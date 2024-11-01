edición general
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española

El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española

Un agujero de más de mil millones El balance económico de los principales casos de corrupción vinculados al PP refleja un daño colosal: • Púnica: ~250 millones € en contratos amañados. • Palma Arena: ~100 millones € en sobrecostes. • Lezo: ~23 millones € en desvíos acreditados. • Kitchen: fondos reservados desviados, ~54.000 € directos, pero un impacto institucional incalculable. • Gürtel, Taula y Brugal: decenas de millones adicionales en comisiones y contratos inflados. En conjunto, el perjuicio directo para el Estado y los contribuyentes sup

corrupción régimen 78 , coste corrupción
13 comentarios
Ze7eN #1 Ze7eN
Pues si al coste de la corrupción del PP le sumas el monto total de su lawfare y el gasto de recursos públicos que suponen todas las denuncias falsas y persecuciones políticas de sus entidades afines y pseudosindicatos, imagínate.
Supercinexin #13 Supercinexin
#1 Y eso sólo cuando deciden hacer cosas. Cuando deciden NO hacerlas, como por ejemplo cuando no utilizan el dinero asignado de la UE para hacer nada en sus comunidades y dejan sin hacer proyectos, infraestructuras y demás, que se hacen "gratis" porque vienen de fondos comunitarios, todo para que sus putas empresas privadas de mierda no tengan competencia y sigan medrando, eso también le cuesta dinero al pueblo, perdiéndolo.
MisturaFina #4 MisturaFina
Quien cae? Nadie
Quien paga? Nadie
Quien coño les vota?
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#4 mongolos que les gustaría poder hacer lo mismo...
#6 vGeeSiz
que en este pais, el PPSOE saque más de un 5% de votos es para hacérnoslo mirar eh
#9 tierramar
#6 La perdida de votos nacionales lo están suplantando con el voto inmigrante: PP.VOX latinos; PSOE africanos
#11 omega7767
#6 tambien hay que mirarse lo de que un partido sin corrupción como Podemos vaya a desaparecer

ya se lee a quien votar en andalucia por que se pasó de privatizar sanidad del PSOE -> PP y las proximas igual vuelve a ser el PSOE
#3 tierramar *
A estos casos y cifras, hay que sumar el coste del gravísimo caso Montoro. A las cifras económicas hay que sumar el PRECIO en MUERTES: residencias, DANA, incendios, cánceres no detectados ni tratados. El dineral que no roba la corrupción del PPSOE nos lo roban de nuestra sanidad, educación, de los servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos.
Y los 2 partidos corruptos no son los únicos partidos, hay otros muchos partidos NO corruptos y que se preocupan de los ciudadanos.
#7 tierramar *
No perder de vista que la corrupción es el funcionamiento del Régimen 78;. Para que no vuelva a ocurrir lo ocurrido en Andalucia: Spiriman consigue tumbar al PSOE por la corrupción en sanidad, y van y votan al PP; y ya vemos lo que ha sucedido. .El fallo en el cribado del cancer en Andalucia, es producto de la corrupción estructural del PPSOE. La corrupción PPSOE: Gürtell, Montoro, Abalos, Koldo, Cerdán, ..
#12 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/story/santos-cerdan-cristobal-montoro-significa-qu-ell De Santos Cerdán a Cristobal Montoro: ¿Qué significa que la corrupción es consustancial al sistema político y económico español?
vviccio #2 vviccio
Crean riqueza entre concesionarios de coches de alta gama y en los bancos que financian todos esos contratos amañados.
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia *
Mil millones estimados...
Que empresa factura estovem beneficio neto y sin pagar impuestos??
PP makinas.
PP ladrones.
PP a tope.
#10 pirat *
Así me gusta, un listado actualizable de la cantidad de dinero (aparte de las víctimas mortales) que nos cuestan a todos los pufos de la derecha cerril pepera para refregrársela por la cara cada vez que abran la boca.
Igual tendrían que empezar a responsabilizarse con su patrimonio...
En València, la lista es inacabable, f1, ciudad de las artes, de la luz, terra mítica, ciegsa, viu,,,
Deben estar encantados con las cuentas saneadas que les dejaron lis perroflautas anteriores para volver a dejar la deuda desbocada...
menéame