Julian Assange 2001: la guerra es el resultado de las mentiras de los medios de comunicación

Una de las cosas esperanzadorasque he descubierto…es que casi cada guerra,que ha empezado en los últimos 50 años…ha sido el resultado de mentirasde los medios de comunicación.Julian Assange tenía la solución…de cómo parar las guerras,ya en el 2011.Los medios podrían haberlo parado,si hubieran investigado con suficiente profundidad, si no hubieran difundidola propaganda del gobierno. Habrián podido pararlo. Pero eso, ¿qué significa? Significa que, básicamente, el pueblo no quiere la guerra. Y el pueblo debe ser engañado para las guerras.