122
meneos
1108
clics
Abascal afea a Sánchez el uso de la bandera de España
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado este domingo que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, haya puesto detrás de él en un mitin en Soria la bandera de España
|
etiquetas:
:
abascal
,
bandera
,
españa
64
58
1
K
433
politica
82 comentarios
Comentarios destacados:
#3
Si no se quita la rokigualda mal, si se quita mal también, por que la bandera es nuestra, concretamente de este señor. Yo no sé y nunca entenderé el por qué hay peña que se le da por votar e este simio retrasado.
#3
vicus.
*
Si no se quita la rokigualda mal, si se quita mal también, por que la bandera es nuestra, concretamente de este señor. Yo no sé y nunca entenderé el por qué hay peña que se le da por votar e este simio retrasado.
56
K
443
#11
surco
#3
Bueno, supongo que es un síntoma de varias cosas y que este cara dura ( más que retrasado) lo está sabiendo canalizar.
Ahora con la bandera. No es tanto un retrasado, sino un cara que se aprovecha de los complejos que tiene mucha gente con ese trapo.
Parte de la izquierda que piensa que la historia y la bandera nacieron con Franco y por tanto es execrable
Y parte de la derecha que piensa que ser español es lo que a ellos les sale de los cojones.
Y seguimos para bingo
4
K
47
#18
vicus.
*
#11
Para empezar, no se debería sacar o instrumentalizar un símbolo del estado en un mitin político de ningún partido, por respeto, coherencia y dignidad, como pasa, por ejemplo, en Alemania, donde nadie saca la bandera nacional a pasear en un mitin, dicho esto, VOX, es el menos indicado para dar lecciones de nada, puesto que hasta hacen mercadisig con la enseña nacional, como buenos vende patrias que son..
11
K
87
#19
surco
#18
Completamente de acuerdo.
1
K
31
#33
EsUnaPreguntaRetórica
#18
¿Disculpa? Los mitines de la derecha alemana están llenos de banderas alemanas.
1
K
22
#37
vicus.
#33
Bueno, o eso había dicho Merquel, creo...Veo que con el Merluzo ha decaído mucho la cosa.
0
K
20
#42
EsUnaPreguntaRetórica
*
#37
Con Merkel era igual. Banderas hasta en la sopa.
1
K
22
#61
vicus.
#42
Creo recordar un hilo..
www.meneame.net/m/politica/acto-partidario-angela-merkel-impide-uso-ba
0
K
20
#43
jfgaliza
#11
no nació con Franco, pero Franco la impuso y por eso es totalmente execrable y no se puede resignificar. A mí desde luego no me representa.
1
K
19
#48
surco
#43
Si te refieres a la bandera, es distinta. Si te refieres a los colores fueron los de la Primera República y los oficiosos ( no hubo oficiales) de las cortes de Cádiz.
A mi si me representan. Yo no sé los regalo a un dictador.
3
K
43
#50
jfgaliza
*
#48
no es que se los regales, es que te pliegas a su voluntad de imponerla como la bandera de todos los españoles, y yo me niego a ello. Nunca será mi bandera.
0
K
8
#53
surco
*
#50
En absoluto. Ni Franco ideó los colores, ni son coetáneos a Franco ni impuso los colores ( anteriores a Franco) Ni la bandera ( que no es la de Franco) en el 78, cuando Franco llevaba 3 años muerto.
Otra cosa es que me digas que Franco manchó lo suficiente esos colores como para no volverlos a usar. En tu opinión si. En la mía sería faltar a la primera República y a los doceañistas cediendoselos a un dictador y sobre todo darle una importancia que no tiene históricamente hablando a ese dictador
1
K
23
#60
jfgaliza
*
#53
ya te he dicho desde el primer momento que Franco no la ideó, pero la impuso a todos los Españoles, y en la transición no hubo opción a cambiarla, simplemente se cambió su escudo por otro que por encima mancilla el escudo de la segunda república añadiendo la simbologia de los borbones. Esa bandera no me representa y es algo que no hará nunca, ni a mi ni a una buena parte de los españoles, y no se ha cambiando porque los herederos de Franco nunca han querido, porque ellos sí parece que saben lo que representa y a quién, por mucho que te empeñes en pensar lo contrario.
