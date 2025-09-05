Corea del Sur enfrenta un colapso demográfico: la natalidad alcanza mínimos históricos

La tasa de natalidad cayó a 0,75 hijos por mujer en 2024, la más baja del mundo, mientras el envejecimiento poblacional y la disminución de matrimonios plantean un desafío económico y social sin precedentes para el país
| etiquetas: corea del sur , colapso demográfico
El Jeonse es un sistema único en el que el inquilino paga un depósito grande, que puede oscilar entre el 50% y el 90% del valor total de la propiedad. Durante la duración del
Ni hay nada que esté haciendo más por tumbar la natalidad en este país,que el sector inmobiliario: desincentivan totalmente tener hijos.
Dad las gracias a los rentistas y a las leyes que favorecen la acumulación de patrimonio en unas pocas manos.
Pueden traer inmigración del norte, son la misma raza.
Considerando su racismo, les quedan los coreanos del norte de China y Rusia, los de Kazajstán y los de distintas partes de América, que no son muchos y quizás ya no estén teniendo hijos tampoco.
Alguien que podia hacer, hizo.
Vivimos en una gerontocracia, ese es el problema. Y la acumulación especulativa de vivienda.
Alemania tiene 240 y España 96, por ponernos en contexto
Corea está superpoblada.
Para que no aumente la población mayor la unica solución es matarlos