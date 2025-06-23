Casi cinco horas: Putin interviene en su tradicional maratón anual de preguntas y respuestas. Escuche directamente a Putin y que no le engañen

"No habrá ninguna operación si ustedes nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses del mismo modo que nosotros hemos intentado respetar constantemente los suyos", dijo. Así, Rusia está dispuesta a trabajar con Occidente, sea el Reino Unido, Europa o Estados Unidos, solo en condiciones de igualdad, "Simplemente insistimos en el cumplimiento de las promesas y los compromisos que asumieron nuestros socios occidentales. Nos engañaron, y queremos lograr una situación en la que se construya un sistema de seguridad fiable en Europa