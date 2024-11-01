edición general
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario

El primer robot antropomórfico ruso con inteligencia artificial, desarrollado por la empresa AIDOL, fue presentado este martes en Moscú. Se desplomó instantes después de subir al escenario.

Ed_Hunter #3 Ed_Hunter
Pues se mueve como todos los rusos que conozco.
#4 anamabel
#3 Quizá es que funciona a base de vodka también
Connect #2 Connect
Eso les ha pasado a casi todos. Se cayo el japonés de Sony y el americano de Elon Musk. No entiendo para que los sacan antes de hacer mil y una pruebas.
Vlemix #1 Vlemix
Tenía dudas entre poner la noticia en tecnología o en ciencia, como hace el ABC en su pieza sobre el tema: www.abc.es/ciencia/moscu-acoge-presentacion-primer-robot-humanoide-rus.

Otra toma del talegazo de Kampechanov: www.youtube.com/watch?v=JmqLfJkazhM
Sr.No #7 Sr.No
A este no han tenido que despellejarle una pierna.
ansiet #5 ansiet
Borracho como una cuba va el robotijo este.
xD xD xD xD xD xD
stickmaneol #6 stickmaneol
Es una empresa privada, o es un proyecto del gobierno? Depende de lo que sea, el titular puede llegar a ser muy pretencioso, según se mire.
