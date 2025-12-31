·
13
meneos
258
clics
Los 13 perseguidos de la Lotería en Villamanín rompen su 'pacto de silencio': "Estamos aterrados; nos dicen que iremos a la cárcel"
Los jóvenes de la comisión de fiestas relatan por primera vez la presión vecinal, el miedo a las denuncias y cómo un error en las participaciones convirtió el premio en una pesadilla colectiva
|
etiquetas
:
lotería
,
villamanín
,
león
,
gordo
11
2
0
K
222
actualidad
27 comentarios
11
2
0
K
222
actualidad
#1
Yoryo
Detrás de los jóvenes de la comisión de fiestas hay 3 adultos que manejan desde hace muchos años.
PS: Sin confirmar, en Villamanín hay un capo, como en todos los pueblos, a parte de las "fuerzas vivas" de toda la vida.
PSII: No fue un error, algunos decimos ya están cobrados estando en posesión de la comisión de fiestas.
1
K
19
#6
encurtido
#1
No hay ánimo de lucro a poco que se pueda demostrar el funcionamiento de la asociación, para ver que no termina en los bolsillos de alguien sino que hay un mínimo de estatutos para controlar el dinero.
Me sorprende la facilidad para esta actividad, vender papeletas de Lotería de Navidad, estoy seguro que esto ha pasado muchas veces pero no ha trascendido porque no ha tocado nada. En general organizar juegos de azar es un dolor de muelas legal y fiscal, pero esto parece una especie de carta blanca de las que termina en aficionados liándola parda.
2
K
24
#8
sotillo
#1
Debería intervenir ya la justicia antes de que se maten entre ellos, no tenían nada y ahora todo les parece poco, que se intervengan los décimos y el dinero cobrado y que un juez lo administre mientras la policía investiga si hay negligencia o fue intencionado, si se está en desacuerdo con la sentencia pueden seguir recurriendo, hay buenos abogados que saben de estas cosas y estarán encantados en ayudar
1
K
20
#11
Antipalancas21
#1
Es un marrón muy gordo, 4 millones y hay muchas mas papeletas vendidas de gente de fuera que del pueblo.
0
K
20
#22
Connect
#11
A ver, son 50 cochinas papeletas. Total, 250€ de más. Ya ves el lucro!
Se pide una quita a los agraciados de 4.000 míseros euros. Los chicos han renijcusdo al total del premio.
Me parece rastrero persegoi por el pueblo y cargarse una comisión de fiestas por 4.000 míseros euros.
Hay gente miserable, pero cuando se es con 80.000 € de más que te han tocado, entonces es asquerosamente miserable.
0
K
11
#12
mcfgdbbn3
*
#1
: Si están cobrados se puede comprobar perfectamente comprobando qué décimos están vendidos y cuales no.
Si tu acusación resulta ser falsa... ¿Estarías dispuesto a borrar tu cuenta de Menéame?
Si yo fuera uno de ellos NO organizo más las fiestas, es un trabajo no remunerado, que contraten un "party planner" que se lleve la mitad del dinero y les deje la mitad de las fiestas.
1
K
22
#7
YSiguesLeyendo
lo que nadie dice: estas personas jóvenes están puestas ahí para hacer el paripé, pero quienes de verdad firman todo, las cuentas, los décimos depositados, etc. son tres personas adultas y muy adultas del pueblo que están utilizando a estos jóvenes
0
K
17
#23
DenisseJoel
*
#_7
Y que son masones, dilo todo. No les protejas.
0
K
11
#4
emmett_brown
*
Edit.
0
K
10
#16
Yoryo
"De los 81 décimos inicialmente consignados, tres ya han sido abonados a sus titulares"
www.heraldodeleon.es/articulo/provincia-leon/donde-estan-decimos-premi
PS: Cuando quieras ven a por otra. Espero respuesta con tu nuevo nick mcfgdbbn4 ya que deberías borrar, no renombrar (por coherencia con lo que pides a otros) el actual
0
K
10
#3
emmett_brown
*
Todo el seguimiento que está recibiendo el caso lo único que demuestra es que toda España espera, desea, que esto termine en tragedia. Detrás de todo no hay más que pura envidia: "Qué hijos de puta que les ha tocado el Gordo, pues que se jodan".
