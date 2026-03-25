Argelia premia a España con un 12% más de gas barato por su posición en Oriente Próximo

Las autoridades argelinas van a comunicar este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aceptan incrementar el bombeo de gas El país magrebí subirá el bombeo diario a 32 millones de m3 a través del Medgaz, casi el máximo que permite el tubo
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#8. Este tipo de medios solo pueden sobrevivir metiendo entre bulo y bulo alguna noticia verosimil y dificil de manipular.
Noticia publicada por theobjetive (o el ojete como le llaman algunos) ... se vota negativo.
Tremendo dilema tienen algunos.
#4 #6 #17
Pero ahora, son todo positivos, meneos, alabanzas
Es curioso, yo solo miro y me río.
Dos casetas protegidas por una simple valla metálica, y por ahí entra casi todo el gas que consumimos.
Miedo me da.
Van a degüello, a carajo sacado, no pueden dar tiempo a que la gente se de cuenta de lo malnacidos y traidores que son y que se… » ver todo el comentario
cómplicesacólitos.