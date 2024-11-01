El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española

Un agujero de más de mil millones El balance económico de los principales casos de corrupción vinculados al PP refleja un daño colosal: • Púnica: ~250 millones € en contratos amañados. • Palma Arena: ~100 millones € en sobrecostes. • Lezo: ~23 millones € en desvíos acreditados. • Kitchen: fondos reservados desviados, ~54.000 € directos, pero un impacto institucional incalculable. • Gürtel, Taula y Brugal: decenas de millones adicionales en comisiones y contratos inflados. En conjunto, el perjuicio directo para el Estado y los contribuyentes sup
| etiquetas: corrupción régimen 78 , coste corrupción
Quien paga? Nadie
Quien coño les vota?
ya se lee a quien votar en andalucia por que se pasó de privatizar sanidad del PSOE -> PP y las proximas igual vuelve a ser el PSOE
Y los 2 partidos corruptos no son los únicos partidos, hay otros muchos partidos NO corruptos y que se preocupan de los ciudadanos.
Que empresa factura estovem beneficio neto y sin pagar impuestos??
PP makinas.
PP ladrones.
PP a tope.
Igual tendrían que empezar a responsabilizarse con su patrimonio...
En València, la lista es inacabable, f1, ciudad de las artes, de la luz, terra mítica, ciegsa, viu,,,
Deben estar encantados con las cuentas saneadas que les dejaron lis perroflautas anteriores para volver a dejar la deuda desbocada...