Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua

Hamas denunció más de 80 violaciones israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego. El presidente de EE.UU., Donald Trump, djo que el grupo sería "erradicado" si vuelve a atacar.