0
K
8
#62
surco
*
#60
Go to
#59
que nos hemos cruzado
Y si. Claro que hubo y hay opción de cambiarla. Sencillamente no está entre las prioridades de la mayoría.
0
K
11
#75
groucha
#60
Tampoco hubo posibilidad de elegir la tricolor, que, para más inri, es históricamente incorrecta.
1
K
21
#51
Andreham
#11
La bandera es un trapo, eso es un hecho. No deja de ser el logotipo con el que se identifica rápidamente a Espala, como el rojo a Coca Cola, el azul a Pepsi y un nido a Nestlé.
Ahí no entra izquierda ni derecha, como mucho más tontos son los que necesitan ondear un trapo para validar algo.
2
K
28
#73
groucha
#51
No digas memeces. La bandera es un símbolo. Tu afirmación es tan burda/incorrecta como decir 'las leyes no son más que papeles (o bits, si quieres); los papeluchos con letras no tienen ningún valor'.
0
K
9
#81
EldelaPepi
*
#73
Las leyes no son un símbolo. Son normas que son necesarias (por desgracia) para una convivencia pacífica en sociedad. Son como un contrato y son materiales.
Los símbolos son conceptos inmateriales, todos. Solo sirven para validar algo abstracto, que no se ve ni se toca.
Como el tocino y la velocidad, ya sabes ...
0
K
9
#55
Aitr
#11
La bandera no nació con Franco pero sí que volvió con Franco. Para parte de la izquierda la bandera es la tricolor pero como Franco nunca perdió la guerra pues es lo que hay. Y de remate tenemos un escudo con corona...
0
K
7
#59
surco
*
#55
Volvió en el 39. Luego se cambia en el 79 y definitivamente en el 81 ya en democracia. Se conservan los colores actuales por ser los correctos históricamente y se cambia el escudo al actual, incluyendo la corona.
A mi que tengamos una monarquía me hace más o menos la misma gracia que a ti, pero es la forma de gobierno aprobada. Tb me gusta más la tricolor, pero la actual es la aprobada y la correcta históricamente hablando ( la tricolor fue fruto de una confusion) Ergo me gustará más o menos, pero no es la de Franco, es la que representa a la España de 2026 y a mis vecinos. Y que parte de la izquierda se la regale a Abascal y a Franco me parece una cagada que Abascal esta aprovechando
1
K
20
#70
Chinchorro
#11
Cuando el PP salió a la calle a manifestarse en contra del matrimonio homosexual (llamándonos enfermos, hijos de padres borrachos, etc), lo hizo con cientos de banderas de España.
elpais.com/eps/2025-06-25/20-anos-del-matrimonio-igualitario-en-espana
www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/espana/1119111135.html
Siempre han usado la bandera de todos los españoles para limpiarse el culo con ella y prostituirla. Ya va siendo hora de que se recupere lo que es de todos.
1
K
23
#72
surco
#70
Totalmente de acuerdo
0
K
11
#68
eugeniodl
*
#3
Joder, si la bandera es suya. Dejar de usarla.
Para los demás nos queda la morada.
1
K
28
#76
vicus.
#68
La que se debería seguir usando, pero...Llegó el abuelo Patxi y nos dio el cambiazo, para luego quitar el pollo y poner la corona monárquica, y todo ello sin referéndum ni ná, pero es lo que hay, y mientras no se diga lo contrario es la enseña que representa al estado y el estado somos todos, o eso debería..
0
K
20
#8
millanin
Que buenos los del mundo today.
Por cierto:
51
K
422
#14
Golan_Trevize
#8
¡Bravo!
0
K
12
#2
A_Ramos
El chiste se cuenta solo.
37
K
334
#46
magnifiqus
*
#2
Como le jode que el perro se haya apoderado de la bandera. Es que VOX sin esta se queda sin argumentos, odio y xenofobia sin caretas ni disfraces.
