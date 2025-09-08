Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a dos ministras

Israel ha respondido a las nueve medidas anunciadas esta mañana por Pedro Sánchez contra el genocidio en Gaza. El país hebreo acusa al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto". Además, prohíbe la entrada a Israel de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
| etiquetas: israel , genocidio , palestina
Es curioso de todas formas que no se haga alguna medida de gracia para toda esa gente que lleva años intentando impedir que armas con destino genocidio pasen por nuestros puertos, que hay todavía causas pendientes...
Ahora se sumarán a las de Losantos, Ayusos, amigos del narco y compañía. A ver si se suma también Aznar y tenemos la fiesta completa.
Pero por recordar... antisemita ≠ antisionista
Lo mejor, para todos, sería construir un puto muro alrededor de Israel, y no dejarles salir más que a su apesebrado USA. Y cortar relaciones con el Tío Sam por patrocinar genocidios(si, plural, si puta historia entera está basada en limpiezas étnicas, ni siquiera tienen abolida la esclavitud completamente, a diferencia del resto del mundo occidental...)
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, deberá comparecer tres veces a la semana a partir de noviembre en su juicio por corrupción, según decidió este martes el tribunal que le juzga "por la necesidad de avanzar el juicio", después de las recurrentes audiencias canceladas en los últimos meses por diferentes motivos.
Estoy seguro que si en la declaración que acaba de hacer Sánchez dice que enviamos tropas para ayudarles a machacar lo que queda de Palestina, sacan el mismo comunicado y luego ya lo rectifican. Tienen el botón del antisemitismo a fuego
Para lo que no estoy preparado es para escuchar a un presidente de nuestro pais pedir perdón a Israel por las "afrentas" de Pedro Sánchez y ponerse a los pies de Netanyahu y de Trump.
Pero lo que no va a tener nada de gracia va a ser cuando se pongan a apoyar al genocidio.
La madre que los parió... los mismos sionazis que luego van por el mundo extendiendo el concepto del "gran reemplazo"... recuerden amigos toda acusación de esta gentuza es en realidad una puta confesión: