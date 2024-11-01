La enorme opacidad del SAS y Consejería de Sanidad queda al descubierto con la tabla de la vergüenza

La opacidad de la Administración sanitaria del PP ha ido en aumento desde su llegada en 2019 al gobierno andaluz, en un intento de ocultar su pésima gestión y grave corrupción, algo muy propio de regímenes tiránicos como el partidocrático instituido en 1978 en España.. Sigue ocultando las listas de espera de pruebas diagnósticas, a pesar del varapalo que le ha dado el Consejo de Transparencia. Tras haber transcurrido tres años desde final de 2022, si aún no conocen el informe de control del gasto del SAS de dicho año, imaginen cómo controla el