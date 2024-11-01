edición general
Los buenos propósitos para 2026 en Alemania: recortar 30.000 millones en sanidad y bajar las pensiones

Quieren cerrar hospitales, se plantean el pago de cuatro euros por cada visita al médico, mientras el canciller anuncia que sus políticas no han hecho más que empezar.

cocolisto #3 cocolisto
El "motor de europa"con la motosierra Milei.Si esa es la nueva europa,preparaos.
jm22381 #10 jm22381
Eso por vivir por encima de sus posibilidades. Ahora que sean austeros :troll:
plutanasio #8 plutanasio *
Pues lo del pago por ir al médico yo lo firmaba para el Estado español.
ElBeaver #14 ElBeaver
#8 Es una tontería, solo afectaría más a los más pobres y causaría más problemas y costos. Una prevención, como podría ser una consulta médica, evitaría una hospitalización innecesaria y mucho más costosa
#19 chavi
#12 O sea, para tí ultraizquierda es

- Oposición el "Régimen del 78" (posfranquisml) en España, la OTAN y las élites financieras

-se articula en torno a la soberanía estatal frente al mercado, defendiendo la nacionalización de sectores estratégicos

- fiscalidad agresiva contra las rentas altas.

Entonces definitivamente soy "ultraizquierda"..

Como se llaman entonces los que defienden la nacionalización de los medios de producción y la abolición de la propiedad privada?
#7 chavi
#6 Y por quë es "Ultraizquierda" ?

Que ideas de "ultraizuierda" defienden?
ElBeaver #12 ElBeaver
#7 La izquierda alternativa o radical que representa este medio se define por un antagonismo frontal hacia las estructuras de poder tradicionales (el "Régimen del 78" en España, la OTAN y las élites financieras). Su pensamiento se articula en torno a la soberanía estatal frente al mercado, defendiendo la nacionalización de sectores estratégicos y una fiscalidad agresiva contra las rentas altas. En el plano internacional, mantienen una postura ferozmente crítica con el gasto militar y…   » ver todo el comentario
#18 Jjota
#12 osea con todo lo que dices un partido de izquierdas normal y corriente, no veo nada de radical en lo que dices. Lo radical sería colectivizar todas las fábricas, tierras de cultivo y cualquier bien personal, para repartirlo a la población.
#4 chavi
El leopardo comecaras ataca en Alemania
ElBeaver #13 ElBeaver
#4 Por eso los españolitos emigran a Alemania.
#16 chavi *
#13 Es que pagar más impuestos a menudo (casi siempre) significa vivir mejor, no peor como suponeis algunos sin ningún fundamento.

Pero como esto se lleve adelante verás tu como la inmigración en Alemania se reduce...
ElBeaver #17 ElBeaver *
#16 xD xD xD xD xD xD se reduce ? Alemania sigue siendo una potencia mundial con mucha diferencia.
Mauro_Nacho #20 Mauro_Nacho
El gasto militar no produce beneficio, es una inversión perdida, menos para la propias industria armamentística. Alemania hace todo lo posible para que las cosas vayan a peor.
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Y esto solo esta empezando.
#9 Bombástico
Viva la guerra!! Abajo la sanidad y la educación!!

¿Quién quiere ciencia y tecnología teniendo armamento?
ElBeaver #15 ElBeaver
#9 el armamento se fabrica con mucha ciencia y mucha tecnología
ElBeaver #11 ElBeaver
Análisis de sesgo: La narrativa de "recortes vs. militarismo"

La noticia presentada por Diario Red utiliza una técnica de comunicación política denominada "encuadre de conflicto", que simplifica problemas económicos complejos para generar una reacción emocional. El artículo es tendencioso por tres razones principales:

Causalidad Forzada: El texto establece una relación directa y única entre el aumento del gasto militar y los recortes en sanidad y pensiones. Si bien es…   » ver todo el comentario
ElBeaver #2 ElBeaver
Bulo de la ultraizquierda
#5 chavi
#2 Que es "ultraizquierda" ?
ElBeaver #6 ElBeaver
#5 el canal red
