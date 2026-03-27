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Llegan las primeras multas por tender ropa mirando a la calle: estas son las sanciones

Aunque no existe una ley que prohiba tener la ropa en la calle, algunos ayuntamiento sí que lo regulan en sus ordenanzas municipales con multas de hasta 750 euros

| etiquetas: españa , multas , tender , ropa
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18 comentarios
4 1 1 K 49 cultura
Comentarios destacados:      
Cuñado #10 Cuñado
A partir de ahora tendré que tenderla de espaldas... :-|
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Doisneau #14 Doisneau
Joder al genocidios se le ha olvidado la medicacion hoy
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Genocidio cultural en España para que la ropa tendida que se ha hecho toda la vida no moleste la vida del turista, guiri expat

Nos están invadiendo, nos tiran del barrio, nos matan a cientos para que los turistas consuman en la riada...

Todo esto promovido por fondos de inversion extranjeros, sionistas y elite epsteiniana
2 K 26
Artillero #3 Artillero
#1 y los iluminati. No te olvides de los iluminati.
Y ya si le das un toque de priorato de Sión, lo bordas. :palm:
11 K 148
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Ya te han votado positivo los que siempre defienden el mal, a tope con el mal

Estais tan colonizados que los extranjeros vienen a destruir nuestraa tierra y le llamáis progreso
4 K -17
fofito #13 fofito
#4 Lo peor es la gente de mal y como se apoyan unos a otros
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#16 imaginateca
#13 Lo peor es la gente de mal, que se cree de bien y van dando lecciones de no sé qué hostias.
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fofito #17 fofito
#16 Lecciones de mal vendidas como de bien
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BastardWolf #5 BastardWolf
#3 como le gusta a este tio la palabra genocidio que le da uso para todo
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emmett_brown #9 emmett_brown *
#5 Y buscarse problemas donde no los hay. No se permite tender en la fachada (como toda la vida por otra parte)?? GENOCIDIOOOOOO
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Aokromes #15 Aokromes
#1 en tu ciudad no se, en la mia poco turistica esta prohibido hace decadas.
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#18 imaginateca
#1 ¿Genocidio cultural? Pero si esa prohibición tiene más de 20 años en muchos ayuntamientos, hombre.
Estás cometiendo genocidio argumental. :palm:
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#2 Leclercia_adecarboxylata
La ropa tiene ojos?
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emmett_brown #6 emmett_brown *
Y? Se regula en muchas ordenanzas municipales.

#0 Por qué no mandas cosas útiles como @calde ??

Trowel & Error: Cómo instalar los azulejos correctamente [ENG] www.meneame.net/story/trowel-error-como-instalar-azulejos-correctament
0 K 12
sorrillo #12 sorrillo *
En plena lucha contra el cambio climático y que se tengan que aguantar estas estupideces.

Si quieren regular que las viviendas de nueva construcción tengan el tendedero en zona interior adelante con ello, pero a las que ya están construidas y tienen el tendedero de cara a la calle si limitas su uso los llevas al uso de secadoras, que suponen incrementar el consumo de electricidad.
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#7 IngridPared
Qué idea de la estética tendrán los ayuntamientos.
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Pepeolobo #8 Pepeolobo
Normal, si estás mirando a la calle en lugar de a la ropa como la vas a colocar bien?
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menéame