5
K
42
#82
Jalzhar
#46
Porque la bandera es suya y se la follan cuando quieren
1
K
15
#49
xosevp
#2
Y comienza con; esto era un vasco con cara de moro que va de salvapatrias
2
K
17
#1
Albarkas
Sánchez sorprendiendo una vez más
21
K
201
#10
Verdaderofalso
#1
el perro les va a joder llevar la bandera a todas partes
42
K
329
#21
ochoceros
#10
Ríete, pero si la derecha le roba este símbolo a la ultraderecha, les deja bien jodidos.
Van a tener que rascar pegatinas de banderitas durante semanas, y tirar toda la parafernalia que llevaban a las manifas
15
K
118
#41
MiguelDeUnamano
#10
"Por fin mi vecino ha quitado la bandera de España de su balcón".
Leído en algún lado.
11
K
98
#74
Alqui
#10
Abascal lleva siempre la bandera como pañal para poder cagarse en ella cuando le de la gana y lloriquear cuando dice que le hacen pupita.
2
K
16
#13
Suleiman
La bandera de España es suya, cojones! Y ahora tienen está que se ha puesto de moda.
13
K
123
#9
Verdaderofalso
*
La bandera es de propiedad de alguien? O es de todos los españoles?
A que les jode el juego de envolverse en la bandera el perro
4
K
65
#12
Don_Gato
*
#9
Es que si le quitan su distintivo alguno puede tener un esguince cerebral a la hora de meter el voto en la urna. Deberían usarla a partir de ahora siempre
0
K
9
#54
Verdaderofalso
*
#12
#24
#34
les quedará llevar la del águila para distinguirse de los rojos
La apropiación cultural de la que hablan
1
K
29
#63
Spirito
*
#54
La del aguilucho la llevan en sus eventos húmedos de toqueteo facistoide y para sus oraciones de santísima y rancia caspa.
0
K
9
#24
ochoceros
#9
Cuando veas a alguien con la banderita le puedes llamar ¡SOCIATA!
2
K
42
#34
Spirito
#9
Más vale el Perro Sánchez por perro que por Sánchez.
P.d.: Abascal, cínico.
1
K
29
#4
eltxoa
Cada uno pone la suya. A Abascal le gustan más la de los enemigos de España.
5
K
49
#7
z1018
A ver Sr. Paguitas, que no has dado un palo al agua en tu vida: la bandera está para defenderla y el patriotismo empieza por apoyar a tu presidente cuando es atacado por un extranjero, eso se llama TRAICIÓN.
5
K
46
#16
Milmariposas
Le han quitado su juguete favorito... Vamos a mandarle una buambulancia...
4
K
45
#5
jm22381
¿Lo hizo envuelto en la bandera?
2
K
38
#26
Albarkas
Solo les falta decir que es apropiación cultural
1
K
30
#32
vicus.
*
#25
Esta si que fue gorda, instrumetalizando un símbolo del estado como si fuese el Presidente del gobierno, y para más inri con el jefe del genocidio, Bibi "El carnicero de Gaza". Cabe más acto más desprecieble que ese?. Lo dudo, aunque está peña de indeseables siempre está esforzándose en superarse día a día.
1
K
27
#27
juanac
Qué claro lo tenía Errejón cuando hablaba de recuperar y disputar ese símbolo. Una pena los dogmatismos que dejan a la izquierda tan arrinconada.
A veces pienso que no quieren ganar, que están muy cómodos en su rol de perdedor/víctima. Hay que disputar dios y patria.
2
K
26
#58
listillo
#27
Dios es comunista, y sino, ¿cómo ha creado un mundo tan diverso conectado entre sí como una cadena?
0
K
7
#79
juanac
*
#58
No sé dios porque no creo en seres divinos, pero la doctrina de Jesús es lo más de izquierdas que conozco. "Renuncia a tus bienes y dáselo a los pobres", etc.
“Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas; vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.”
“Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me recibisteis… En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más…
» ver todo el comentario
0
K
10
#31
Spirito
Abascal es un cínico, un psicópata, un miserable.
No cabe otra.
3
K
25
#35
sivious
*
#31
Es mucho mas sencillo que todo esto, es un oportunista. Vio un sitio para poder ganar mas dinero y vivir del cuento imponiendo ideas. Venderia al pais por tener mas pasta. Este no le llega ni a los franquistas, este era de los lameculos de los franquistas. Los que iban escupiendole a los pobres y limpiando botas de militares fascistas.
