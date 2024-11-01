No, la regularización de migrantes no es un “amaño” para que voten a Sánchez: no pueden participar en las generales

La regularización de migrantes que aprobará el Gobierno no es un “pucherazo” o un “amaño electoral” para que esas personas voten a Pedro Sánchez en las elecciones generales, como han difundido en redes sociales algunas cuentas ultras. No funciona así el sistema electoral de nuestro país: esas personas no tienen derecho a voto en esos comicios.
Luego si no hay información veraz en la sociedad, no hay democracia
Por otra parte, me da a mí, y no seré el único, que con esta medida querrán sacudir el avispero voxero y hacer que el pepé se retrate.
Si me decepcionas, no te voto. Y cuando hablo de decepciones no me refiero a que propongas cosas que no me gusten a mí.
Si estás en el gobierno y haces propuestas en contra del pueblo, no te voto. Si estás en la oposición y votas en contra de mejoras para el pueblo solo porque eres "la oposición", no te voto.
Yo he votado a bildu en las europeas siendo murciano. Si proponen a favor del pueblo, tienen mi voto.
*Y me imagino que el partido de color verde no hará eso, precisamente. Ese partido verde gobernaría para la parroquia que le ha votado.
- España va bien
- Socialismo o libertad
- España se rompe
- Los españoles primero.
En las elecciones de 2023 en VOX se vinieron arriba y usaron cuatro: “Decide lo que importa” y ahí perdieron las elecciones, bloqueo neuronal agudo…