El Gobierno de Alemania fija el mecanismo para pasar de una mili voluntaria a una obligatoria

Tras los desencuentros entre cristianodemocrátas y socialdemócratas, acuerdan que se requiera una ley para activar el servicio forzoso. Lectura: archive.is/tNuE1

#3 pirat
#2 Y tiempo desperdiciado, esclavitud, caciquismo,,,
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Y a rezar porque no haya que enviar a esos reservistas a ningún conflicto...

La peña no se acuerda bien de cómo eran los ejércitos no profesionales.
ThePato #2 ThePato
#1 pajas, drogas , aburrimiento y abusos
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Servicio forzoso. A ver cuantos empiezan a escaquearse por “problemas médicos”
traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
#4 los primeros los patriotas
#9 CosaCosa
#4 espero que a todo inmigrante que llegue, tambien le obliguen a hacer esa mili, sino ya veras que risas con la ultraderecha cuando vean que esoa inmigrantes estan disfrutando del beneficio, sin tener que arriesgar la vida como el resto
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 te bajas del avión:
-viene de turista o a quedarse?
-a quedarme a vivir. Pues aquí el fusil y allí el autobús.
seguidorDeCristo #5 seguidorDeCristo
Se avecinan tiempos oscuros. De esos que creímos que no se volverían a repetir.
Andreham #6 Andreham
¿Problemas de vivienda? ¿Mucho paro?

Una guerrita y arreglado.

Pero mi hijo en casa, que es muy valioso. Que vayan a morir los niños de otros.
#8 Vamohacalmano
Al final los Millenial vamos a ser afortunados por saltarnos esta parte. La de los tiros y las bombas.
