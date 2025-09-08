Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a dos ministras

Israel ha respondido a las nueve medidas anunciadas esta mañana por Pedro Sánchez contra el genocidio en Gaza. El país hebreo acusa al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto". Además, prohíbe la entrada a Israel de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.