Stephen Miller afirma que Estados Unidos tiene derecho a quedarse con Groenlandia [ENG]

Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Trump, afirmó el lunes que Groenlandia pertenecía legítimamente a Estados Unidos y que la administración Trump podría apoderarse del territorio semiautónomo danés si así lo quisiera. «Nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia», dijo el señor Miller a Jake Tapper, presentador de CNN, después de que este le preguntara repetidamente si descartaría el uso de la fuerza militar.