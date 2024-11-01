edición general
Rajoy, en 'El Hormiguero': «Me duele ver gente que todavía se manifiesta contra Mazón. Oigan, ¿qué quieren?»

Rajoy, en 'El Hormiguero': «Me duele ver gente que todavía se manifiesta contra Mazón. Oigan, ¿qué quieren?»

El expresidente del Gobierno ha acudido este jueves a 'El Hormiguero'

etiquetas: hormiguero , rajoy , melonadas de rajoy
#1 Albarkas
Cárcel, Mariano. Queremos cárcel. Que es mucho menos de lo que se merece
pitercio #3 pitercio *
Con la de miles de discapacitados que hay en España, llevan a promocionar uno que no necesita ayuda económica porque su padre franquista le dejó colocado donde no tenía que hacer nada y desde entonces le sobró tiempo para robar. Normal que con el tiempo y el peloteo cómplice considere que hacer el subnormal en público pueda tener algún mérito y presuma de ello.
camvalf #2 camvalf
¿Justicia? Que al final exista una responsabilidad política por acción u omisión en sus funciones, ya esta bien que decisiones o dejaciones de vosotros ilustres parásitos tengan una repercusión personal a igual que la tiene en cualquier otro campo profesional.
Pero que esperamos que opine el sr M. Rajoy cuyo partido a sido responsable de la muerte de miles de españoles y expresidente de un partido corrupto, y no lo digo yo lo dicen los sr jueces.
#4 Grahml
Ya soltó otra frase suya de esas que nadie entiende.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
La justicia que merecen las víctimas, como las del Alvia, Yak42, Prestige, 11M, 7291… es que si nos ponemos, queremos el juicio a M.Rajoy
