·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7455
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
5702
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3470
clics
El PP empieza a mandar ayuda
3833
clics
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
3948
clics
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
más votadas
983
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
447
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
298
Marlaska revela que Castilla y León, Galicia y Extremadura no participan en el grupo de trabajo para definir el inventario de medios de lucha contra los incendios
331
El PP rechaza comisiones de investigación sobre los incendios en todas las comunidades afectadas
485
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
256
meneos
1195
clics
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
Dos de las personas que agredieron al periodista de Diario Red, Román Cuesta, en la puerta de su casa habrían sido detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado
|
etiquetas
:
vox
,
fachas
,
agresion
143
113
4
K
557
actualidad
77 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
143
113
4
K
557
actualidad
Comentarios destacados:
#3
Entre los dos no suman medio cerebro. Primero por la agresión estúpida y gratuita, pero es que la guinda es ser tan profundamente retrasado como para publicarlo en Internet con nombre y apellidos.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Fotoperfecta
Entre los dos no suman medio cerebro. Primero por la agresión estúpida y gratuita, pero es que la guinda es ser tan profundamente retrasado como para publicarlo en Internet con nombre y apellidos.
38
K
380
#5
The_real_deal
#3
lo publicaron?
4
K
39
#10
Fotoperfecta
#5
Yo he entrado esta tarde en X (después de meses en que emigré a Bluesky) solo por la curiosidad de ver qué vomitaban los fachas sobre la agresión, y me encuentro a cantidad de gentuza justificando la agresión y alegrándose, pero es que la leche ha sido cuando he visto un hilo donde una "sujeta" decía que los del vídeo eran un amigo, su marido y ella misma. Vamos, que no eran los lápices más afilados del estuche.
18
K
152
#17
SMaSeR
#5
Son falangistas y de VOX, por lo tanto sin cerebro....así que lo habrán publicado y además llevaban el móvil encima fijo, aunque fuese apagado.
Si te detienen como sospechoso y tu abogado te pregunta si llevabas el movil y le dices que si, te va a decir que confieses, te arrepientas e intentes rebajar la pena ya que van a demostrar que estabas alli a esa hora. Lo mas probable es que primero te dejen dar una coartada para que mientas pero bien y luego joderte con las localizaciones del teléfono.
Además con alevosía por que lo siguieron con un coche, son tontos perdidos
.
4
K
40
#45
AGlC
*
#17
Después de pegarle, le.espefaron a la salida del hospital y le siguieron usando su propio coche, por lo que Cuesta (el agredido) se dio cuenta y apuntó su matrícula.
Unos putos genios. Me gustaría haberles hecho un control de
drojas
esa noche a ver cómo iba la parejita feliz.
4
K
37
#39
Suikoden
*
#5
Aunque se dice también que mandaron el vídeo a uno de La Gaceta, medio financiado por Vox. La cuestión es que querían que se viese,
2
K
25
#43
Cidwel
#5
El román les retó que no tenian cojones para subir el video porque huían como unos cobardes, así que los muy subnormales lo subieron. Cayeron en la trampa de exponerse ellos solos. Es el truco cuando no juntas media neurona
3
K
28
#60
Mecaguen
#5
No solo lo publicaron. La muy estúpida le dio las gracias al novio y al colega por acompañarla.
1
K
13
#75
Elrosquasard
#5
x.com/infinitack_
No solo eso, también nombraba a sus complices y lo dejó fijado. Debe ser la mas lista del grupo.
0
K
6
#7
MiguelDeUnamano
#3
Lo preocupante es la sensación de impunidad que tiene esta gentuza y que, lamentablemente, no es infundada. Sólo hay que ver cómo se ha crecido el facherío estos últimos años, con tantos medios blanqueando a quienes "piensan diferente" y justificando la agresión, que ha habido unos cuantos también en esta página (a ver si alguien se pone las pilas en este "nido de rojos" que llora la escoria ultraderechista).
