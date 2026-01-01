El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Óscar Hernández tiene 49 años, vive en Madrid y es un tipo muy curioso. En su cuenta de X (antes Twitter) tiene 9.478 seguidores. Ahí se define como “activista por los servicios públicos y la transparencia” y publica todo lo que encuentra buceando en perfiles de contratación, boletines oficiales, registros mercantiles... Como buen ‘atlético’, no va partido a partido, sino contrato a contrato, intentando explicar cómo funciona la Administración, qué servicios privatiza y externaliza, y qué tipo de empresas se llevan estos contratos.
Aunque lo venden como transparencia, significa lo contrario, perseguir a garganta profunda.
Da la impresión que el Estado de Derecho no sirve ya, la Democracia es un paripé, el Derecho a una información Fidedigna ya como que no... en fin.
Ahora bien, tenemos que ponernos las pilas o nos comerán vivos.
Y no lo digo como un "sentémonos a no hacer nada", si no, de verdad, razonar cómo podemos solucionar todo esto.
Hay demasiados "enemigos" y por tanto hay que defender a los que son tuyos porque sino se quedan solos.
En España es algo intrínseco social y cultural por el tema del fútbol, pero vamos, es como la típica madre de "sí, mi hijo es un hijo puta, un ladrón y un asesino, pero es mi hijo y lo quiero".
Def con 2 ya lo decía. España ahora y siempre es negra como el betún.
En marcha atras.
Carlos Moreno es cardiólogo en ejercicio y diputado socialista en la Asamblea de Madrid y ha analizado también lo que cuenta Hernández en las redes sociales. “Es un tema delicado”, señala. ¿Por qué se contrata siempre con Medtronic a dedo?, se le pregunta. “Puede haber varios motivos. Porque técnicamente sea el mejor, porque subjetivamente sea el que más gusta a la unidad de arritmias, porque si lo sacan a concurso, por cómo suelen estar redactados los pliegos, les cuelan el peor dispositivo... Los profesionales queremos participar en la redacción de los pliegos para limitar las posibilidades de que ‘se cuele’ material malo en los concursos”.
Solo el año pasado hubo 359 contratos menores de marcapasos. ¿En serio que no se pueden comprar en un procedimiento abierto? ¿qué pongan juicios de valor para valorar sustancialmente aspectos de calidad y cuantificables por fórmula que favorezcan la solución que mejor calidad ofrezca. Con dejar el precio en un 30% ya es bastante para que la cosa salga bien. Es de coña esto. Me temo es que esto tiene que ver más… » ver todo el comentario