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Hasta 1.500 euros de multa por tender ropa en el balcón: el Ayuntamiento de Lorca endurece su normativa para “el cuidado de la imagen urbana”

El PP y Vox han aprobado una modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para prohibir todo aquello que afee las fachadas de la inmuebles, desde colchones y bombonas de butano hasta carteles de negocios cerrados

| etiquetas: multa , balcones , afear
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
sorrillo #1 sorrillo
relacionada:

Llegan las primeras multas por tender ropa mirando a la calle: estas son las sanciones
www.meneame.net/story/llegan-primeras-multas-tender-ropa-mirando-calle

Repito el comentario que puse en esa:

En plena lucha contra el cambio climático y que se tengan que aguantar estas estupideces.

Si quieren regular que las viviendas de nueva construcción tengan el tendedero en zona interior adelante con ello, pero a las que ya están construidas y tienen el tendedero de cara a la calle si limitas su uso los llevas al uso de secadoras, que suponen incrementar el consumo de electricidad.
9 K 107
Sacronte #7 Sacronte
#1 Buscarán eso, tender al sol no da beneficio a las empresas :roll:
2 K 49
#8 pirat
#1 Y la contaminación en general.
Es una aberración lo de obligar a usar secadoras, como si fueran gratis, no consumieran y todos tuviéramos potencia para soportarla.
Es una psicopatía mezclada con aporofobia el no ser conscientes de que no todo el mundo se puede permitir todo.
A mí me afean más la vista los integristas religiosos exhibiendo y acaparando con sus fanatismos y entrando violentamente en ayuntamientos...
3 K 45
#11 NO86
#8 Son conscientes. Quieren a los pobres lejos.
De lo que no son conscientes es de que los necesitan cerca.
0 K 7
Alakrán_ #14 Alakrán_
#8 Te olvidas de lo más importante, las secadoras destrozan la ropa.
1 K 36
#22 pirat
#14 Las secadoras aquí es como empeñarse en dilapidar agua para jugar al golf...
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#10 muerola
#1 yo lo de "las primeras multas" no sé, en Donostia y sospecho que en más sitios , está prohibido desde hace decadas
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#15 tyrrelco
#1 La derecha preocupándose de lo importante.
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#18 perej
#1 reglas que excluyen a la pobreza.
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Moderdonia #2 Moderdonia
- ¿Dónde vas con toda esa ropa?
- A tender.
- Te escuchamos.
3 K 55
#4 IngridPared
Como si las fachadas fuesen más bonitas sin ropa tendida.
3 K 51
cromax #6 cromax
Aporofobia de libro.
A ver cómo hace una familia de las que viven en las antiguas viviendas sindicales con un piso de 50ms y un balconcito minúsculo para respetar esta norma. Y que sean invisibles no quiere decir que sean pocas.
2 K 43
#16 Albarkas
#6 Calla loco. Ahora vendrá el de los discursos de 5 horas y joderá el hilo... :troll: :troll: :troll:
1 K 36
#23 Leon_Bocanegra
#20 multa doble, 1 por tender ropa y la otra por poner una bandera que no sea la española muy española y mucho española
1 K 36
#13 Leon_Bocanegra
"Las banderas de mi casa son la ropa tendia"
1 K 36
#20 Albarkas
#13 Pues multa :troll: :troll: :troll:
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#12 KaBeKa
Si tu bloque es antiguo y solo tienes cuerdas en la fachada, ¿te pueden obligar?
Es legal que una ley se aplique a los que no tienen medios para poder llevarlo a cabo. No es discriminatoria según ingresos.

Entiendo que todo el que tenga un edificio nuevo eso no lo padezca y por tanto nadie tenderá en la fachada porque tienen tendederos en azotea o interiores. Esto sólo afecta a bloques antiguos y si no se puede aplicar a una persona que no tiene medios. ¿Para que cojones sacan está ley? para ir a por la gente con menos medios.

P.D: Lo de comprar una secadora en Murcia(En Murcia!), da para chiste por lo menos.
2 K 30
#19 Albarkas
#12 Ellos sacan la ordenanza y si no puedes cumplirla, te jodes y paga. Haber nacido rico.
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Es lo que han votado, en Lorca todos tienen secadora en casa, porque son "clase medía" o "media-alta".
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#3 mstk
Que los pobres no ensucien las vistas a los españoles de prioridad nacional.
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#9 woke
#3 los pobres incívicos e insolventes no pagan multas
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Skiner #17 Skiner
#3 Hay algunas coladas que tendidas resultan ofensivas pero tanto como para multar me parece excesivo. :troll:
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canduteria #21 canduteria
Y la tendemos donde. Estos tíos son subnormales.
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menéame