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El ejército estadounidense está preparándose para una invasión terrestre de Irán [EN]
Además, se informa que el Pentágono se está preparando para la posible detención de soldados iraníes y operativos paramilitares.
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eeuu
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israel
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irán
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#1
ansiet
Este es el peor presidente que han tenido los estadounidenses en toda su corta y patética historia....
Con diferencia.
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#7
PV_5
#1
Puede haber dos países más odiados globalmente que Israel y EEUU?
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#8
Free_palestine
#7
no
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#12
cenutrios_unidos
#1
Van a caer bolsas de campo frío a cascoporro. Y se lo merecen, solo me da pena por el sufrimiento del pueblo de Irán.
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#2
Mauro_Nacho
*
Eso es una fantasía, EE.UU. no tiene un ejército suficientemente numeroso y preparado para invadir Irán, además la logística llevaría mucho tiempo y gasto económico. Simplemente hay que comprarlo con Iraq e Irán es más grande, más poblacion y tiene muchas montañas, además puede recibir ayuda de Rusia y de China.
5
K
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#5
PV_5
#2
Seguramente no es lo mismo que piensa Trump. Dejémosle que lo haga y que ojalá sea la puntilla no solo para el presidente sino para un país que lleva en descomposición muchos años.
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#11
Alcalino
#2
el problema es que quienes están tomando decisiones en EEUU e Israel ya no atienden a la razón o al sentido común, ya no vale ningún análisis
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#4
Dav3n
No se lo creen ni ellos...
Esto es más humo para sostener las bolsas de cara al lunes, ni más ni menos.
Y por cierto, ya habéis llenado las despensas?
4
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#3
Grahml
Cada vez más cerca de ser esto un Vietnam.
Probablemente, si Trump no se hubiera escaqueado de esa guerra (paradójicamente por tener problemas en sus pies, cuando lleva décadas caminando por campos de golf) al menos conocería las consecuencias de la provocación de otra masacre como la de Vietnam.
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#6
Narmer
Pero, por favor, que mande a sus hijos y cuñado al frente para dar ejemplo de patriotismo. Ah no, que siempre son los pobres los que se parten la cara por los líderes y los ricos para hacerlos aún más ricos y poderosos.
En fin, a ver si Satanás se lleva a la persona correcta cuanto antes.
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#9
drstrangelove
Los rusos también pensaban que lo de Ucrania duraría una o dos semanas si descabezaban el régimen, y ya van para los 4 años.
Irán es tan enorme y tan bien parapetado, que necesitarían años de bombardeos para empezar a abrir alguna grieta. Y eso suponiendo que los iraníes no respondan ni haya consecuencias económicas graves y en Occidente acabemos hasta los huevos de inflación y precariedad.
Quizás sólo busquen asegurarse la venta de armas durante años y pegar algún pelotazo en bolsa de vez en cuando con el hundimiento de algún petrolero.
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#13
aupaatu
*
Buen momento para la venganza de las milicias que han soportado a el Imperialismo y los Sionistas en Oriente Medio. Tienen el campo de batalla delimitado y avisan que van.
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#10
Pepis
Pfff que pereza.
Lo veo mucho lío, Donald, ¿No era mejor invadir Groenlandia?.
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Con diferencia.
Esto es más humo para sostener las bolsas de cara al lunes, ni más ni menos.
Y por cierto, ya habéis llenado las despensas?
Probablemente, si Trump no se hubiera escaqueado de esa guerra (paradójicamente por tener problemas en sus pies, cuando lleva décadas caminando por campos de golf) al menos conocería las consecuencias de la provocación de otra masacre como la de Vietnam.
En fin, a ver si Satanás se lleva a la persona correcta cuanto antes.
Irán es tan enorme y tan bien parapetado, que necesitarían años de bombardeos para empezar a abrir alguna grieta. Y eso suponiendo que los iraníes no respondan ni haya consecuencias económicas graves y en Occidente acabemos hasta los huevos de inflación y precariedad.
Quizás sólo busquen asegurarse la venta de armas durante años y pegar algún pelotazo en bolsa de vez en cuando con el hundimiento de algún petrolero.
Lo veo mucho lío, Donald, ¿No era mejor invadir Groenlandia?.