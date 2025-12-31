MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido

Publican en Cinco Días un artículo sobre las balizas V16 donde aseguran que su compra va a suponer que el Estado ingrese 224 millones por IVA. Para realizar el cálculo consideran un parque de 30,5 millones de vehículos y un precio medio de la baliza de 35 euros, lo que supondría un gasto total de 1.067 millones de euros. Pero ahora viene el error, ya que para saber cuanto supone el IVA pagado en total, no es hacer el 21% de esa cantidad como han hecho (1.067*0,21=224), porque en 1.067 millones es con el 21% de IVA incluido. El cálculo correcto es primero quitar el IVA a 1.067 millones dividiendo por 1,21 y luego restar este importe sin IVA al total, lo que no daría un IVA de 185 millones.