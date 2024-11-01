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La enorme opacidad del SAS y Consejería de Sanidad queda al descubierto con la tabla de la vergüenza

La enorme opacidad del SAS y Consejería de Sanidad queda al descubierto con la tabla de la vergüenza

La opacidad de la Administración sanitaria del PP ha ido en aumento desde su llegada en 2019 al gobierno andaluz, en un intento de ocultar su pésima gestión y grave corrupción, algo muy propio de regímenes tiránicos como el partidocrático instituido en 1978 en España.. Sigue ocultando las listas de espera de pruebas diagnósticas, a pesar del varapalo que le ha dado el Consejo de Transparencia. Tras haber transcurrido tres años desde final de 2022, si aún no conocen el informe de control del gasto del SAS de dicho año, imaginen cómo controla el

| etiquetas: moreno bonilla , corrupcion ppsoe , regimen del 78
20 2 0 K 162 actualidad
3 comentarios
20 2 0 K 162 actualidad
#1 tierramar
Estamos a 2026, y con vistas a las próximas elecciones, el SAS, con el beneplácito del gobierno del PP, oculta una información clave para evitar que la asociación Justicia por la Sanidad pueda denunciar nuevos casos de corrupción en contratos y conciertos sanitarios. La corrupta clase política se está jugando su modo de vida, el modo que tan graciosamente le regalan los ciudadanos que mayoritariamente obedecen y apoyan al régimen cuando van a votar.
De esta forma tan torticera, típica de los…   » ver todo el comentario
3 K 37
#3 tierramar
En resumen, los politicos del Regimen 78 utilizan nuestros impuestos para asegurar sus modos de vida privilegiados, mientras crean ilusiones de que hay sanidad publica, servicios publicos , que se están quedando a nivel simbólico, lo justo, para hacernos creer de que disponemos de sanidad publica, pero en la realidad no. Disponer de sanidad publica es que te den citas con los medicos en un tiempo corto, que te hagan todas las pruebas diagnoticas en un periodo razonable, que te operen rápido,…   » ver todo el comentario
1 K 18
#2 tierramar
Con tan irreflexivo comportamiento de la mayoría de los españoles (votantes), otorgan la razón a lo que un joven de 18 años, Étienne de La Boétie, escribió en el siglo XVI (“La servidumbre voluntaria”), cuestionando la capacidad y el deseo humano de vivir en libertad frente al poder de la costumbre, que hoy es la de votar mayoritariamente para apoyar el tiránico régimen partidocrático; no sólo obedecen los ciudadanos a dicho tiránico régimen sin estar obligado a ello, sino que además lo hacen…   » ver todo el comentario
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menéame