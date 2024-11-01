·
25
meneos
46
clics
Elon Musk amenaza con abandonar Tesla si no le pagan 1.000.000.000 $, 60.327 veces el salario mínimo en España
El hombre más rico de la historia de la humanidad, Elon Musk, advierte en redes sociales que dejará la empresa si finalmente no se aprueba su paquete de compensación económica.
#4
mis_cojones_en_bata
Te quitas de en medio al CEO retrasado gratis y además debido a ello, tú imagen de marca pega un subidón instantáneo.
Si yo fuera miembro del consejo de administración, lo tendría claro
15
K
177
#13
Tarod
#4
#3
si se va musk la acción se desploma.
Todo lo retrasado y escoria que queráis pero es quien lleva sus marcas a donde están.
0
K
10
#15
Pablosky
#13
antes de que demostrase a todo el mundo que es nazi vale, pero ahora ya no lo tengo tan claro.
0
K
11
#22
carpeta
#13
Lo cual indica que Tesla es una gran burbuja
0
K
6
#3
Pablosky
Joder, es la oportunidad perfecta. ¿Pero es que este idiota no se ha dado cuenta de que perjudica a la marca?
Si le dan 3$ y se pira será mejor para todos en Tesla.
3
K
53
#1
Suleiman
Yo pondría un par de ceros más...eso es calderilla.
2
K
39
#16
Mltfrtk
¿Y ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega… empleando un soplete y un par de alicates…
¡Has apuntando lo que he dicho maldito capullo! ¡Aún no he acabado contigo! ¡Ni lo sueñes! ¡Practicaremos el medievo con tu culo!
2
K
34
#17
security_incident
#16
Sientes esa punzada?
1
K
20
#18
Mltfrtk
#17
Es el orgullo que intenta joderte
1
K
20
#20
security_incident
#18
Qué jodida obra de arte. Sabes cómo llaman allí al cuarto de libra con queso??
0
K
10
#21
Pixmac
Ahora mismo Musk no ayuda en nada a Tesla. Si no hubiera sido por él Tesla tendría un modelo más compacto y aunque él atrajera peor imagen a la empresa las ventas serían mucho mayores de las que tiene ahora. La empresa está estancada y gran parte de la culpa la tiene él.
0
K
20
#7
Montte84
En diciembre - enero tengo planeado comprar un coche electrico, si esta facha de mierda no esta en tesla, me plantearia compra un model y, cosa que ahora mismo ni regalado
1
K
17
#10
frg
#7
¿Para qué vas a comprar esa basura yanky? Compras un BYD y te ahorras dinero e imbéciles.
¡Heil Tesla!
5
K
70
#11
Magog
*
Te digo yo que se va Musk y sube tesla, no como un cohete, pero sube
#7
Como entiendo que estas en el proceso ¿Como ves los BYD?
0
K
11
#14
Tarod
#11
cae en picado alma de Cántaro. Tesla es musk. Y no son los coches, es lo que viene después.
0
K
10
#5
JackNorte
Comediante.
0
K
12
#9
skaworld
Entiendo que deja la empresa porque hrá puesto el linkedin en opentowork y tendrá un montón de ofertas de otras compañías por cifras mucho mas altas. Me suena que Frutas Andrés buscaba personal, no me extrañaría que esten tentandolo.
0
K
12
#2
azathothruna
Deberia ser ilegal que los empresarios tengan siquiera aumentos de sueldo.
0
K
11
#19
OrialCon_Darkness
Entonces, si no le pagan mil millones, el tipo abandona la empresa?
Pues viendo el odio y asco que tienen los usuarios de tesla hacia este drogadicto, pues casi que mejor si no está, y mas si es gratis.
Lo de que se hunda la empresa no creo que sea posible, es mas, creo que si no está él, la empresa puede hacer un lavado de imagen.
0
K
10
#8
NoMeVeas
*
Que locura. A estos niveles se mueven esta gentuza mientras a ti te piden cobrar en cacahuetes
0
K
8
#12
moratos
www.meneame.net/go?id=4110008
A mamarla
0
K
7
#6
gadish
Todo fake
Este tio es escoria humana.
0
K
7
