edición general
261 meneos
656 clics
Argelia premia a España con un 12% más de gas barato por su posición en Oriente Próximo

Argelia premia a España con un 12% más de gas barato por su posición en Oriente Próximo

Las autoridades argelinas van a comunicar este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aceptan incrementar el bombeo de gas El país magrebí subirá el bombeo diario a 32 millones de m3 a través del Medgaz, casi el máximo que permite el tubo

| etiquetas: argelia , españa , medgaz
131 130 1 K 422 actualidad
48 comentarios
131 130 1 K 422 actualidad
Comentarios destacados:            
frankiegth #1 frankiegth *
Increible. Bonito e increible. Todavía queda esperanza. Esto no solo refuerza a España, también refuerza su posición política interna e internacional.
62 K 560
perrico #2 perrico
#1 Desde luego es increible que elojete.com diga algo positivo de la postura del gobierno.
13 K 112
frankiegth #7 frankiegth *
#2. Si el artículo no se dedica a enturbiar el titular en esta ocasión me vale.

#8. Este tipo de medios solo pueden sobrevivir metiendo entre bulo y bulo alguna noticia verosimil y dificil de manipular.
3 K 33
perrico #8 perrico
#7 Lo cual no deja de ser increíble.
4 K 48
#18 CuiProdestHocBellum
#2 Ya lo retorcerán y dirán algo que suene mal del Perro...
1 K 19
Variable #30 Variable
#1 El Perro la jodió con Argelia por reconocer al Sáhara por seguidismo a Biden y lo ha arreglado por confrontar con Trump. Hubiera sido mejor no joderla de primeras pero oye, todo bien
0 K 10
mecheroconluz #35 mecheroconluz
#1 Da igual, a los mermados mentales no les vas a convencer.
0 K 11
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
Noticia a favor del gobierno ... se vota positivo

Noticia publicada por theobjetive (o el ojete como le llaman algunos) ... se vota negativo.


Tremendo dilema tienen algunos.
13 K 125
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#3 Noticia a favor del gobierno en un medio contrario al gobierno, se vota doblemente positivo, porque implica ración extra de "lágrimas de facha".
52 K 460
#15 tpm1
#6 No, si un medio te parece una mierda que nunca debe aparecer en portada, te debe parecer una mierda siempre. Lo demás es ser un hipócrita.
3 K 16
elGude #17 elGude
#15 la verdad es verdad la diga agamenon o su porquero.
6 K 59
Variable #36 Variable
#17 Últimamente estoy de acuerdo con lo que tuitea Gisbert... No sé si es deseo sincero de redención o postureo para recuperar credibilidad y volver a colarla de nuevo, pero es lo que tú dices en el comentario.
0 K 10
powernergia #43 powernergia
#3 Es un medio falsario y manipulador siempre, en este caso se inventa que el aumento de exportaciones se deba a la posición de España en el conflicto de Oriente Próximo.

#4 #6 #17
0 K 12
#21 pushakk
#15 claro hombre, para qué juzgar las noticias pudiendo juzgar a quienes las publican. Vaya muestra de inteligencia y saber estar.
2 K 17
#41 tpm1
#21 ¿No sabes leer o no has entendido nada? Porque justo lo que dices es lo que no pasa aquí. Si no gusta y es de este medio enseguida se tumba por quien es el medio, independientemente de si es verdad o mentira.
0 K 11
#32 detectordefalacias
#15 La verdad es la verdad, la diga Agamenon o theojete
0 K 9
LinternaGorri #42 LinternaGorri
#15 lo que tú aplicas es guiarse en la vida por falacias y fe ciega. Relee lo que has escrito, y si no le ves problema, igual el problema eres tú.
0 K 12
Dreamer_zzz #27 Dreamer_zzz
#6 y si antes de opinar leemos la noticia? Digo yo, por innovar o algo
0 K 6
angelitoMagno #31 angelitoMagno
#27 ¿He dicho yo que no leas la noticia? :-|
0 K 14
Find #33 Find
#27 No me he leído ni la entradilla
0 K 10
Catapulta #40 Catapulta
#6 Lo curioso es que no es positiva. Nadie está entendiendo que la noticia quiere vincular a España con los "enemigos". Viene a decir, los malos premian a España por apoyar a los malos.
0 K 15
Penetrator #47 Penetrator
#40 ¿Ahora Argelia también forma parte del eje del mal?
0 K 11
Fernando_x #22 Fernando_x
#3 En absoluto. Ya ves cómo está votando la gente. Ni un solo negativo. No hay dilema. ¿Es que te gustaría que lo hubiera?
1 K 14
Mauricio_Colmenero #26 Mauricio_Colmenero
#22 No, solo que me hace gracia ... que cuando publica algo theobjetive criticando el gobierno, la noticia se funde a negativom y como argumento, se comenta lo del ojete , y que ese medio no tiene veracidad.