34
K
314
#15
fareway
#7
A ver, es que en esta página, como bien dices, hasta hace bien poco, uno de los dueños amenazaba con expulsar a gente que levantara el dedo acusador contra Israel. Se fue a tomar por culo ya pero... eso ha pasado aquí y los otros dueños le seguían riendo las gracias y deseándole lo mejor.
3
K
47
#13
Glidingdemon
#3
A eso venía yo, ya lo has dicho todo, ese es el nivel de los votantes de NOX.
se empeñan en demostrarlo cada día, Torrente presidente.
4
K
37
#28
Verdaderofalso
#3
tendria que ser agravante
3
K
60
#35
El_Tio_Istvan
*
#28
Y lo es. El agravante d difusión y publicidad de un delito está contemplado en el código penal.
2
K
39
#1
fareway
*
Les deseo una dulce estancia entre rejas en la que podrán estrechar lazos con otras culturas y nacionalidades. Imagino que en breve hablará Abascal para protestar por no poder ya ni apalizar un rojo como hace 60 años.
37
K
307
#11
ewok
#1
Ser de VOX y llamarse Sheila, nombre castizo donde los haya, es un plus....
O apellidarse:
* De Meer
* Tertsch
* Frings
* Vaz de Concicao
* Smith
* Toscani
* Ndongo
* Ansaldo
* Robatto
* Paneque
* ...
27
K
229
#23
Sandevil
#11
el robatto es de vox o del PP? Me ha entrado la duda
4
K
55
#31
fareway
#23
El PP es la fábrica de fachas. Todos han salido de sus filas: Abascal, Alvise, Fraga, Feijóo, Aznar...
4
K
43
#36
Dxvida
#23
Robatto es su Mesías, representante del chorizo en la tierra, capaz esparcir su credo en ambos partidos
1
K
13
#48
ewok
#23
Coco Robatto (non so cosa significhi questa cosa del coco robatto), de Vox y gran defensor de la familia tradicional, como bien apunta Federico.
www.youtube.com/watch?v=Xn3huZlIpKA
1
K
22
#61
woody_alien
*
#1
Yo apuesto a Quino pasa nada ...
3
K
43
#8
The_real_deal
Y todo por putodefender españa
14
K
146
#41
The_Ignorator
#8
Por llevar tirantes con la bandera y pensar distinto
2
K
29
#63
pitercio
#8
sí, qué injusticia, sólo por insultar, acosar, emboscar, asaltar, amenazar y agredir premeditadamente a unos pavos van y les fichan.
0
K
12
#18
wildseven23
Y hay gente que vota a esta peña, sin darse cuenta de que mañana le puede pasar a ellos o a sus hijos.
7
K
110
#24
omega7767
#18
"sin darse cuenta"
desgraciadamente a la mayoría de la gente le falta empatía.
Y esa gente que carece empatía tiende a votar a los mismos partidos
2
K
32
#40
Eukherio
*
#18
Es lo de siempre, la lógica que impera hoy en día en redes es la del sálvese quien pueda. Esta peña le hace mucha gracia a algunos hasta que llega el día en que van a por ellos, después llegan los lloros. Cuando Milei estafó a sus propios fans con una criptomoneda fraudulenta protestaron los que habían sido timados, pero el resto hizo como si la cosa no fuese con ellos, como si lo normal fuese que una persona a la que admiras haga esas cosas. Si el día de mañana un ultra encocao le deja a alguno la cara un poco cubista porque esa noche tenía ganas de gresca ya verás como ese rápido se preocupa.
0
K
8
#6
Poll
Ilegalización de VOX ya.
¿Esto con la ley de partidos como queda?
[...] impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades,
justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia
y las actividades de las bandas terroristas.
9
K
98
#47
AGlC
#6
Solo es terrorismo si lo hacen rojos de mierda o putos indepes.
Lo que hacen patriotas como estos es puto defender España.
2
K
18
#4
Y_digo_yo
Han actuado rápido. Muy bien hecho.
