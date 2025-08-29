edición general
Europa debería migrar en masa a SUSE y openSUSE

Europa debería migrar en masa a SUSE y openSUSE

La Unión Europea (UE) está en una situación difícil en la que contrasta su gran debilidad política con los planes de ciertos países de deshacerse de Windows y Microsoft Office para adoptar Linux y LibreOffice. Aunque las iniciativas de migración son en un principio loables, creo que la cosa no solo debería abarcar las administraciones públicas, sino también a la gente de a pie y al conjunto de la UE a través de un ecosistema fuerte en lugar de ver a cada país librar la batalla por su cuenta...

Khadgar #3 Khadgar
Buena suerte convenciendo a los ciudadanos para que migren a Linux.
#5 soberao
#3 No hace falta convencer a nadie cuando está ya Microsoft obligándote, porque tienes un ordenador que dentro de un mes no tiene actualizaciones de seguridad ni soporte al nuevo sistema operativo y todo porque de ordenadores viejos no vende licencias.
Khadgar #8 Khadgar
#5 Pues nada, problema resuelto. Microsoft ha matado a Windows. Larga vida a Linux o algo. :shit:
#7 soberao
En esto que dice el artículo tiene más razón que un santo:
"Sin embargo, nos encontramos con que la iniciativa más ambiciosa para deshacerse de Windows a nivel de la Unión Europea se basa en Fedora y no cuenta con soporte a nivel institucional, lo que en caso de necesitar o cambiar hacia un soporte comercial, hay muchas posibilidades de que el proveedor termine siendo IBM en caso de seguir con Linux. En términos políticos y económicos, cambiar a Microsoft por IBM es básicamente cambiarle el collar al perro, porque la UE seguiría repitiendo el error que comete desde hace décadas: no apostar por ella misma."
Khadgar #9 Khadgar
#7 No sé, quizás debería haber sido SUSE quien debería haber tomado la iniciativa para convertir openSUSE en el sistema de escritorio en Europa o algo. Pero me da a mi que SUSE no está muy interesada en el escritorio.
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Linux... OK.
Libreoffice... te tienes que reir.
Magankie #10 Magankie
Hace literalmente décadas que no uso SUSE. Merece la pena echarle un ojo?
mecheroconluz #1 mecheroconluz *
No sabía si ponerlo en «política» o en «tecnología».
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Categoría «escritorio» ya.
#4 endy
Esta vez sí
