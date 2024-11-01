edición general
12 meneos
22 clics
Enfado de Israel por las protestas en la Vuelta: "El odio que estamos viendo no es político, es un llamamiento a la destrucción de un país"

Enfado de Israel por las protestas en la Vuelta: "El odio que estamos viendo no es político, es un llamamiento a la destrucción de un país"

La jefa de misión de Israel en España, Dana Erlich, ha criticado a través de sus cuentas sociales la aparición de pancartas durante las protestas propalestinas en la Vuelta a España que piden la destrucción del estado Israel. "Es inaceptable ver el odio y la demonización contra los israelíes", asegura Erlich en su cuenta social de X. "El odio que estamos viendo en La Vuelta contra el equipo israelí no es político, no es un llamamiento a la paz, es un llamamiento a la destrucción de un país".

| etiquetas: enfado , israel , vuelta , españa , ciclismo , protestas
12 0 0 K 156 actualidad
15 comentarios
12 0 0 K 156 actualidad
Comentarios destacados:      
bioibon #1 bioibon
Hijos de puta. No existe otro calificativo. La historia os pondrá como la escoria que sois.
7 K 89
Sandman #2 Sandman
Traducción: "No nos dejan disparar al pecho de los niños ni dejarlos morir de hambre tranquilamente. ¡Somos víctimas!".
6 K 81
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
Israel no es un país, es una potencia ocupante y a pesar que TODOS te digan "tiene derecho a defenderse" no lo tiene, nadie invadiendo tiene derecho a defenderse. En cambio los palestinos tienen derecho internacional a resistirse por medios violentos ante la invasión por mucho que digan que los que se defienden son terroristas
4 K 63
luspagnolu #3 luspagnolu *
¿El país es Palestina?
4 K 60
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
Que te jodan, nazi sionista de mierda!
2 K 38
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Precioso ver a Israel agonizar

Están viendo cómo siguen paso a paso el mismo camino del apartheid en Sudáfrica
1 K 27
victorjba #8 victorjba
Los putos nazis ofendiditos.
1 K 27
skaworld #6 skaworld
Home... Destruir un pais... no es exactamente lo q estan haciendo ellos con Palestina?
1 K 23
#13 k3ym4n
Quién a hierro mata , a hierro muere
1 K 14
kinz000 #10 kinz000
No se merecen menos.
0 K 11
poyeur #12 poyeur
Más bien es un llamamiento a que dejéis de destruirlo, al menos lo que queda en pie, incluidos sus habitantes
0 K 10
Mamawoky #4 Mamawoky
lo ha entendido, pero no lo ha entendido. no?
0 K 9
Entresijos #14 Entresijos
Asesinos declarados llorando porque experimentan odio...
0 K 7
#15 Bravok1
Dicen los asesinos de niños y bebés.....
Así revienten todos. Los actos tienen consecuencias.
0 K 7

menéame