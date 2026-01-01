edición general
El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Óscar Hernández tiene 49 años, vive en Madrid y es un tipo muy curioso. En su cuenta de X (antes Twitter) tiene 9.478 seguidores. Ahí se define como “activista por los servicios públicos y la transparencia” y publica todo lo que encuentra buceando en perfiles de contratación, boletines oficiales, registros mercantiles... Como buen ‘atlético’, no va partido a partido, sino contrato a contrato, intentando explicar cómo funciona la Administración, qué servicios privatiza y externaliza, y qué tipo de empresas se llevan estos contratos.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Experto en temas de sanidad, acaba de descubrir un dato contundente: el hospital madrileño Gregorio Marañón compró entre los años 2019 y 2024 marcapasos por valor de 4,6 millones de euros. Lo llamativo es el que centro lo hizo a través de 281 contratos a dedo.
Gry #8 Gry
#1 Por comparar: En marzo de 2025, después de más de diez años, el Gregorio Marañón decidió licitar por un procedimiento abierto con pluralidad de criterios el suministro de marcapasos y electrodos. El contrato se dividió en seis lotes y Medtronic ganó cuatro. Pero al menos se pudieron presentar más empresas. Por 1.180.000 euros, el hospital ha comprado 490 marcapasos de seis modelos distintos.
Cehona #14 Cehona
#1 La Comunidad de Madrid acaba de implantar marcas de agua, para que Óscar no pueda filtrar documentos, que debieran ser públicos para la ciudadanía.
Aunque lo venden como transparencia, significa lo contrario, perseguir a garganta profunda.
www.comunidad.madrid/noticias/2026/01/01/comunidad-madrid-crea-herrami
Spirito #2 Spirito *
Por desgracia, y sobre todo en los últimos años, estamos asistiendo a un nivel de corrupción en Occidente impensable, descarado, escándaloso que, poco a poco estamos como normalizando sin darnos cuenta como sociedad que nos están desmontando el Estado de Bienestar.

Da la impresión que el Estado de Derecho no sirve ya, la Democracia es un paripé, el Derecho a una información Fidedigna ya como que no... en fin.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
Muchos pepesunos roban, lo hacen a cara descubierta y a además se jactan de ello porque total, a sus juecitos amigotes que se construyen chalets sin licencia con el beneplácito del pepesuno líder de turno, les parece todo cojonudo y muy divertido. Y claro, es que roban por el país, por Españñña, por los Españññoles. Y fuera inmigrantes, que aquí solo podemos robara nosotros !!! Y mientras tanto todos a gritar. ¡Hay que malo Perro Sanxe! ¡Qué malo Begoño!

Spirito #6 Spirito *
#4 Sí, así es. Lo sé, lo sabemos muchos.

Ahora bien, tenemos que ponernos las pilas o nos comerán vivos.
Arkhan #12 Arkhan
#4 A ver como arreglas el estado de derecho actual cuando todo está atado perfectamente para que todo funcione como está funcionando a día de hoy. La podredumbre ha calado tanto en el sistema que tiene su propio sistema de autoprotección para que no afecte.

Y no lo digo como un "sentémonos a no hacer nada", si no, de verdad, razonar cómo podemos solucionar todo esto.
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones *
#12 No, sí tienes toda la razón del mundo. Además ahora con la IA desatada creando bulos y ensuciando la imagen de cualquier político emergente que quiera cambiar las cosas, yo no sé que vamos a hacer, pero esto va a ser la distopía padre. Piensa que para ensuciar la imagen de cualquier político puedes hacer vídeos con IA, diciendo que es IA pero haciendo memes, ensuciando la imagen del tipo en cuestión, poniéndolo en situaciones chungas tipo, "Pepito va al mercado y las placeras lo…   » ver todo el comentario
Andreham #9 Andreham
#2 Básicamente los políticos han conseguido que la gente se vuelva tan politizada que son capaces de defender cualquier tropelía y permitir cualquier mal de "los suyos" simplemente porque es su equipo, su "familia", su grupo, etc.

Hay demasiados "enemigos" y por tanto hay que defender a los que son tuyos porque sino se quedan solos.

En España es algo intrínseco social y cultural por el tema del fútbol, pero vamos, es como la típica madre de "sí, mi hijo es un hijo puta, un ladrón y un asesino, pero es mi hijo y lo quiero".
#11 baronluigi
#9 La gente siempre ha sido así. Antes la ETA. Ahora intentan todavía mantenerla activa pero van metiendo otras cosas que ya les valieron en el pasado, como el comunismo.

Def con 2 ya lo decía. España ahora y siempre es negra como el betún.
#16 drg1979
#11 Def con Dos tiene muchos temas que ya tienen años y años y hablan de problemas que son actuales, pero una burrada de ellos. Es mi grupo de rock favorito y la canción que más me representa es esta www.youtube.com/watch?v=DNdny0r9QlQ
SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones
#16 #11 Es que Def con Dos para mi es uno de los mejores grupos que parido este país. Son unos puñeteros profetas.
autonomator #5 autonomator
Ya está la UCO y el juzgado en matcha.
En marcha atras.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Qué cercano a la Marquesa de Quirón se llevó la tajada?
camvalf #7 camvalf
Home sin leer el articulo puedo encontrar varia razones lógicas sin pensar mal. La principal y mas importante bajo mi punto de vista, q
reithor #10 reithor
Se va a cagar el Óscar este, descubrir dinero de la sanidad que no va a Quirón...
BuckMulligan #13 BuckMulligan
No es tan simple. De la noticia:
Carlos Moreno es cardiólogo en ejercicio y diputado socialista en la Asamblea de Madrid y ha analizado también lo que cuenta Hernández en las redes sociales. “Es un tema delicado”, señala. ¿Por qué se contrata siempre con Medtronic a dedo?, se le pregunta. “Puede haber varios motivos. Porque técnicamente sea el mejor, porque subjetivamente sea el que más gusta a la unidad de arritmias, porque si lo sacan a concurso, por cómo suelen estar redactados los pliegos, les cuelan el peor dispositivo... Los profesionales queremos participar en la redacción de los pliegos para limitar las posibilidades de que ‘se cuele’ material malo en los concursos”.
hormiga_cartonera #18 hormiga_cartonera *
Mucha equidistancia y turbocentrismo veo en los comentarios. Que qué hacemos? Lo primero, no votar a la derecha. De primero de no retrasado. El PP es una organización criminal y ningún partido, repito, ningún partido a su izquierda se le parece ni remotamente. Más a la derecha del PP ya es de subnormal profundo y no merece ni comentar.

Una vez hayamos extirpado la organización criminal (no es tan difícil porque en dos años que se le quite Madrid moriría por inanición pues si no…   » ver todo el comentario
#19 koffi_ghanaian
Gracias a gente como Oscar!!!!
#20 caret
Pues creo que es la punta del iceberg:
contratos-publicos.comunidad.madrid
Solo el año pasado hubo 359 contratos menores de marcapasos. ¿En serio que no se pueden comprar en un procedimiento abierto? ¿qué pongan juicios de valor para valorar sustancialmente aspectos de calidad y cuantificables por fórmula que favorezcan la solución que mejor calidad ofrezca. Con dejar el precio en un 30% ya es bastante para que la cosa salga bien. Es de coña esto. Me temo es que esto tiene que ver más…   » ver todo el comentario
#21 caret
Es flipante, todos al tope 14999€. Si esto se hace un par de veces pues vale, pero sistemáticamente es fraude. Y no digo que lo hagan por motivos espurios, pero eso da igual.
