Corea del Sur enfrenta un colapso demográfico: la natalidad alcanza mínimos históricos

La tasa de natalidad cayó a 0,75 hijos por mujer en 2024, la más baja del mundo, mientras el envejecimiento poblacional y la disminución de matrimonios plantean un desafío económico y social sin precedentes para el país

Fisionboy
No estoy al tanto de cómo andan las cosas en Corea del Sur, allí también pretenden que tengas una familia pagando alquileres de 1200 euros al mes por 60m2 y teniendo nóminas de 1300-1500 euros?

chochis
#9 y trabajando 60horas a la semana. Mira el vídeo de #12

Andreham
#9 Son unos 900$ por una casa y 350$ por una habitación según la zona (eso sería lo chustero), PERO tienes que dar una entrada para alquilar bastante grande. Y no es "bastante grande" en plan 2-3 mensualidades, es en plan 15-20 MIL euros para entrar al alquiler. Se le llama "sistema Jeonse":

El Jeonse es un sistema único en el que el inquilino paga un depósito grande, que puede oscilar entre el 50% y el 90% del valor total de la propiedad. Durante la duración del

…   » ver todo el comentario

Connect
#9 Y eso si se pueden independizar. La mayoría no pueden formar un hogar hasta los 40. Y a esa edad ya no se tiene ganas de tener hijos.
Ni hay nada que esté haciendo más por tumbar la natalidad en este país,que el sector inmobiliario: desincentivan totalmente tener hijos.

potom
que tontos, no saben que la inmigración sería una solución perfecta. En españa estamos a salvo

Torrezzno
#1 ni eso. Pese a la inmigración de los últimos años la tasa de natalidad sigue cayendo. Una vez llegan a España se adaptan a las costumbres locales de follar de pascuas a ramos o como se dice en mi tierra de higos a brevas

mcfgdbbn3
#3: Costumbres... o que es lo que hay cuando tienes que vivir en casa de tus padres toda la vida.

Dad las gracias a los rentistas y a las leyes que favorecen la acumulación de patrimonio en unas pocas manos.

victorjba
#3 Solo cogen las costumbres malas xD

Aokromes
#1 #2 seguro que no tiene nada que ver con las jornadas maratonianas, una amiga vivia en seul, tuvieron 2 hijos y se vinieron para no tener esas jornadas esclavistas, en las que tener hijos esta mal visto.

potom
#8 trabajar es de pobres

Dragstat
#1 lo saben perfectamente, lo siento pero son demasiado racistas para dejar entrar a nadie. Además, como ocurre en prácticamente todo el mundo lo primero es mantener el status actual. Van a llegar al 40% de ancianos en diez años siendo, según el artículo, dos de las tres primeras causas relacionadas con el sistema económico y aún así no les parece que puedan hacer nada. Simplemente no quieren, los que deciden ya son ancianos y el pufo se lo quedan los que vienen detrás, esa es la mentalidad, y…   » ver todo el comentario

ChukNorris
#11 lo saben perfectamente, lo siento pero son demasiado racistas para dejar entrar a nadie

Pueden traer inmigración del norte, son la misma raza.

Robe7064
#18 Eso puede ser un poco difícil. La están llevando de Kazajstán, coreanos que Stalin "invitó" a las estepas kazajas. La mayoría no habla coreano, pero sí son jóvenes, tienen hijos y en general los vecinos no los miran mal.

ChukNorris
#23 Me refería a Corea del norte. :troll:

Robe7064
#26 Eso es lo que sería un poco difícil, por decirlo de alguna manera.

Considerando su racismo, les quedan los coreanos del norte de China y Rusia, los de Kazajstán y los de distintas partes de América, que no son muchos y quizás ya no estén teniendo hijos tampoco.

chochis
#1 no paro de poner este vídeo por aquí: youtu.be/Ufmu1WD2TSk

Macnulti_reencarnado
Podríamos enviarles unos cuantos chavales africanos para que salgan del apuro. Ya que por alguna extraña razón no podemos devolverlos con sus padres a sus países de origen...

Jacusse
#2 touché !

capitan__nemo
Para frenar el cambio climatico va bien.
Alguien que podia hacer, hizo.  media

tierramar
Corea del Sur esta muy cerca de Japón, comparten aguas y la contaminación proveniente de Fukushima, los 2 países están muriendo

Pitchford
#28 O que está de momento por encima y tiene todavia margen de bajada..

Pitchford
#22 Aunque aumente la población mayor ello no implica matemáticamente que la relación citada quede por debajo del mínimo suficiente. Si tiende a bajar del mínimo suficiente, en vez de matar a los ancianos, se puede tratar de subir el numerador mediante inmigración, a corto plazo, o mediante medidas de incremento de la natalidad, a medio-largo plazo.

chavi
#27 Si no queda por debajo es que aumenta la población total.

gelatti
Solución: igual que no se puede.votar hasta los 18, que no se pueda votar a partir de los 60, así los partidos se preocuparían más de los problemas de los jóvenes.

Vivimos en una gerontocracia, ese es el problema. Y la acumulación especulativa de vivienda.

Rorschach_
Que vengan aquí y se lleven a unos cuantos conejos escoceses, eso que nos quitan de encima y allí en tres días apañaó.

chavi
Con 530 habitantes por km2 y algunos creen que hay que seguir aumentando la población..... es de flipar. ¿ Cual es el límite ?

Alemania tiene 240 y España 96, por ponernos en contexto

Pitchford
#17 No es lo mismo aumentar población que estabilizarla en términos sostenibles, manteniendo una mínima pero suficiente relación entre personas en edad de trabajar vs. población total.

chavi
#21 manteniendo una mínima pero suficiente relación entre personas en edad de trabajar vs. población total.
Corea está superpoblada.
Para que no aumente la población mayor la unica solución es matarlos

Marisadoro
¿No conocen el Opus Dei?

drstrangelove
En Corea del Sur ponen más empeño en evitar que se sepa lo que pasa en su vecino del Norte, que en arreglar sus propios problemas. Por algo será...