Pero ahora, son todo positivos, meneos, alabanzas

Es curioso, yo solo miro y me río.
0 K 9
Dreamer_zzz #29 Dreamer_zzz
#26 en vez de mirar, lee el articulo. A lo mejor sientes alguna otra cosa q ganas de reír.
0 K 6
Free_palestine #44 Free_palestine
#3 la verdad es la verdad, la diga agamenón o su porquero
0 K 20
YoSoyTuPadre #9 YoSoyTuPadre *
Pues sí que es jodido esto de estar en el "lado malo de la historia", a parte de salirnos el gas por las orejas y a precio de derribo, nuestros barcos pueden transitar gratis el estrecho de Hormutz... maldito Perro Sanxeee!!!
7 K 86
Dreamer_zzz #38 Dreamer_zzz
#9 te imaginas un barco cargado de petróleo, que pase por el estrecho de Ormuz y llegue a costas españolas? A Trump le da un soponcio. Ejjpaña traidora, Abascal diciendo q somos amigos de los iraníes (lo de q sea una teocracia se lo vallan, no vaya a ser q relacionemos teocracia con Dios y se lie), el perro sonriendo y diciendo q el comercio internacional va bien, Europa sin saber q decir... Una semana en todos los telediarios del mundo. Y unas risas, claro
1 K 16
#48 TOSHACK
#9 creo q su Sanchidad es el peor presidente posible, que ha destrozado el Psoe y es causa directa del auge de Vox..... Pero al César lo que és del Cèsar... En el asunto de la guerra ilegal de Mr Carrot&Naziyaho.... Ahí se ha posicionado bien.
0 K 6
Niessuh #11 Niessuh
Si se puede, de hecho el intentar ser amigo de los dos y que los dos sepan que ante una mala jugada o un mal trato, se puede ir rapidamente al otro lado, es una baza muy a favor de la política exterior actual. De hecho cosas como esta rebaja es una demostración de que funciona muy bien.
6 K 72
#13 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
2 K 33
vicus. #23 vicus.
Paren las rotativas, el ojete hablado de lo bien que le va a España con el Perro Sanxe...Frijolito y El Paguitas deberían estar preocupándose.
1 K 30
Mauricio_Colmenero #19 Mauricio_Colmenero
El gaseoducto de MedGaz entra por la playa de El Perdigal, en Almería ...

Dos casetas protegidas por una simple valla metálica, y por ahí entra casi todo el gas que consumimos.

Miedo me da.
2 K 30
Verdaderofalso #45 Verdaderofalso
#19 alejemos a los ucranianos en velero de el xD
1 K 30
cels #46 cels
#19 se ve que es algo más que una simple valla metálica: maps.app.goo.gl/BhTg3oQuAwiKKeUB6
0 K 9
ExLibris #5 ExLibris
Gesto positivo y buena noticia. poco a poco, a cambiar la tendencia "malista" de los tiempos...
2 K 26
Sacronte #4 Sacronte
Buena noticia parece pero es que es del Ojete...
1 K 26
#24 anje
No si si al final estar en el lado correcto, da beneficios. Lo bueno, que asi nos ven desde fuera, lo malo, los que tenemos dentro de casa lo ven de otra manera.
1 K 19
cocolisto #37 cocolisto
A ver lo que tardan los yanquis en azuzar un conflicto bélico entre Marruecos y Argelia, e incluso entre Marruecos y España. Eso de que le jodan el negocio o le debe parecer nada bien al trompas.
0 K 18
Black_Txipiron #12 Black_Txipiron
Mejor no compréis participaciones del gasoducto, que tiene pinta que a algún barco mercante se le va a caer una mina justo encima de él
1 K 18
#28 CuiProdestHocBellum
PP, sus jueces opusinos que controlan "desde atrás", fiscales afinadores, sus medios lamebotas y resto de caterva vana ir con todo los próximos meses. No esperéis que la parte que controlan de la UCO entregue el informe (al menos completo) del novio de la Mata Yayos, ni que las decenas de causas judiciales contra los mafiosos peperos avancen ni un ápice...

Van a degüello, a carajo sacado, no pueden dar tiempo a que la gente se de cuenta de lo malnacidos y traidores que son y que se…   » ver todo el comentario
1 K 12
Ishkar #14 Ishkar
No hay nada como los poliamores xD
0 K 11
Metabarón #20 Metabarón
Esto lo publica Bulobjetive? Es el fin de los tiempos!
0 K 10
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
por favor, que alguien le diga a Albares que se decida de una vez, pues no se puede ser amigo de Argelia y de Marruecos a la vez. de nada!
0 K 10
Actarus #34 Actarus
Antes de comentar quiero leer qué tienen en contra de esto Vagascal, Frijolito y sus cómplices acólitos.
0 K 9
Iruñakis #16 Iruñakis
Tratar de ser coherente con el derecho internacional son todo ventajas!
0 K 9
tricionide #39 tricionide
The objetive (que finura de nombre para un medio) entras y encuentras el Liberal (suena a nazi), no queda ahi la cosa , la noticia es contra sus intereses !! Pedro les ha convencido !!
0 K 9
#25 cocococo
Pero luego vas a comprar una botella de gas butano y los butaneros te la cobran más cara.
0 K 7

menéame