Taiwán y China escenifican un deshielo histórico: "Es hora de unir fuerzas para evitar una guerra", le dice a Xi la líder nacionalista taiwanesa

La líder del Kuomintang se reúne con Xi Jinping en Pekín para proponer un frente común basado en el "Consenso de 1992" y frenar la influencia de potencias externas
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Ay no.
Que esos son los malos, perdón.
Por cierto yo creo que hay una diferencia muy muy grande entre matar o secuestrar al presidente de un país o bloquearlo durante un siglo a decir "vamos a sentarnos a hablar y ver cómo arreglamos esto".
si es por la noticia, es falso que Kuomintang se someta, ya gobernó hace una década en Taiwan y de sometimiento nada. Ellos defienden el consenso de 1992, es decir, mantener el status quo actual. Nada de unificación y nada de el "un pais, dos sistemas" de Hong Kong
El gobierno chino no se ha dedicado a hacer comentarios estilo Trump con Groenlandia, no son tan subnormales.
meneame.net/story/ministro-defensa-taiwan-defenderemos-tsmc-bombardeos
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Y punto dos, la palabra régimen la estás usando mal.
Yo pienso que a Chiang Kai-shek, nacionalista, no democratico le gustaria bastante la actual china