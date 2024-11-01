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Taiwán y China escenifican un deshielo histórico: "Es hora de unir fuerzas para evitar una guerra", le dice a Xi la líder nacionalista taiwanesa

Taiwán y China escenifican un deshielo histórico: "Es hora de unir fuerzas para evitar una guerra", le dice a Xi la líder nacionalista taiwanesa

La líder del Kuomintang se reúne con Xi Jinping en Pekín para proponer un frente común basado en el "Consenso de 1992" y frenar la influencia de potencias externas

| etiquetas: taiwán , china , escenifican , deshielo , histórico , hora , unir , fuerzas
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37 comentarios
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Comentarios destacados:        
Nekobasu #1 Nekobasu *
Después de ver lo bien defendidos por los EEUU que han estado los países del golfo en el asalto a Irán, van de buenas a Pekín antes de comerse unas ostias imparables por Patriots de feria.
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Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 no sirven para defender Taiwán pero las armas americanas son buenas para tomar el poder en Cataluña :troll:
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Nekobasu #9 Nekobasu
#3 Son las que tengo más a mano
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sotillo #5 sotillo
#1 Hombre está muy bien aprender de la experiencia ajena y me resulta curioso que en los países del golfo no empiecen a tener disidencias
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frankiegth #14 frankiegth *
#5. No descartes una dependencia excesiva por parte de algunos o de todos esos países.
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Gazpachop #27 Gazpachop
#5 porque esos lo que temen es pasar de ser protegidos ser bombardeados por los que les "protegían". Visto lo visto...
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ElBeaver #6 ElBeaver
#1 Es fascinante la hipocresía de MNM al defender que una población que rechaza el régimen chino deba someterse ante la amenaza de una invasión militar.
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ContinuumST #7 ContinuumST
#6 ¿Eso se aplica a todo o sólo para este caso concreto?
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ElBeaver #13 ElBeaver
#7 tu me diras
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#12 Patatofilo
#6 De un territorio que era parte de China pero que se consiguió mantener aislado tras el fin de la guerra gracias a la intervención extranjera.
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Noeschachi #16 Noeschachi
#6 El régimen del Kuomingtang esta cerca de tirar la toalla en su incesante asedio para retomar Beijing :troll:
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Andreham #22 Andreham
#6 Exacto, como por ejemplo Venezuela, Cuba...

Ay no.

Que esos son los malos, perdón.

Por cierto yo creo que hay una diferencia muy muy grande entre matar o secuestrar al presidente de un país o bloquearlo durante un siglo a decir "vamos a sentarnos a hablar y ver cómo arreglamos esto".
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#23 benkenube
#6 La rechaza?
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Niessuh #29 Niessuh *
#6 Quien dice eso? todo meneame?

si es por la noticia, es falso que Kuomintang se someta, ya gobernó hace una década en Taiwan y de sometimiento nada. Ellos defienden el consenso de 1992, es decir, mantener el status quo actual. Nada de unificación y nada de el "un pais, dos sistemas" de Hong Kong
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pandacolorido #33 pandacolorido
#6 La amenaza de invasión militar de momento solo existe en la propaganda yanki.

El gobierno chino no se ha dedicado a hacer comentarios estilo Trump con Groenlandia, no son tan subnormales.
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#34 Sacapuntas
#6 Ha sido la líder del Kuomintang la que se ha reunido con Xi no MNM que, como ente abstracto, no defiende nada y tampoco se puede defender.
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frankiegth #8 frankiegth *
#1. Y no es para menos. En un país que vive de fabricar circuitos integrados de última generación serán muchas cosas pero no tan tontos como para seguir confiando en el agente naranja y sus secuaces.
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Derko_89 #10 Derko_89
#1 Después de ver lo que corrieron los americanos en desmontar el THAAD de Corea del Sur cuando los que tenían en el Golfo eran escombros humeantes, pues como que no les apetece a los taiwaneses llevarse mal con sus vecinos y hermanos por unas rencillas de hace 75 años :roll:
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Noeschachi #19 Noeschachi
#1 Despues de eso y varias. Para que los sacrifiquen de peones ya lo hacen ellos mismos en sus propios términos
meneame.net/story/ministro-defensa-taiwan-defenderemos-tsmc-bombardeos
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asbostrusbo #31 asbostrusbo
#1 es la líder de la oposición en taiwan que es más pro China es la que se ha reunido con el líder Chino. Es una no noticia
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frankiegth #36 frankiegth *
#31. Cualquier acercamiento entre Tawian y China es una buena noticia porque aleja el fantasma de un innecesario conflicto. Nadie necesita otro Oriente Medio sumido en el caos por los de siempre.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Se ve que Taiwan prefiere desarrollar su política exterior que ser un proxy rehén de EEUU. Mejor para ellos. Malo para las elites que se suelen lucrar de estas situaciones.
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ahoraquelodices #20 ahoraquelodices
Estados Unidos seguro que se queda quieto quieto sin interferir ni instigar nada.
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joffer #17 joffer
Lo de EEUU con Trump e Israel ha sido una cagada tan universal que dentro de siglos se van a seguir escuchando las tortas.
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LostWords #37 LostWords
#17 Creo que es un mix de mala evaluación del riesgo, creer en su aliado de Israel respecto a las posibilidadess, la ambición por controlar todo el petróleo del mundo, y me huelo que a Trump también lo deben estar chantajeando con algún secreto de su pasado. En 50 años lo sabremos
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OriolMu #11 OriolMu
Por fin alguien pone algo de sensatez...
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ElBeaver #15 ElBeaver
#11 para humillarse y rendir pleitesia
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chemari #26 chemari
#11 Otro conflicto acabado gracias a Trump! Ya están tardando en darle el premio NBA de la paz.
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#2 Tensk
Hummm...
.  media
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Huginn #28 Huginn *
#_6 No sé si sabes que los dos territorios de los que habla la noticia se consideran China.

Y punto dos, la palabra régimen la estás usando mal.
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Relator #24 Relator
Taiwán ha visto cómo de bien les iban a defender los usanos... y han hecho la de "si no puedes con tu enemigo...", porque se han dado cuenta que están absolutamente vendidos.
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#25 benkenube
lo normal, es un solo pais.
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Nube_Gris #30 Nube_Gris *
Otro triunfo de Donald Trump y su administración... aunque ellos persiguiesen y se confabulasen para exactamente todo lo contrario.
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juanju_carretero #21 juanju_carretero
el Kuomintang, es el partido nacionalista chino, perdio la guerra civil china y se quedo en Formosa con una dictadura reivindicando toda china, el actual ha cambiado, pero aun reinvindica toda china, los taiwaneses pues no esta claro, el Koumintang esta en la oposicion, aunque podria ganar las proximas elecciones.
Yo pienso que a Chiang Kai-shek, nacionalista, no democratico le gustaria bastante la actual china
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innerfocus #32 innerfocus
#21 Básicamente, el Kuomintang hasta hace poco apenas tenía el 15% del voto, pero se ve que el tirar por la reunificación les ha dado aire.
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anv #18 anv
Lo digo de nuevo: Larga vida a Trump.
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menéame