6
K
73
#2
kosako
A chuparlaaa
7
K
72
#30
eltercerhombre
#16
#16
Perdona. Es la primera vez que lo hago, espero no acostumbrarme. Pero he mirado tus últimos comentarios y me encanta tu labia.
Es como el bigote de tu madre... tiene su cosilla.
4
K
60
#9
yemeth
Espero que sea agravante no haber conseguido darle el tortazo y casi desequilibrarse el armario empotrao ese que le vino a dársela.
3
K
37
#21
Glidingdemon
#9
He visto el vídeo de pasada, el facha ese no ha dado un puñetazo en la vida, estoy seguro que cuando era un niño le quitaban el bocadillo en el recreo, y para muestra de que era un mierda y llevaba los gayumbos cagados, es que se llevó a la gorda de la parienta con un spray de pimienta, por si tenían que salir por patas, y creo que falta otro más, el que graba, vamos que está es la muestra de la derechita valiente, los patriotas que nos van a defender de la invasión de inmigrantes junto con su general de 5 estrellas Santivago I de España.
3
K
19
#12
eltercerhombre
@pasapollo
o alguien con experiencia judicial, con todo el cariño, respeto y sin ninguna obligación.
Os quiero pedir un favor: en teoría ¿una agresión como esta con premeditacion,( ya que han ido a buscarle, no ha sido fortuita), y con abuso de superioridad (eran 3 contra 1), y tal vez con ciertos motivos ideológicos... ¿cuál es la condena teórica, de probarse los hechos?
3
K
33
#16
platypu
»
ver comentario
18
K
-128
#20
eltercerhombre
#16
Tal vez. Pero si me película fuera cierta y ganara varios Oscar ¿tú sabes cual debería ser el premio a los protagonistas? (Más allá del principal, que ya ha tenido el suyo)
3
K
23
#22
SMaSeR
*
#20
Hombre, alevosía les van a meter seguro por que han ido " de propio " con el coche, no son muy listos
.
Pero lo dicho, con esa ideología y votantes de VOX, que mas se podía esperar a parte de que sean medio retrasados?
.
0
K
6
#49
eltercerhombre
#16
mister, que se te ve "desaparecio".
Te doy una manita: no busques más la maquinilla, es mejor la cera o el láser.
0
K
9
#55
platypu
#49
tienes algun problema mental? Igual deberias buscar ayuda
1
K
-2
#57
eltercerhombre
#55
Tal vez. Yo a ti ya la he dado, es mi contribución. ¡De nada!
0
K
9
#58
platypu
#57
lo mejor de todo es que la noticia es falsa y tu aqui quedando en ridiculo
1
K
-2
#59
eltercerhombre
#58
Pero el bigote de tu madre es real!
0
K
9
#64
platypu
#59
estas obsesionado, vete al doctor por que la cabeza no te da para mas
0
K
8
#26
Ovlak
*
#12
Si se considera delito de lesiones (por el spray en cualquier caso al haber requerido de atención médica, el golpe es tan ridículo que no va a ningún sitio) sería de 3 meses a 3 años de prisión. Si se considerara el tipo agravado por el uso de utensilios (mucho especular) o alevosía (lo fueron a buscar a casa y atacarlo cuando estaba sólo) serían de 2 a 5 años.
En cualquier caso, creo que este asunto es más grave por el significado político que por las consecuencias físicas o psicológicas del hecho en sí mismo.
4
K
60
#38
SMaSeR
*
#26
Y la premeditación donde te la has dejado? es un agravante.
Ni ha sido fortuito el encuentro ni una pelea callejera random, han ido en coche a buscarlo.g
0
K
6
#46
Ovlak
#38
Me lo dejo, no porque no exista premeditación, sino porque no es una circunstancia agravante de un delito de lesiones leves. Esto no es un homicidio doloso, tampoco nos flipemos:
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20240611#
0
K
12
#54
SMaSeR
#46
Pero que después lo han vuelto a seguir desde el hospital. Es lesiones leves por que no han llegado a nada mas por que son unos inútiles, pero las intenciones son otras. Yo veo muy grave que alguien me siga hasta mi casa para pegarme una paliza, lo logre o no. Mucho mas grave que recibir un puñetazo de lesiones leves en una pelea random. No se tu, igual a ti te parece algo normalito, del día a día.
