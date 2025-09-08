edición general
Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a dos ministras

Israel ha respondido a las nueve medidas anunciadas esta mañana por Pedro Sánchez contra el genocidio en Gaza. El país hebreo acusa al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto". Además, prohíbe la entrada a Israel de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

41 comentarios
Comentarios destacados:            
Supercinexin #2 Supercinexin
El gobierno de netanyahu llamando "corrupto" a quien sea. Si es que te tienes que reír.
21 K 208
#9 amusgada
#2 sí, sería bonito que cuando los periodistas cuentan cosas añadan contexto como toas las causas que Bibi & pals tienen abiertas por corrupción. Como me joe el periodismo de declaraciones redios.
3 K 46
jonolulu #14 jonolulu
#3 #6 #9 Pues acaba de decir que se denegará la entrada a cualquier persona relacionada con el genocidio
0 K 12
#18 amusgada
#14 gracias pol manexplaining, algo que ya sabía cuando me leí antes las medidas de perrosanxe. Insisto, el periodismo de declaraciones como "Netanyahu dijo vaya corruptos sois" queda cojo si no se añade el contexto de cuantas condenas y procesos judiciales lleva esquivado Bibi, su hijo y la camarilla de cleptócratas que saca provecho de toda esta roña.

Es curioso de todas formas que no se haga alguna medida de gracia para toda esa gente que lleva años intentando impedir que armas con destino genocidio pasen por nuestros puertos, que hay todavía causas pendientes...
0 K 7
Mixtape96 #17 Mixtape96
#2 Israel llamando antisemita a este gobierno confirma que, posiblemente, sea el mejor gobierno de la democracia.
4 K 55
#1 Forestalx
Todo un elogio hacia España.
14 K 155
Thornton #31 Thornton
#1 Netanyahu saca el comodín del antisemitismo como aquí otros sacan el comodín de ETA :-D
2 K 38
MalvadoAspersor #36 MalvadoAspersor
#31 O el de la extrema derecha.
0 K 7
#40 soberao *
#31 Lágrimas de fascistas a primera hora de la mañana.
Ahora se sumarán a las de Losantos, Ayusos, amigos del narco y compañía. A ver si se suma también Aznar y tenemos la fiesta completa.
0 K 14
jonolulu #4 jonolulu
Han manoseado tanto lo de antisemita que ya no quiere decir nada.

Pero por recordar... antisemita ≠ antisionista
11 K 124
smilo #3 smilo
Ojalá respondan prohibiendo la entrada a todos los españoles y se responda de forma recíproca
12 K 122
jonolulu #6 jonolulu
#3 Yo no les prohibiría de entrada, les invitaría a entrar para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad
4 K 67
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#3 estoy con #6 no se debe de prohibir la entrada bajo ningún concepto ni a rusos ni a israelís ni a ningún otro hombre o mujer de cualquier nacionalidad que cometan crímenes de guerra o contra los DDHH, si no todo lo contrario, dejarles entrar y cuando bajen del avión, ser detenidos bajo el amparo de la Corte Penal Internacional
3 K 46
Machakasaurio #15 Machakasaurio
#10 cuidado, que está gente luego igual los considera "rehenes", y ya viste lo que hicieron con los últimos...
Lo mejor, para todos, sería construir un puto muro alrededor de Israel, y no dejarles salir más que a su apesebrado USA. Y cortar relaciones con el Tío Sam por patrocinar genocidios(si, plural, si puta historia entera está basada en limpiezas étnicas, ni siquiera tienen abolida la esclavitud completamente, a diferencia del resto del mundo occidental...)
0 K 7
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#10 no todos los ciudadanos de esos países opinan como sus gobiernos...
0 K 6
Verdaderofalso #33 Verdaderofalso
#22 por eso dejo claro hombre o mujer de cualquier nacionalidad que cometan crímenes de guerra o contra los DDHH
0 K 20
DayOfTheTentacle #37 DayOfTheTentacle
#33 y excepto los líderes, cómo lo sabes de sus ciudadanos?
0 K 6
#39 pirat
#22 En otros territorios te daría la razón, pero hay que ser poco razonable para residir en el engendro sionista.
0 K 7
javibaz #8 javibaz
No se puede ser antisemita si tomas medidas que favorecen a los semitas.
5 K 66
Urasandi #29 Urasandi *
#8 #25 Pero ya sabes: esos semitas no son personas (según los acólitos de Goebbels).
1 K 25
DDJ #5 DDJ *
Empecemos expulsando al dueño del equipo israelí que compite en la vuelta

