Los gazatíes afrontan la llegada de 2026: "No hay tregua, nos bombardean y cada día hay más muertos"

Israel ha matado a más de 400 palestinos, incluidos menores y mujeres, desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

