Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"

¿Me puede abrir la barrera para pasar?". Esta es la petición de un conductor que circulaba de Asturias a León por Pajares (la N-630) y tuvo que ser desviado por las condiciones meteorlógicas a la autopista del Huerna, la AP-66. Su vídeo hablando con la trabajadora de la cabina del peaje se ha viralizado en redes sociales. La respuesta de la trabajadora a la petición del conducor fue clara: "Sí, puede pasar cuando pague". No lo convenció y le explicó los motivos por los que consideraba que no debía abonar nada: "Me echaron de Pajares con un tod

#1 Perrota
El conductor tiene razón. Si le obligan a ir por la autopista, si es que eso es cierto, no te pueden cobrar. Eso, o mandarle dar la vuelta.
mishagen #3 mishagen
#1 incluso si no. hay algo que se llama derecho de paso. puede darse el caso que por lo que sea no dispones de manera de pagar. hay un procedimiento para eso. lo que hizo la persona que le atendió no parece muy legal.
pepel #4 pepel
#1 No sé, yo diría que lo desviaron para poder cobrarle. El pobre no se enteró.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#1 No tiene razón. No te obligan a ir por la autopista, le prohíben ir por la N-630 por las condiciones meteorológicas.
La opción de esperar a que las condiciones mejoren, la tiene.
El_empecinado #10 El_empecinado *
#1 Eso es totalmente lógico, pero entiendo que es Tráfico quien debería ordenar abrir la autopista para todo el mundo. No tendría que ser la encargada la que corra con esa responsabilidad. Imagínate que ahora el tío tiene un accidente. ¿De quién es la responsabilidad de que circule por la autopista sin haber pagado el peaje?
oliver7 #9 oliver7
Los de esa autopista son unos hdmp. A mí me pasó también una vez y porque tenía prisa, sino me colaba o les reventaba la baliza.
Destrozo #2 Destrozo
Este tío es un capullo. Si no quieres pagar lo que tienes que hacer es saltarte la barrera o levantarla y pasar. Las ruedas de nieve son equivalente a cadenas, lo que pasa que el menda no ha tenido cojones a discutirlo con la Guardia civil. Y ha querido hacerse un vídeo para salir en las redes sociales haciendo el imbécil.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#2 Ya, más fácil discutir con una trabajadora en un peaje que con la guardia civil.
#11 soberao
#8 Con la policía en general no se habla, no le pagan para escucharte y cuanto menos hables antes terminan de redactarte la multa y te dejan en paz.
ixo #6 ixo
Frente a la imposición, la insumisión. (Qué viejuno y actual suena todo)  media
#5 Paucat
Yo hice lo mismo hace unos años en los Túneles de Vallvidrera y cuando les dije que o levantaban la barrera o me la llevaba puesta, triunfé.
