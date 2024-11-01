·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6419
clics
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
4573
clics
Así son las campañas de extorsión contra pequeñas empresas españolas en Google Maps: “Pueden hundirte el negocio”
4639
clics
Manual de defensa contra idiotas
6481
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4014
clics
Cómo se ve una fotografía digital sin procesar [ENG]
más votadas
804
El Gran desvio: 500 millones de euros para Quirón y Ribera Salud
439
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
542
Catalá borra masivamente contratos en plena investigación de la Fiscalía y tras la intervención de la UCO
291
Israel prohibirá a Médicos Sin Fronteras y a una veintena más de ONG seguir operando en Gaza en 2026
344
Canadá amplía hasta 2027 la prohibición de comprar vivienda a los extranjeros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
139
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
Famosos que no nos han dejado en 2025. Recopilación.
|
etiquetas
:
famosos
,
2025
,
humor
,
tristeza
,
pesar
9
2
0
K
197
ocio
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
197
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Moderdonia
*
La tasa de delincuencia entre quienes pertenecen al PP es mucho mayor que la media de la población española. Su cultura es robar y no se quieren adaptar. Podemos llamar ladrón y delincuente a García Albiol sin miedo a que se enfade porque, según él, es una realidad que está ahí.
Enlace en Youtube:
youtu.be/PFQw71drLVU?si=qDsbRYytOmqLEF8G
6
K
79
#4
skaworld
#1
#2
Se que suena a frase hecha pero... no se esta muriendo gente que antes si se habría muerto
1
K
25
#2
txillo
*
Tristísima noticia. Algunos de ellos aun tienen mucha vida por delante. Otros son ya muy mayores pero eso no quita que sea una pena que todavía estén entre nosotros.
2
K
37
#3
Meneanauta
#2
No han metido a Pagascal. Estos de emt blanquean el fachismo
0
K
15
#5
Antipalancas21
#2
Es que se esta muriendo mucha gente que no se había muerto nunca.
0
K
20
#6
Galton
¡Sólo se muere una vez....! (o no)
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Enlace en Youtube:
youtu.be/PFQw71drLVU?si=qDsbRYytOmqLEF8G