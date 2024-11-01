Enfado de Israel por las protestas en la Vuelta: "El odio que estamos viendo no es político, es un llamamiento a la destrucción de un país"

La jefa de misión de Israel en España, Dana Erlich, ha criticado a través de sus cuentas sociales la aparición de pancartas durante las protestas propalestinas en la Vuelta a España que piden la destrucción del estado Israel. "Es inaceptable ver el odio y la demonización contra los israelíes", asegura Erlich en su cuenta social de X. "El odio que estamos viendo en La Vuelta contra el equipo israelí no es político, no es un llamamiento a la paz, es un llamamiento a la destrucción de un país".