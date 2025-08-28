edición general
Fuentes gubernamentales niegan ahora la detención de los agresores de Román Cuesta y limitan las actuaciones de la Guardia Civil a una toma de declaración

Inicialmente, fuentes del gobierno trasladaron a Diario Red que los ultraderechistas habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad. Hasta en dos ocasiones les pedimos una confirmación que nos dieron. Pero horas después nos han confirmado que la información era errónea

cocolisto
Es normal,solo le dieron una castaña y le echaron gas pimienta.Si hubieran sido titiriteros ya les habrían aplicado la ley antiterrorista y encarcelados.
Pixmac
Si el agredido fuese Marhuenda la cosa hubiera sido muy distinta. En todo hay clases.
alcama
#5 Como cuando detuvieron Antonio Maestre por agredir a un periodista,¿verdad?
soberao
#5 Cuando alguien haga por su cuenta el trabajo que la justicia no está haciendo y le pongan la cara al fascista como la del hincha del Betis en Canarias, dirán que tomarse la justicia por tu mano no es el camino.
www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20200304/473964127832/ultra-betis
Lamantua
#8 Hoy mejor que mañana.
mis_cojones_en_bata
Justicia le llaman.
Alakrán_
#2 ¿Cómo cree usted que debería proceder la justicia en este caso?

Repasemos, tenemos una persona cabreada porque saquen noticias señalándole (que es un nazi) que se ha encarado con la persona que hace las noticias y ha habido una agresión menor sin daños reseñables. ¿Cadena perpetua?
Lamantua
#10 Deberían hacer algo. Que cree usted que ha hecho la justicia..?
Alakrán_
#14 ¿Pero que crees que tiene que hacer la justicia?

Me imagino que la justicia habrá recibido la denuncia, habrá llamado al sujeto a declarar a una comisaría, le habrá tomado declaración, y a la espera de juicio por una agresión leve, poco más se puede hacer, si le hubiera dicho "rojo de mierda te vamos a matar", pues algo más se podría hacer, pero ahora mismo los hechos son los que son.
Top_Banana
#10 Es mejor si preguntas a Pablo Hasél, que sabe del tema.
Alakrán_
#15 Hasta los nazis son más despiertos que el sujeto del que usted me habla.
Por favor, esto es una conversación sería, no introduzca gilipolleces.
Top_Banana
#17 Muy despiertos, sí. Demasiado despiertos quizá. xD xD
Alakrán_
#15 Cortesía de Chatgpt.

Hasél fue condenado por varios delitos, aunque el que finalmente motivó su ingreso en prisión fue enaltecimiento del terrorismo, junto con injurias a la Corona y a las instituciones del Estado. A continuación, te explico los detalles:


---

1. ¿Qué fue lo que le condenó principalmente?

Enaltecimiento del terrorismo: La Audiencia Nacional lo condenó inicialmente (en 2014) a dos años de prisión por glorificar a grupos terroristas como ETA, GRAPO, Terra Lliure o Al…   » ver todo el comentario
Top_Banana
#18 ¡Imagínate! Ahora queda ver lo que les cae a estos españoles de pulserita.
Sergio_ftv
(edit: para #_18, me cuelgo de #20 para no perder el hilo)

El terrorismo con más asesinatos en España es el franquismo, a los numeoros frsnquistas de hoy en día no se les encarcela como a Hasél.

Se contabilizan 143.353 desaparecidos en la dictadura franquista, que deberá buscar el Magistrado Baltasar Garzón
alcama
Vamos, que Diario Red se lo inventó. Para variar. Propagadores de bulos
guillersk
#3 que esperabas del coletas?
colipan
Están buscando un enfrentamiento civil
Suleiman
Acabará dándoles una medalla al mérito civil....
Feliberto
Conozco algún que otro guardia civil, te puedo asegurar que deben haber entrado por el cuartelillo subidos a hombros y entre vítores.
alcama
Recuerda que esto que propones puede ser bidireccional
alcama
Al fascismo se le combate

Un dorito después....

Monstse llama a la Guardia Civil
menéame