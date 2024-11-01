edición general
No, la regularización de migrantes no es un “amaño” para que voten a Sánchez: no pueden participar en las generales

La regularización de migrantes que aprobará el Gobierno no es un “pucherazo” o un “amaño electoral” para que esas personas voten a Pedro Sánchez en las elecciones generales, como han difundido en redes sociales algunas cuentas ultras. No funciona así el sistema electoral de nuestro país: esas personas no tienen derecho a voto en esos comicios.

Comentarios destacados:    
Fedorito #5 Fedorito
¿En serio es necesario explicar que los migrantes regularizados no pueden votar en unas elecciones generales?
7 K 101
Mountains #7 Mountains
#5 En este país donde 2 o 3 grupos mediáticos manipulan constantemente la información, por desgracia, si.
3 K 51
jonolulu #8 jonolulu
#5 El nivel ya no democrático, sino informativo, es muy pobre
2 K 47
Mountains #9 Mountains *
#8 La toma de decisiones sin información veraz, no es toma de decisiones libre, sino condicionada.

Luego si no hay información veraz en la sociedad, no hay democracia
1 K 31
lonnegan #12 lonnegan
#5 Si, una y mil veces
0 K 11
themarquesito #15 themarquesito
#5 Mucho me temo que es más que necesario explicarlo
1 K 30
#1 Leon_Bocanegra
Esto se ha repetido hasta la saciedad. Pero la derechusma sigue erre que erre. A esa gentuza no le importa la realidad, solo quieren que gobiernen los suyos.
3 K 51
#2 Martillo_de_Herejes
#1 "...solo quieren que gobiernen los suyos." Toma, claro, como los otros.

Por otra parte, me da a mí, y no seré el único, que con esta medida querrán sacudir el avispero voxero y hacer que el pepé se retrate.
0 K 7
#3 Leon_Bocanegra
#2 yo quiero que gobiernen para el pueblo, sean los "míos" , los tuyos o los de Bartolo el de la carnicería de la esquina.
0 K 10
#6 Martillo_de_Herejes
#3 Entonces te has explicado fatal... No sé a quién votas, y me importa un carajo, pero supongo que querrás que gobiernen siempre los "tuyos" y en beneficio del pueblo.
0 K 7
#10 ldoes
#6 Si el PP gobernase en beneficio del pueblo yo sería el primero en votarlos.
0 K 7
#11 Leon_Bocanegra *
#6 No, yo funcionó así:
Si me decepcionas, no te voto. Y cuando hablo de decepciones no me refiero a que propongas cosas que no me gusten a mí.
Si estás en el gobierno y haces propuestas en contra del pueblo, no te voto. Si estás en la oposición y votas en contra de mejoras para el pueblo solo porque eres "la oposición", no te voto.
Yo he votado a bildu en las europeas siendo murciano. Si proponen a favor del pueblo, tienen mi voto.
0 K 10
#14 Martillo_de_Herejes *
#11 Si te has dado cuenta, he añadido el "y" en negrita, para resaltar que, aunque sean los tuyos o los míos, hay que gobernar para el ciudadano y no únicamente para los que te han votado.
*Y me imagino que el partido de color verde no hará eso, precisamente. Ese partido verde gobernaría para la parroquia que le ha votado.
0 K 7
#18 Leon_Bocanegra
#14 si, he visto la Y en negrita pero mi comentario es para explicar que en la frase " supongo que querrás que gobiernen siempre los "tuyos" y en beneficio del pueblo." Sobra la primera parte.
0 K 10
#19 Martillo_de_Herejes
#18 Aclarado entonces. Mis disculpas.
1 K 17
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Ayer se pudo volver a leer por aquí. Lo que ya sabemos es por qué parece que no acaban de entenderlo y es que "demasiada información les confunde". xD
3 K 47
#16 malarte
#4 Tres palabras como máximo:
- España va bien
- Socialismo o libertad
- España se rompe
- Los españoles primero.
En las elecciones de 2023 en VOX se vinieron arriba y usaron cuatro: “Decide lo que importa” y ahí perdieron las elecciones, bloqueo neuronal agudo…
1 K 23
#13 pascuaI
Los que en algún momento sí van a poder votar son los latinos evangelistas que el PP y Vox se están trayendo a millones a España.
1 K 18
#17 Martillo_de_Herejes
#13 ¿Estás haciendo discriminaciones por motivos religiosos? ¿Hay latinos de orden y latinos facinerosos? Hay un poco de comentario rezumando de tu odio.
1 K 18

