Hasta 1.500 euros de multa por tender ropa en el balcón: el Ayuntamiento de Lorca endurece su normativa para “el cuidado de la imagen urbana”

El PP y Vox han aprobado una modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para prohibir todo aquello que afee las fachadas de la inmuebles, desde colchones y bombonas de butano hasta carteles de negocios cerrados
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Llegan las primeras multas por tender ropa mirando a la calle: estas son las sanciones
www.meneame.net/story/llegan-primeras-multas-tender-ropa-mirando-calle
Repito el comentario que puse en esa:
En plena lucha contra el cambio climático y que se tengan que aguantar estas estupideces.
Si quieren regular que las viviendas de nueva construcción tengan el tendedero en zona interior adelante con ello, pero a las que ya están construidas y tienen el tendedero de cara a la calle si limitas su uso los llevas al uso de secadoras, que suponen incrementar el consumo de electricidad.
Es una aberración lo de obligar a usar secadoras, como si fueran gratis, no consumieran y todos tuviéramos potencia para soportarla.
Es una psicopatía mezclada con aporofobia el no ser conscientes de que no todo el mundo se puede permitir todo.
A mí me afean más la vista los integristas religiosos exhibiendo y acaparando con sus fanatismos y entrando violentamente en ayuntamientos...
De lo que no son conscientes es de que los necesitan cerca.
- A tender.
- Te escuchamos.
A ver cómo hace una familia de las que viven en las antiguas viviendas sindicales con un piso de 50ms y un balconcito minúsculo para respetar esta norma. Y que sean invisibles no quiere decir que sean pocas.
Es legal que una ley se aplique a los que no tienen medios para poder llevarlo a cabo. No es discriminatoria según ingresos.
Entiendo que todo el que tenga un edificio nuevo eso no lo padezca y por tanto nadie tenderá en la fachada porque tienen tendederos en azotea o interiores. Esto sólo afecta a bloques antiguos y si no se puede aplicar a una persona que no tiene medios. ¿Para que cojones sacan está ley? para ir a por la gente con menos medios.
P.D: Lo de comprar una secadora en Murcia(En Murcia!), da para chiste por lo menos.
pobresincívicos e insolventes no pagan multas