5
meneos
23
clics
El Gobierno de Alemania fija el mecanismo para pasar de una mili voluntaria a una obligatoria
Tras los desencuentros entre cristianodemócratas y socialdemócratas, acuerdan que se requiera una ley para activar el servicio forzoso. Lectura:
archive.is/tNuE1
|
etiquetas
:
gobierno
,
alemania
,
mecanismo
,
mili
5
0
0
K
74
tecnología
10 comentarios
#3
pirat
#2
Y tiempo desperdiciado, esclavitud, caciquismo,,,
2
K
32
#1
SeñorPresunciones
Y a rezar porque no haya que enviar a esos reservistas a ningún conflicto...
La peña no se acuerda bien de cómo eran los ejércitos no profesionales.
1
K
25
#2
ThePato
#1
pajas, drogas , aburrimiento y abusos
1
K
21
#4
Verdaderofalso
Servicio forzoso. A ver cuantos empiezan a escaquearse por “problemas médicos”
0
K
20
#7
traviesvs_maximvs
#4
los primeros los patriotas
2
K
41
#9
CosaCosa
#4
espero que a todo inmigrante que llegue, tambien le obliguen a hacer esa mili, sino ya veras que risas con la ultraderecha cuando vean que esoa inmigrantes estan disfrutando del beneficio, sin tener que arriesgar la vida como el resto
1
K
27
#10
Verdaderofalso
#9
te bajas del avión:
-viene de turista o a quedarse?
-a quedarme a vivir. Pues aquí el fusil y allí el autobús.
0
K
20
#5
seguidorDeCristo
Se avecinan tiempos oscuros. De esos que creímos que no se volverían a repetir.
1
K
15
#6
Andreham
¿Problemas de vivienda? ¿Mucho paro?
Una guerrita y arreglado.
Pero mi hijo en casa, que es muy valioso. Que vayan a morir los niños de otros.
0
K
8
#8
Vamohacalmano
Al final los Millenial vamos a ser afortunados por saltarnos esta parte. La de los tiros y las bombas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
