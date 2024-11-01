·
45
meneos
107
clics
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
La cámara no ha aprobado la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba acabar con el blindaje legal de la tauromaquia.
etiquetas
congreso
tauromaquia
psoe
patrimonio cultural
#2
obmultimedia
el PSOE sacándose la careta de nuevo
15
K
190
#6
anv
#2
a mi me quedó claro lo que eran cuando prefirieron perder el gobierno con tal de no hacer alianza con la izquierda.
7
K
73
#10
Skiner
*
#2
Aquí os estáis equivocando de diana.
El PSOE se ha abstenido pero quien ha votado en contra....
Esos son los culpables
1
K
14
#11
obmultimedia
#10
abstenerse es estar de acuerdo en que siga siendo patrimonio cultural.
Que nos sabemos el truquito cobarde para no posicionarse en algo tan peliagudo.
3
K
42
#13
Skiner
*
#11
Y votar en contra es decir claramente que quieres que siga siendo patrimonio cultural.
Abstenerse en este caso es cobarde y negarse a que se continue con el tema.
Pero no es estar a favor.
No es tan peliagudo en Colombia se prohibió hace muy poco con total normalidad y la gente lo celebró en la calle.
Si esta actividad es patrimonio cultural tenemos una cultura asquerosa digna de ser erradicada.
1
K
14
#16
obmultimedia
#13
Si es estar a favor pero no te quieres posicionar para no perder electorado.
1
K
27
#17
Skiner
*
#16
Saben que a esto le queda poco, éticamente es indefendible, empieza a ser irrespirable la presión, además es una actividad colosalmente ruinosa
y la mayoría de la gente no la quiere para nada.
1
K
22
#24
Noctuar
#17
Pero los tauricidas tienen razón al señalar que hay una incoherencia en el hecho de condenar la tauromaquia pero al mismo tiempo apoyar el consumo de productos de origen animal. Los mataderos son tan éticamente indefendibles como lo son las corridas de toros.
0
K
11
#15
calde
#11
Pues yo planteo que, por el bien de ese patrimonio cultural, a partir de ahora se ponga a alguien del psoe en el lugar del toro. Y problema resuelto!
2
K
38
#22
alfre2
#11
exacto, abstenerse es ponerse de lado. Dejar el resultado en manos de otros como si no fuera contigo. Decir “no tengo opinión en este asunto”. En resumen, impedir que tus diputados contribuyan a cambiar las cosas.
1
K
23
#23
ARRIKITOWN
#10
Negativo. Son los principales culpables. Porque dicen que van a hacer una cosa y luego, como siempre, hacen la contraria. Al menos el resto de partidos nacionales de derecha, van de cara.
0
K
9
#12
Anfiarao
#2
we have been psoed, once more...
4
K
50
#3
jdmf
El PSOE, ése partido de izqdrechas.!!
10
K
125
#1
Chinchorro
Cobardes.
7
K
83
#4
treu
*
abstenerse es que estas a favor de la tortura. punto. El partido de izquierdas y el progreso.
3
K
37
#9
Skiner
Si sirve de algo la inmesisima mayoría de ILP no son tomadas en consideración.
Porque a los señores del congreso no les interesa la opinión ni las inicitivas de los ciudadanos.
Esta tampoco iba a ser una excepción.
2
K
33
#5
Ominous
Espera que Sánchez dará alguna justificación retorcida y rimbombante y los palmeros lo aplaudirán.
1
K
24
#8
Leon_Bocanegra
#5
quién coño va a aplaudir esto? Nadie con un mínimo de humanidad.
1
K
24
#20
rob
*
#5
La dio en ferraz en 2019 cuando ganó las elecciones.
Mucho PSOE y demás frases maravillosas pero pocos se dieron cuenta de lo mas relevante que dijo en su discurso. Concretamente y lo más importante desde el minuto 9:04
youtu.be/5re2HTEj_gI
Le pasó por la cara a todos sus votantes que "semos" europeos. Y todo ello, con una camisa rosa.
0
K
14
#26
Noctuar
#5
"A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible"
0
K
11
#14
hdblue
you have been PSOEd!
1
K
18
#21
ansiet
PPSOE.
0
K
11
#19
HAL9K
Esperemos que se abstenga también de financiar la tauromaquia allí donde gobiernen, sea donde sea.
0
K
11
#18
DayOfTheTentacle
Que sorpresa
0
K
11
#7
escuadron
@oceanon3d
os lo explica. Si fue capaz de vaticinar que se nos iba a olvidar la corrupción del PSOE en seis meses esto lo sabrá explicar para que veamos porque es bueno
0
K
10
#25
Andreham
Una más para definir al PSOE de izquierdas: monárquico, pro-empresas, no deroga la ley mordaza, no exige a los bancos el rescate, no deroga el concordato con la santa sede y ahora encima taurino.
Full de izquierdas, sí señor.
0
K
8
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
