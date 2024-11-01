edición general
Cada vez más restaurantes no preparan tu plato: así es la cocina de quinta gama

Cada vez más restaurantes no preparan tu plato: así es la cocina de quinta gama

Cuando pides un plato en un restaurante, das por hecho que alguien lo ha cocinado allí. Pero la realidad es que, en muchos casos, lo que llega a la mesa no se ha preparado en ese local. Ha salido de una cocina industrial, ya cocinado, envasado y listo para consumir. El restaurante solo lo calienta y lo sirve, sin que el cliente sea consciente de ello. De hecho, es probable que el establecimiento no tenga ni fogones para cocinar. Así es la cocina de quinta gama.

#5 Luiskelele
Es una puta estafa como un piano. Deberían ponerlo bien clarito en la carta.
woody_alien #1 woody_alien
Steamed hams but in your restaurant.
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo
#1 ¡Por eso se veía la aurora boreal a través de la puerta de las cocinas! :-D
Ferran #11 Ferran *
#_6 La Ley es la que es, no la que a ti te gustaría que fuera.

Con la Ley actual no es ilegal.

Edit: Aunque me ignores :troll:
YSiguesLeyendo #25 YSiguesLeyendo
a lo que hacen las cafeterías con tarta de la casa y pollas varias, hoja de reclamaciones y con la respuesta o la NO respuesta te vas a Consumo. inspección, multa, y que le den por culo por mentirosos!
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
pues entonces que la inspección les meta un multazo, porque no es lo mismo un catering que se dedica a calentar comida precocinada, que un restaurante. nos cobran a precio de restaurante lo que es simple comida recalentada de catering. y la inspección mirando para otro lado, qué asco de país de taberneros! (comida del quinto coño, o del quinto nabo: hay reglas bien claras y normativa de Consumo que impide vender como cocinada y elaborada en el mismo lugar, en un restaurante, comida que ha sido preparada en naves industriales, ultracongelada, repartida y recalentada; qué dicen los grandes cocineros y hosteleros del país de esto? nada, lo llaman "quinta gama" para que suene más molón, y a joderse!)
Ferran #4 Ferran
#2 ¿Multa? No es ilegal.
oghaio #7 oghaio
#4 efectivamente, pero deberían de informar sobre ello.
1 K 27
Ferran #10 Ferran *
#7 Lo importante es que lo hagan bien, sin conservantes y que no sea un ultraprocesado.

Yo trabajé en un foodtruck yo sólo donde solo recalentaba los platos que previamente esa mañana había preparado la cocina central con productos frescos de primera.

Eso es preferible a comidas preparadas al momento con alimentos de escasa calidad y no en el mejor estado de conservación.
pedrobotero #14 pedrobotero
#10 ya, pero como dice #7, que se indique eso
Ferran #18 Ferran
#14 Conozco un restaurante que cocinan todo lo que sirven, pero con el detalle asqueroso de que usan las cabezas chupadas de las gambas de las sobras de los platos de los clientes para hacer el caldo de la paella, cocinada por personas haciendo 60 horas semanales con un contrato de 20 horas.

Esos sí que me repugnan.
#21 eldios13
#10 esto es exactamente lo que hace la quinta gama, salvo porque evidentemente no son platos de esa mañana...
#20 eldios13
#7 no es un requerimiento. Ahora, por un lado si preguntas te lo dirán, y si notas que sabe igual que en otro sitio, es que ambos compran la misma quinta gama.

Personalmente he comido quinta gama mucho tiempo, incluso en mi casa. Más allá de que alguien considere que es un engaño, lo cierto es que la calidad es en no pocas ocasiones mejor que la comida basura de restaurantes que no venden comida rápida precisamente...
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo *
QUE NO ME PUEDEN SERVIR NI COBRAR diciéndome que esa comida se ha cocinado y se ha preparado en ese lugar CUANDO NO ES CIERTO!!! que eso es ilegal! lo ilegal es mentir, engañar al consumidor, que es lo que se está haciendo. a ver si nos enteramos: se pone en la carta y en los cartelitos de los sitios de comida esto: NO COCINAMOS, NO ELABORAMOS LA COMIDA. y entonces sí será legal. mientras es estafar y Consumo tiene que poner orden ya!
#22 eldios13
#6 es que esa comida se ha cocinado y preparado en ese sitio, pero no en su totalidad.
Milmariposas #15 Milmariposas
En Francia, en los lugares más turísticos, los restaurantes sirven a sus clientes entre 80% y 90% de platos precocinados/congelados:

www.youtube.com/watch?v=u1q86VILkR8

www.youtube.com/watch?v=tkioDGeYs-Y

www.youtube.com/watch?v=6hgfD90scEM

www.youtube.com/watch?v=c98LK03JeYA

www.youtube.com/watch?v=aj6Fh03L9OA
#3 Pitchford
Por eso, en general, lo mejor es el menú del día, donde lo cambian cada día, tan ajustado de precio que si no lo cocinan ellos no sacan beneficio. Lo peor: los aceites y mucha sal. El aceite de oliva en cocinado escasea..
Elbaronrojo #19 Elbaronrojo
En un reportaje que hablaban de esto decían que incluso restaurantes con estrellas Michelin recurrían a la quinta gama.
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo *
Los que quieren que se prohíba o que se anuncie no quieren ver que es complicado señalar el limite de lo que se prepara y lo que no. ¿Los encurtidos no pueden ser de bote? ¿Y las patatas fritas congeladas? ¿El jamón hay que curarlo en la propia bodega?
Son ejemplos más o menos extremos pero sirven para ejemplificar el "problema".

Yo creo que lo importante es la calidad real y percibida.
#12 marcotolo
me recuerda a lo que hacen muchas cafeterias que te ponen en la carta cosas como:
tarta de la casa o tortilla recien hecha,
y luego se lo compran a terceros por que no tienen ni cocina para ello
Ferran #13 Ferran
#12 - ¡Camarero! Estas croquetas no son caseras.
- ¿Cómo que no? Espera… - Corre a la cocina y regresa com una bolsa de hacendado:
- ¿Qué pone aquí? “Croquetas caseras”

#chistaco
#24 eldios13
#12 yo pregunto directamente. Y me dicen lo que es casero, y listo
thoro #8 thoro
yo sé que hay que marcar un límite pero no me parece razonable hacer que el cocinero crie o caze cada animal que cocina y cultive cada planta que cae en el menú, vaya a la montaña agua de manantial y hornee personalmente cada mañana el pan para el día.
#26 cocococo
Donde mejor se come es en casa, los restaurantes para los pijos retrasados.
Febrero2034 #9 Febrero2034
Si cada vez hay más costes en lo personal, más competencia por precio, es normal q aparezca estas cosas. Es simplemente la respuesta del mercado.

Mientras esté debidamente avisado, sin problemas.

Es como las pastelerías, q ya no elaboran porque es más fácil calentar algo hecho de manera industrial. Al final con menos dinero haces el mismo producto y llegas a más gente.
#23 eldios13
#9 más que costes de personal (que en realidad los tiros van más por capacitación del personal), son el tema de licencias para tener cocinas en los locales.
