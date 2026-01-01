El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Óscar Hernández tiene 49 años, vive en Madrid y es un tipo muy curioso. En su cuenta de X (antes Twitter) tiene 9.478 seguidores. Ahí se define como “activista por los servicios públicos y la transparencia” y publica todo lo que encuentra buceando en perfiles de contratación, boletines oficiales, registros mercantiles... Como buen ‘atlético’, no va partido a partido, sino contrato a contrato, intentando explicar cómo funciona la Administración, qué servicios privatiza y externaliza, y qué tipo de empresas se llevan estos contratos.