De hecho veo mucho peligro de reincidencia por que ya saben donde vive.
0
K
6
#67
Nitrous
#54
En los 80 estaba peor la cosa...
0
K
5
#70
Ovlak
*
#54
Da igual lo que me parezca a mí, a ti o al juez. Lo que importa es lo tipificado en el código penal para responder a la pregunta de
#12
. Y, como puedes ver en el enlace del BOE, la premeditación no es ninguna circunstancia agravante, la haya o no la haya, te guste o no te guste. Confundes deseos con realidad. Yo constato una realidad, no mis deseos ni mi opinión. Pensar que lo que va a suceder es lo que a uno le gustaría sin más base que la opinión en lugar de lo que dice la propia ley, por mucho que nos gustara verlos años entre rejas, sólo conduce a la frustración.
1
K
15
#77
SMaSeR
#70
Pues parece que si que importa lo que le parezca al juez:
Audiencia Provincial de Valencia (Sentencia 143/2019)
Un grupo siguió a un chaval hasta casa, le dieron un empujón y un puñetazo. Sin secuelas serias.
El tribunal entendió la premeditación y la persecución como factores de intimidación.
Resultado: multa por lesiones leves, sí, pero también delito leve de amenazas y antecedentes.
0
K
6
#74
eltercerhombre
#46
gracias por la información y el enlace. Parece que sabes de esto.
Con tu permiso ¿y si fuesen lesiones graves?
0
K
9
#50
Ze7eN
Es errónea. Varias fuentes han desmentido la noticia.
1
K
28
#32
angelitoMagno
¿Una agresión que no requirió atención médica? No van a pisar la cárcel ni de coña, no os hagáis ilusiones.
1
K
28
#51
Finneward
#32
Tres años pasó dentro un conocido mío por darle una colleja (sin parte médico relevante) a un cargo público "constitucionalista". Y merecidos. Condena de la Audiencia Nacional. Porque si cambias VOX por KAS todo es más sencillo.
0
K
7
#66
Nitrous
#51
He aquí la calaña que habita en este sitio...
0
K
5
#72
Penetrator
#51
Sí, claro, pero es que en este caso el agredido es un mindundi izquierdoso. Tendrá suerte si consigue que les caiga una multa de 50€.
0
K
11
#34
wildseven23
Estoy escuchando que quizá la noticia no está del todo contrastada. Que ojalá fuese así, pero no está todo claro.
1
K
25
#37
kosako
#34
Puede ser que la estén llevando otros. Pero los dos corticos están escribiendo en Twitter..
0
K
10
#19
mariKarmo
La nueva Kale Borroca.
1
K
25
#56
MiguelDeUnamano
#19
Siendo de esa ideología que tanto cobarde califica como "ni de izquierdas ni de derechas", más bien Kale Burroka.
0
K
15
#42
Kyuzo
*
Pues ellos dicen que no están detenidos
x.com/infinitack_/status/1961148898728165880
Incluso Ruben Sanchez ha borrado la información, pero en Buleame aun seguirán un tiempo
x.com/infinitack_/status/1961142358767996956
1
K
16
#52
MisterSorb
#42
pues si es cierto que no lo están, es una lástima
0
K
6
#71
tableton
#42
eso venía yo a decir, la mongola dice q está en casa
0
K
10
#25
reithor
No nos chupemos las pollas todavía, es el primer paso en un camino plagado de etapas donde el fachapass puede colar. Pero esta ya se la comen.
1
K
15
#29
El_Tio_Istvan
*
La calle no es internet. Recordadlo. Y la cárcel... Ya me contaréis, figuras.
1
K
15
#27
UNX
No tengo mucha esperanza en la justicia, suerte que esos no son policías, sino les esperaba una condecoración.
1
K
15
#53
Mutiko30
Estos son los de fusilar a 20 Millones no?
