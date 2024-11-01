El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española

Un agujero de más de mil millones El balance económico de los principales casos de corrupción vinculados al PP refleja un daño colosal: • Púnica: ~250 millones € en contratos amañados. • Palma Arena: ~100 millones € en sobrecostes. • Lezo: ~23 millones € en desvíos acreditados. • Kitchen: fondos reservados desviados, ~54.000 € directos, pero un impacto institucional incalculable. • Gürtel, Taula y Brugal: decenas de millones adicionales en comisiones y contratos inflados. En conjunto, el perjuicio directo para el Estado y los contribuyentes sup