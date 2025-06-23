Casi cinco horas: Putin interviene en su tradicional maratón anual de preguntas y respuestas. Escuche directamente a Putin y que no le engañen

"No habrá ninguna operación si ustedes nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses del mismo modo que nosotros hemos intentado respetar constantemente los suyos", dijo. Así, Rusia está dispuesta a trabajar con Occidente, sea el Reino Unido, Europa o Estados Unidos, solo en condiciones de igualdad, "Simplemente insistimos en el cumplimiento de las promesas y los compromisos que asumieron nuestros socios occidentales. Nos engañaron, y queremos lograr una situación en la que se construya un sistema de seguridad fiable en Europa
Tu respuesta no altera mi premisa: siempre es preferible acceder a la fuente de información original, aunque sea para escuchar las declaraciones de sátrapas como Putin.
Es que vamos, seguir con el mantra de que Rusia se levantó un día y dijo "voy a invadir Ucrania", con el historial que tiene la OTAN a sus espaldas...
Y de occidente mejor no hablar porque la lista de atrocidades es infinita...
Como si faltasen en occidente mafiosos, oligarcas y gobernantes psicópatas a los que no les importaría llevarnos al frente para defender sus intereses hasta la última gota de sangre europea. De momento euros ya nos están robando a los europeos a carretadas
La guerra es el ejemplo más descarado de desvío de dinero público a intereses privados.
Pero tampoco pensemos que él no nos vaya a mentir. Mentir mentirán todos, y especialmente los que disfrutan jugando al risk con gente real: Trump y Putin.
Putin: "Usaremos armas nucleares si nuestra integridad como nación se ve amenazada"
Antena3: "Putin amenaza con tirar bombas nucleares sobre París mañana".
Ahí están los acuerdos de Minsk que aceptaron los rusos para que luego Merkel reconociera que era para ganar tiempo y armar a Ucrania, que no pensaban cumplir nada.
O como el alto el fuego en Palestina.
A ver con qué cara planteamos nuevos acuerdos de paz, no tenemos palabra.
La diferencia con Trump es que es mucho más hábil con el lenguaje (y casi con cualquier cosa) que él. Pero eso no le convierte en menos sátrapa y menos peligroso.
Y yo no me molesto en escuchar discursos de Trump. Para escuchar estupideces me puedo ir a un bar a oír bolingas que son inofensivos.
Putin a los 5 minutos: "Pero en 2022, cuando todo llegó al punto crítico, cuando el régimen ucraniano desató una guerra en el sureste de Ucrania..."
Viejos haciendo cosas de viejos donde los jóvenes mueren.
Si alguien nos ataca, caerá sobre él un nido de avispas: amamos la libertad tanto como amamos la paz.
No tenemos la menor intención de hacer la guerra por nuestros propios fines.
El pueblo alemán no quiere la guerra. Quiere ser pacífico y feliz.
Pedimos únicamente igualdad de derechos para todos.
Y ahora tenemos ante nosotros el último problema que hay que solucionar y solucionaremos. Es la última exigencia territorial que debo hacer en Europa, pero… » ver todo el comentario