1
K
9
#33
DayOfTheTentacle
Se creen intocables
1
K
9
#14
Raúl_Rattlehead
Ojalá no salga nunca este trozo de basura, creo en la reinserción pero no en los milagros.
0
K
7
#68
Nebuchanezzar
Alguien que entienda de leyes y ya que la legítima defensa esta muy acotada en este país, ¿si yo casualmente llevara algo en el llavero con lo que puedo hacer daño que no supera el límite legal de las hojas que se pueden portar y me vinieran tres individuos así? ¿hasta que punto podria usarlo para defenderme?
0
K
7
#44
Ganpalo
pero si el que llevaba el cuchillo era él jejejeje
0
K
6
#65
Nitrous
#44
Estaba justificado... que es de los nuestros...
0
K
5
#76
Nitrous
Todavía está el bulo este en portada?
0
K
5
#62
Nitrous
*
Cadena perpetua se pide en este caso, para terroristas de vuestra cuerda no... para dos que han ido a darle un guantazo a un subnormal con un cuchillo si... que el subnormal es de los nuestros...
2
K
-3
#69
Nebuchanezzar
*
#62
Yo lo unico que pido es que un día estos malnacidos vengan a por mi sin moviles y en un sitio apartado a poder ser para que no nos molesten, es que tengo muchas ganas de hacer de dentista
0
K
7
#73
Nitrous
#69
En menéame me montó mis películas...
0
K
5
Ver toda la conversación (
77
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si te detienen como sospechoso y tu abogado te pregunta si llevabas el movil y le dices que si, te va a decir que confieses, te arrepientas e intentes rebajar la pena ya que van a demostrar que estabas alli a esa hora. Lo mas probable es que primero te dejen dar una coartada para que mientas pero bien y luego joderte con las localizaciones del teléfono.
Además con alevosía por que lo siguieron con un coche, son tontos perdidos .
Unos putos genios. Me gustaría haberles hecho un control de drojas esa noche a ver cómo iba la parejita feliz.
se empeñan en demostrarlo cada día, Torrente presidente.
O apellidarse:
* De Meer
* Tertsch
* Frings
* Vaz de Concicao
* Smith
* Toscani
* Ndongo
* Ansaldo
* Robatto
* Paneque
* ...
desgraciadamente a la mayoría de la gente le falta empatía.
Y esa gente que carece empatía tiende a votar a los mismos partidos
¿Esto con la ley de partidos como queda?
[...] impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas.
Lo que hacen patriotas como estos es puto defender España.
Es como el bigote de tu madre... tiene su cosilla.
Os quiero pedir un favor: en teoría ¿una agresión como esta con premeditacion,( ya que han ido a buscarle, no ha sido fortuita), y con abuso de superioridad (eran 3 contra 1), y tal vez con ciertos motivos ideológicos... ¿cuál es la condena teórica, de probarse los hechos?
Pero lo dicho, con esa ideología y votantes de VOX, que mas se podía esperar a parte de que sean medio retrasados? .
Te doy una manita: no busques más la maquinilla, es mejor la cera o el láser.
En cualquier caso, creo que este asunto es más grave por el significado político que por las consecuencias físicas o psicológicas del hecho en sí mismo.
Ni ha sido fortuito el encuentro ni una pelea callejera random, han ido en coche a buscarlo.g
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20240611#
De hecho veo mucho peligro de reincidencia por que ya saben donde vive.
Audiencia Provincial de Valencia (Sentencia 143/2019)
Un grupo siguió a un chaval hasta casa, le dieron un empujón y un puñetazo. Sin secuelas serias.
El tribunal entendió la premeditación y la persecución como factores de intimidación.
Resultado: multa por lesiones leves, sí, pero también delito leve de amenazas y antecedentes.
Con tu permiso ¿y si fuesen lesiones graves?
x.com/infinitack_/status/1961148898728165880
Incluso Ruben Sanchez ha borrado la información, pero en Buleame aun seguirán un tiempo
x.com/infinitack_/status/1961142358767996956