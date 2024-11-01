Cada vez más restaurantes no preparan tu plato: así es la cocina de quinta gama

Cuando pides un plato en un restaurante, das por hecho que alguien lo ha cocinado allí. Pero la realidad es que, en muchos casos, lo que llega a la mesa no se ha preparado en ese local. Ha salido de una cocina industrial, ya cocinado, envasado y listo para consumir. El restaurante solo lo calienta y lo sirve, sin que el cliente sea consciente de ello. De hecho, es probable que el establecimiento no tenga ni fogones para cocinar. Así es la cocina de quinta gama.
| etiquetas: restaurantes , plato , quinta gama , cecu
Con la Ley actual no es ilegal.
Edit: Aunque me ignores
Yo trabajé en un foodtruck yo sólo donde solo recalentaba los platos que previamente esa mañana había preparado la cocina central con productos frescos de primera.
Eso es preferible a comidas preparadas al momento con alimentos de escasa calidad y no en el mejor estado de conservación.
Esos sí que me repugnan.
Personalmente he comido quinta gama mucho tiempo, incluso en mi casa. Más allá de que alguien considere que es un engaño, lo cierto es que la calidad es en no pocas ocasiones mejor que la comida basura de restaurantes que no venden comida rápida precisamente...
www.youtube.com/watch?v=u1q86VILkR8
www.youtube.com/watch?v=tkioDGeYs-Y
www.youtube.com/watch?v=6hgfD90scEM
www.youtube.com/watch?v=c98LK03JeYA
www.youtube.com/watch?v=aj6Fh03L9OA
Son ejemplos más o menos extremos pero sirven para ejemplificar el "problema".
Yo creo que lo importante es la calidad real y percibida.
tarta de la casa o tortilla recien hecha,
y luego se lo compran a terceros por que no tienen ni cocina para ello
- ¿Cómo que no? Espera… - Corre a la cocina y regresa com una bolsa de hacendado:
- ¿Qué pone aquí? “Croquetas caseras”
#chistaco
Mientras esté debidamente avisado, sin problemas.
Es como las pastelerías, q ya no elaboran porque es más fácil calentar algo hecho de manera industrial. Al final con menos dinero haces el mismo producto y llegas a más gente.