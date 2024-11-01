edición general
Julian Assange 2001: la guerra es el resultado de las mentiras de los medios de comunicación

Una de las cosas esperanzadorasque he descubierto…es que casi cada guerra,que ha empezado en los últimos 50 años…ha sido el resultado de mentirasde los medios de comunicación.Julian Assange tenía la solución…de cómo parar las guerras,ya en el 2011.Los medios podrían haberlo parado,si hubieran investigado con suficiente profundidad, si no hubieran difundidola propaganda del gobierno. Habrián podido pararlo. Pero eso, ¿qué significa? Significa que, básicamente, el pueblo no quiere la guerra. Y el pueblo debe ser engañado para las guerras.

| etiquetas: medios cómplices de las guerras , propaganda bélica , julian assange
#3 tierramar
Observando la historia demonos cuenta, cómo la población nunca ha querido guerras, pero los poderosos que se benefician con elllas, se han vaido de la propaganda, la coacción (pena de muerte a los desertores,...) han llevado a naciones y continentes enteros al desastre, y la muerte.
No nos creamos nada que empuje a la guerra, como los mantras que crean enemigos: como" Rusia quiere atacar", Rusia no tiene ninguna intención de atacar, si de defenderse si le atacan
1
#4 tierramar
Las 'Voces en la batalla cultural' de hoy
Julian Assange
Las guerras no empiezan con bombas, empiezan con mentiras. Y casi siempre se imprimen en portada antes de caer sobre cuerpos.
Angela Davis
Cuando la injusticia se vuelve normal, pensar ya es un acto radical. El problema no es quien cuestiona, sino lo que se protege.
Lord Acton
El poder sin límites no se equivoca: se revela. Y cuando no encuentra freno, la corrupción deja de ser excepción y pasa a ser sistema.
John Steinbeck
La guerra no es grandeza ni destino. Es el síntoma de una sociedad que ha fracasado en pensar, convivir y cuidar la vida.
1
#1 tierramar
El pueblo no entra queriendo
y con los ojos abiertos en una guerra.

Así que si tenemos un
buen ambiente de los medios,

entonces también tenemos
un ambiente pacífico.

Nuestro enemigo nº 1 es la ignorancia.

Y creo que sea el enemigo nº1 de todos:

el no entender,
qué está realmente pasando.

Es sólo cuando entiendes, que puedes
empezar a tomar decisiones válidas.

Ahora, la cuestión es,
¿quién está promocionando la ignorancia?

Bueno, esas organizaciones
que quieren mantener las cosas…   » ver todo el comentario
0
#2 chavi
Concuerdo.
0
abnog #5 abnog
Pero esto siempre ha sido así. Veo difícil que cambie, la verdad.
0