www.naiz.eus/es/info/noticia/20250906/el-director-del-israel-premier-l
4 K 62
angelitoMagno #27 angelitoMagno
Me parece un insulto para los ministros a los que no se les ha prohibido la entrada en Israel.
3 K 45
mariKarmo #23 mariKarmo
Si le ha jodido las medidas de Sánchez me alegro enormemente.
2 K 41
Pepepaco #26 Pepepaco
Habló de putas La Tacones

www.meneame.net/story/netanyahu-debera-comparecer-tres-veces-semana-ju
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, deberá comparecer tres veces a la semana a partir de noviembre en su juicio por corrupción, según decidió este martes el tribunal que le juzga "por la necesidad de avanzar el juicio", después de las recurrentes audiencias canceladas en los últimos meses por diferentes motivos.
2 K 32
#7 Luiskelele
Han tardado 3 nanosegundos en contestar.

Estoy seguro que si en la declaración que acaba de hacer Sánchez dice que enviamos tropas para ayudarles a machacar lo que queda de Palestina, sacan el mismo comunicado y luego ya lo rectifican. Tienen el botón del antisemitismo a fuego xD
2 K 28
mariKarmo #11 mariKarmo
Terroristas!
1 K 23
powernergia #21 powernergia
Estoy preparado y mentalizado para que la carcunda gobierne este pais, serán mucho mas perjudicados la mayoría de sus votantes que yo.

Para lo que no estoy preparado es para escuchar a un presidente de nuestro pais pedir perdón a Israel por las "afrentas" de Pedro Sánchez y ponerse a los pies de Netanyahu y de Trump.
1 K 23
#32 Abril_2025
#21 Estamos en el mismo barco. Lo primero que hizo Mazón fue perdonarme 5000 euros de impuestos con su eliminación del impuesto de donaciones.
0 K 10
Pablosky #35 Pablosky *
#21 tal cual, cuando piensas en alguna de las medidas estrella de Vox (eliminar las pensiones públicas para los jóvenes) y piensas que son mayoría de veinteañeros criptobros los que más los apoyan casi te da la risa; casi deseas que ganen solo para poder reírte, igual que con el tweet de wilirex y los NFT.

Pero lo que no va a tener nada de gracia va a ser cuando se pongan a apoyar al genocidio.
1 K 23
Ramen #13 Ramen
Los únicos antisemitas, que están asesinando a miles de semitas, son el estado de Israel
1 K 21
#41 pirat
#13 franco y el ejército español son los que mas españoles han matado.
0 K 7
Mangione #25 Mangione *
xD xD xD ¿Pero qué "antisemitas" ni qué hostias, si los étnicamente semitas ahí son los palestinos y los judíos son todos extranjeros de varios orígenes occidentales únicamente unidos por la teocracia genocida que se han inventado?

La madre que los parió... los mismos sionazis que luego van por el mundo extendiendo el concepto del "gran reemplazo"... recuerden amigos toda acusación de esta gentuza es en realidad una puta confesión: www.youtube.com/shorts/h2xx9BuPw98
1 K 20
#28 amusgada
#25 es lo bonito de que te llamen antisemita, que puedes responder calla, maldito askenazi y yastaría
0 K 7
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
si al final lo que te digan antisemita va a ser "ah ok" que es su principal arma con gente que si le puede plantar cara, creen que todos somos como Alemania :popcorn:
1 K 19
allenharpell #24 allenharpell
En todo caso será de "antisionazi", hasta donde yo sé, en época moderna, después de la Alemania nazi el gobierno de Israel es el que más semitas ha exterminado y sus métodos son cada vez más parecidos.
1 K 15
pitercio #34 pitercio
Encima de genocidas, ridículos.
0 K 12
antesdarle #38 antesdarle
“la falta de conciencia histórica sobre los crímenes de España contra el pueblo judío, incluidos los crímenes de la Inquisición.” :shit:
0 K 10
aupaatu #12 aupaatu
Comenzar con prohibir la entrada a todos los militares israelíes, por participar en el genocidio ayudaría un poco en quid pro quo con los Sionistas del gobierno de Israel
0 K 8
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
Israel jugando la carta de "eres antisemita" otra vez. Todo el mundo es antisemita ya.
0 K 6
platypu #19 platypu
la verdad es la verdad la diga agamenón o su porquero
2 K 1
Urasandi #30 Urasandi
#19 En este caso el porquero miente.
1 K 22

menéame