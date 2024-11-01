edición general
11 meneos
139 clics
Famosos que no nos han dejado en 2025

Famosos que no nos han dejado en 2025

Famosos que no nos han dejado en 2025. Recopilación.

| etiquetas: famosos , 2025 , humor , tristeza , pesar
9 2 0 K 197 ocio
6 comentarios
9 2 0 K 197 ocio
Moderdonia #1 Moderdonia *
La tasa de delincuencia entre quienes pertenecen al PP es mucho mayor que la media de la población española. Su cultura es robar y no se quieren adaptar. Podemos llamar ladrón y delincuente a García Albiol sin miedo a que se enfade porque, según él, es una realidad que está ahí.

Enlace en Youtube:

youtu.be/PFQw71drLVU?si=qDsbRYytOmqLEF8G
6 K 79
skaworld #4 skaworld
#1 #2 Se que suena a frase hecha pero... no se esta muriendo gente que antes si se habría muerto  media
1 K 25
txillo #2 txillo *
Tristísima noticia. Algunos de ellos aun tienen mucha vida por delante. Otros son ya muy mayores pero eso no quita que sea una pena que todavía estén entre nosotros.
2 K 37
Meneanauta #3 Meneanauta
#2 No han metido a Pagascal. Estos de emt blanquean el fachismo xD
0 K 15
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Es que se esta muriendo mucha gente que no se había muerto nunca.
0 K 20
#6 Galton
¡Sólo se muere una vez....! (o no)
0 K 8

menéame