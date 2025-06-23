edición general
Casi cinco horas: Putin interviene en su tradicional maratón anual de preguntas y respuestas. Escuche directamente a Putin y que no le engañen

"No habrá ninguna operación si ustedes nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses del mismo modo que nosotros hemos intentado respetar constantemente los suyos", dijo. Así, Rusia está dispuesta a trabajar con Occidente, sea el Reino Unido, Europa o Estados Unidos, solo en condiciones de igualdad, "Simplemente insistimos en el cumplimiento de las promesas y los compromisos que asumieron nuestros socios occidentales. Nos engañaron, y queremos lograr una situación en la que se construya un sistema de seguridad fiable en Europa

#2 Que no le engañen otros, deje que le engañe Putin directamente
Que no le engañen otros, deje que le engañe Putin directamente
#2 Pues como con cualquier político. ¿Exactamente dónde ves el problema de informarse con la fuente original?
#8 Cualquier politico no se pone a invadir paises para aumentar su imperio.
#10 ¿Dónde vas? Manzanas traigo.

Tu respuesta no altera mi premisa: siempre es preferible acceder a la fuente de información original, aunque sea para escuchar las declaraciones de sátrapas como Putin.
#12 Me refiero a que lo que diga no es verdad. Decia que no iba a invadir ucrania, ahora habla de que ataca porque le faltan el respeto (WTF?!). Si, vale para ver que clase de ser despreciable es, eso es cierto.
#13 A ver, la premisa de occidente es una mentira de tamaño XXL, así que partiendo de ahí ya te puedes dar una vuelta alrededor...

Es que vamos, seguir con el mantra de que Rusia se levantó un día y dijo "voy a invadir Ucrania", con el historial que tiene la OTAN a sus espaldas...

Y de occidente mejor no hablar porque la lista de atrocidades es infinita...
#10 cierto. Lamentable lo de Irak, Siria, Venezuela...
#15 Lamentable lo de Irak, Siria, Venezuela… y lo de Ucrania
#18 totalmente de acuerdo. El tema es que no nos traten como retrasados mentales con el mensaje maniqueísta de que hay que combatir a Rusia por la justicia mundial cuando las naciones de occidente son cómplices de crímenes similares.


Como si faltasen en occidente mafiosos, oligarcas y gobernantes psicópatas a los que no les importaría llevarnos al frente para defender sus intereses hasta la última gota de sangre europea. De momento euros ya nos están robando a los europeos a carretadas

La guerra es el ejemplo más descarado de desvío de dinero público a intereses privados.
#10 los de los países que pueden, casi todos lo hacen. Y no digo "todos" porque igual hay algun despistado que no se ha enterado de que lo puede hacer ;)
#10 Lo que pasa es que según quien lo haga, es una invasión o están "llevando la democracia", cosas del doblepensar. Pq Irak, Siria, Afganistán, Libia, Venezuela, etc... Tendrían algo que opinar, eso ya sin meternos en guerras de segunda mano donde solo pagamos al que nos cae bien para que quite de en medio al que no.
#8 Ningún problema mientras seamos conscientes de que mienten. No parece que todos aquí sean conscientes de ello.
#8 #22 en 2022 "la fuente original" decía que la invasión de Ucrania era un bulo de la CIA, mientras que los malvados medios occidentales tergiversadores decían que Rusia estaba a punto de invadir Ucrania
Frente a la propaganda actual con el mantra: "Rusia nos va a atacar" para justificar el rearme , cuelgo este articulo para que leamos directamente a Putin, y nadie lo interprete por nosotros; si escuchamos lo discursos de Trump ¿Por qué no los de Putín? Para los que consideran a Putin enemigo: al enemigo hay que conocerlo
#1 Ciertamente es mejor escuchar directamente a Putin que no sólo lo que nos cuenten de él

Pero tampoco pensemos que él no nos vaya a mentir. Mentir mentirán todos, y especialmente los que disfrutan jugando al risk con gente real: Trump y Putin.
#3 El problema no es si miente, es que los medios de comunicación tergiversan burdamente lo que dice.

Putin: "Usaremos armas nucleares si nuestra integridad como nación se ve amenazada"

Antena3: "Putin amenaza con tirar bombas nucleares sobre París mañana".
#1 100% de acuerdo, hay que tomar con la misma seriedad a Trump y a Putin: ambos unos chalados con demasiado poder.
#9 Los rusos suelen ser más coherentes. Occidente es más de prometer y no cumplir nada.

Ahí están los acuerdos de Minsk que aceptaron los rusos para que luego Merkel reconociera que era para ganar tiempo y armar a Ucrania, que no pensaban cumplir nada.

O como el alto el fuego en Palestina.

A ver con qué cara planteamos nuevos acuerdos de paz, no tenemos palabra.
#1 Gracias por el aporte, pero dudo mucho que vaya a cambiar mi opinión sobre este siniestro personaje.
La diferencia con Trump es que es mucho más hábil con el lenguaje (y casi con cualquier cosa) que él. Pero eso no le convierte en menos sátrapa y menos peligroso.
Y yo no me molesto en escuchar discursos de Trump. Para escuchar estupideces me puedo ir a un bar a oír bolingas que son inofensivos.
Vladimir, la gente va a leer tu discurso directamente en vez de lo que cuenten de él, así que demuestra que toda la propaganda es mentira

Putin a los 5 minutos: "Pero en 2022, cuando todo llegó al punto crítico, cuando el régimen ucraniano desató una guerra en el sureste de Ucrania..."
Primer párrafo y ya parece el club de la comedia.

Viejos haciendo cosas de viejos donde los jóvenes mueren.
Alemania por su parte nunca romperá la paz.
Si alguien nos ataca, caerá sobre él un nido de avispas: amamos la libertad tanto como amamos la paz.
No tenemos la menor intención de hacer la guerra por nuestros propios fines.
El pueblo alemán no quiere la guerra. Quiere ser pacífico y feliz.
Pedimos únicamente igualdad de derechos para todos.
Y ahora tenemos ante nosotros el último problema que hay que solucionar y solucionaremos. Es la última exigencia territorial que debo hacer en Europa, pero…   » ver todo el comentario
#16 nazis leyendo cosas de nazis, y C&P en MnM
#23 No, querido. Persona que conoce algo de historia pegando en Menéame cosas de nazis que suenan a cosas putinescas. Lo que vino después de las frases de nazis lo sabemos todos.
#16 100% de acuerdo, suenan prácticamente igual.
La pregunta de Rosenberg fue respondida con divagaciones. Steve Rosenberg es de lo mejor que existe en el periodismo.www.youtube.com/watch?v=y5kllN0U7nY
Por cierto, este es el dueño de este sitio tan "serio" (geoestrategia.eu) www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
Una simplificación muy burda de lo que está pasadndo en Ucrania. Simple y burdo, igual es que no das para más.
