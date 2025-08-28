Fuentes gubernamentales niegan ahora la detención de los agresores de Román Cuesta y limitan las actuaciones de la Guardia Civil a una toma de declaración

Inicialmente, fuentes del gobierno trasladaron a Diario Red que los ultraderechistas habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad. Hasta en dos ocasiones les pedimos una confirmación que nos dieron. Pero horas después nos han confirmado que la información era errónea
Repasemos, tenemos una persona cabreada porque saquen noticias señalándole (que es un nazi) que se ha encarado con la persona que hace las noticias y ha habido una agresión menor sin daños reseñables. ¿Cadena perpetua?
Me imagino que la justicia habrá recibido la denuncia, habrá llamado al sujeto a declarar a una comisaría, le habrá tomado declaración, y a la espera de juicio por una agresión leve, poco más se puede hacer, si le hubiera dicho "rojo de mierda te vamos a matar", pues algo más se podría hacer, pero ahora mismo los hechos son los que son.
Por favor, esto es una conversación sería, no introduzca gilipolleces.
Hasél fue condenado por varios delitos, aunque el que finalmente motivó su ingreso en prisión fue enaltecimiento del terrorismo, junto con injurias a la Corona y a las instituciones del Estado. A continuación, te explico los detalles:
1. ¿Qué fue lo que le condenó principalmente?
Enaltecimiento del terrorismo: La Audiencia Nacional lo condenó inicialmente (en 2014) a dos años de prisión por glorificar a grupos terroristas como ETA, GRAPO, Terra Lliure o Al… » ver todo el comentario
El terrorismo con más asesinatos en España es el franquismo, a los numeoros frsnquistas de hoy en día no se les encarcela como a Hasél.
Se contabilizan 143.353 desaparecidos en la dictadura franquista, que deberá buscar el Magistrado Baltasar Garzón