A cada día que pasa se van alimentando rumores sin fundamento, muchos de ellos salidos del propio pueblo:
- Que si el taco se repartió entre familiares después del sorteo.
- Que si un tipo ya ha cobrado dos décimos y tiene más.
- Que si un…
0
K
10
#17
Difunto
#3
Hombre, aquí los que están montando el drama principal y de ahí la repercusión son los que tienen participaciones y les están pidiendo una quita, porque hay falta de transparencia y porque no les cuadra el cuento que les han contado.. justo lo contrario de lo que tu dices.. también lo de intentar no poner esto en manos de las autoridades y que se investigue bien.. huele un poco mal.. si de verdad quisieran hacer las cosas bien sería lo primero que tendrían que haber hecho.. y esto no habría tenido tanta repercusión.
1
K
12
#18
emmett_brown
#17
Por supuesto que hay que ponerlo en manos de la justicia inmediatamente, calmarse todos y dejar de malmeter. Y así determinarán perfectamente quién tiene una participación por un décimo y quién tiene un papel.
0
K
10
#21
Difunto
#18
Pues eso es lo que parece que no quieren los protagonistas de la historia, y lo que hace que la gente malmeta.. Lo que también me parece raro es que la fisacalía no actue de oficio llegado este punto.
0
K
6
#5
frg
Si es un error, se asume y punto. Dudo que por un error les caiga una gran condena.
Si no es un error, ...
0
K
10
#20
Veo
#5
Un error también tiene y debe tener consecuencias y responsabilidades, incluso legales.
1
K
13
#27
Xaino
#20
Porque sino luego los politicos del dia a dia hacen lo mismo y "les perdonamos".
0
K
6
#10
DonNadieSoy
Que poco discurre la gente.... El problema no es imprimir boletos , el problema es no destruirlos al terminar las ventas, que es lo que se debe hacer. Si alguien se queda un taco de "recuerdo" pueden venir "tentaciones"...
0
K
9
#14
Borgiano
No C B
0
K
8
#13
babuino
La Lotería Nacional, qué bonito, cómo une a las gentes y saca lo mejor de ellas.
Feliz Navidad. Nos vemos en la de El Niño!
0
K
7
#2
pozz
A la carcel deberia ir el hijo puta del politico que tomó la decisión de imprimir y vender mas boletos de los que deberia.
2
K
7
#9
Tunguska08Chelyabinsk13
#2
¿Político? Yo pensaba que comprabas los décimos, hacías papeletas, y lo que no se vende, pues te lo quedas. O quien sabe si los puedes devolver, ántes del sorteo obviamente si te sobran bastantes. Pero parece ser que no compran nada, solo se reserva, hasta el pago de un día ántes, con lo recaudado con las papeletas.
1
K
25
#19
Veo
#9
el tema es reservar cierta cantidad de décimos de un número en una administración y varios días antes del cierre del sorteo cerrar la venta de papeletas y formalizar la compra. No es complejo pero si se encarga un inútil o un irresponsable, con toda la buena intención del mundo, pues la lía parda.
0
K
7
#24
Xaino
#19
Creo que segun la normativa. Primero se debe obtener la autorizacion, y para ello se presentan la relacion de decimos adquiridos y la numeracion de las papeletas. Ya puse el link de la normativa en otro comentario, no obstante se puede buscar en google como se debe de proceder.
0
K
6
#25
owiks
¿error? ¿cómo que un error? Una estafa es un delito.
Si van a la cárcel o no, que lo decida el juez.
0
K
6
#15
Difunto
Sin saber realmente que hay detrás de todo esto lo que si está claro es que hay algunas cosas cuanto menos extrañas:
- Si hay adultos en la comisión, porque no dan la cara en ningún momento? No digo que lo hagan por solo ser adultos, sino por compartir con el resto de miembros la responsabilidad. Está raro. Parece que alguien quiere más bien imponer una narrativa y dar credibilidad a un error por la inexperiencia.. Quien creéis que maneja mejor un excel o un control de décimos? Alguien de 25…
0
K
6
#26
DenisseJoel
#15
> por qué que poner la condición de no ir a los tribunales
Habrá gente que prefiere tener 35.000 euros ahora a tener 32.000 dentro de 10 años.
0
K
11
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
