por lo que comento en
#1
.
Y a cualquiera que le preguntes, que no sepa cómo se hace, creerá que es una piajada.
0
K
10
#9
detectordefalacias
#1
Es exactamente como las .com
A todo el mundo le daba igual tu madre en patines... Pero tumadreenpatines.com... eso ya podía atraer dinero.
La hostia se escuchará desde Júpiter.
0
K
9
#11
WcPC
#1
Recuerdo cuando estudiaba la carrera de Informática los departamentos que trataban temas relacionados con inteligencia artificial intentaban esconder sus estudios dentro de otras sub disciplinas...
Joder como cambió el paper de Google todo eso.
0
K
11
#14
rbrn
#11
No sé si será leyenda urbana o no, pero recuerdo una cita de hace décadas que decía "lo peor que le ha pasado a la inteligencia artificial es el nombre". Ahora que la percepción de la gente se asemeja al concepto popular de IA pues ha habido esta explosión. Ahora la IA genera, puedes hablar con ella, etc. Así que encaja con la idea que nos vendió la ciencia ficción sobre la IA.
0
K
10
#2
Enfin...
Estoy de los chatbots integrados en webs hasta los mismísimos... de verdad qué pesados. Buena UX > IA Chatbot
2
K
22
#5
cunnus
La IA debe ser siempre una aplicación separada.
0
K
20
#6
Dragstat
*
"Lavadoras, frigoríficos y hornos con IA"
Yo si la lavadora te coge la ropa, la separa, la lava, la seca, la plancha y la coloca en su sitio. Seguramente me decante por la de IA. Sino prefiero dedicarme a otras cosas antes que chatear con la lavadora. Cualquier cosa ya la buscas con el móvil como dice
#5
3
K
51
#3
incontinentiasuma
En Vomistar, los abonados tenemos la IA Perplexity gratis durante un año y no paran de mandar mensajes para activarla. Ahí está muerta de asco en mi caso. Supongo que en algún momento la usaré, pero ahora es que no tengo ninguna necesidad de utilizarla.
1
K
12
#18
Priorat
Los chatbots de IA de hoy es como la videollamada de hace años con el 4G. Que la gente o escribe o deja mensajes de voz o llama. El video no aporta nada.
0
K
12
#10
jdmf
Las Tech están invirtiendo tanta pasta en las IAs que tienen que justificar el gasto, aún a sabiendas que no están teniendo el rédito que esperaban.
En breve la lavadora vendrá con IA, y le vas a tener que dar conversación para convencerla de que se ponga a girar, porque esto de meter la ropa y darle a un botón era taaaaaaann complicado!!
0
K
11
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