2
K
23
#40
Spirito
*
#35
Para mí Abascal es un psicópata integrado de libro:
- Miente descarada y sistemáticamente, sin escrúpulo.
- Intenta controlar a todos, bajo sus órdenes, sin inmutarse.
- No demuestra empatía ni sentimiento alguno, ni aún siquiera en momentos jodidos.
- Se aprovecha y/o abusa de todo cuanto puede, sin escrúpulo alguno tampoco.
- Se junta y va allí donde criminales como Netanyahu, a darle abrazos en pleno genocidio.
...
2
K
19
#67
vicus.
Abascal a lo Gollum style : “Es míaaaaaa, mi tesooorrrrr". Jajajaja
0
K
20
#17
diablos_maiq
*
Lo que todos sospechábamos: Habascal es un topo de Sortu.
1
K
20
#77
groucha
Este tío es tonto...
1
K
19
#6
Poligrafo
*
Pues que ponga el una esvastica o la bandera yanki...sera por banderas.
1
K
18
#39
consuerte76
*
Abascal es más de la de el pollo.
1
K
18
#44
Veelicus
Este Abascal es el que no dijo ni mu cuando Israel bomberdeo posiciones en el Libano donde habia soldados españoles verdad?
Un traidor, vago y cobarde!
1
K
18
#22
Otrebla8002
Este al final me va a convencer de que es todo lo tonto que demuestra.
Ha de ser muy difícil esforzarse tanto en demostrar ser tan tonto.
1
K
18
#47
C.Nutrio
*
#22
Pero cómo no va a ser tonto un tipo que (en su única incursión en la empresa privada) llevó a la ruina un bar... ¡En el País Vasco! Que otra cosa no, pero nos gusta el alternar y el txikiteo más que a un Abascal una tiza.
0
K
7
#36
Queiron
Ah, callate ya. Mamporrero de los yanquis.
1
K
17
#29
girombo
*
La última estupidez de Abascal es dejarnos en bandeja de plata el argumento de la apropiación de símbolos por parte de la extrema derecha, como es esa bayeta mohosa y con olor a rancio que es la bandera española.
Y sí, la estupidez la hace la misma persona que tiene el pecho lleno de cardenales de tanto darse golpes en plan capitán patriota... mientras lame las botas de aquel que insulta a España, dice que no va a aprender nuestro "maldito idioma" y que va a usar nuestras bases con o sin permiso.
1
K
16
#66
The_Ignorator
Recordemos que Vox envió su propaganda electoral en un sobre con la apariencia de la bandera de España
Un uso tan asqueroso y partidista que fue llevado a la junta electoral central (con el esperado resultado de "chiquilladas").
Quizás no son los más adecuados con el uso de la bandera (y cuando sus votantes deben poner banderas en todos los lados porque son amnesicos o tontos y si no se les olvida que son españoles)
0
K
11
#20
XtrMnIO
Es lo que siempre he pensado, los buenos españoles debemos usar la bandera, porque queremos lo mejor para los españoles, no los pseudoespañoles que se han apropiado de ella porque no tienen otra cosa de ofrecer.
0
K
11
#57
UNX
Lo siento, Abascal, pero esa es la bandera de Pedro Sánchez, y todos los que lleváis una pulsera con esa bandera expresáis sumisión a su Sanchidad.
0
K
11
#28
mandelbr0t
#25
Otra
0
K
10
#80
unomas23
Abascal tiene un retraso importante. ¿Qué interés pueden tener este tipo de noticias?
0
K
10
#23
mandelbr0t
*
Aquí tiene Fachascal ideas para nuevos colorines de la pulserita de vox:
0
K
10
#25
mandelbr0t
#23
otra idea
0
K
10
#71
enmafa
Que es suya o que?
0
K
9
#65
Metabarón
*
Se os acabó el rollo de acaparar la bandera del país, traidores de mierda.
0
K
9
#78
tommyx
Tendrán que volver a las del pollo poollooooo
0
K
8
#45
C.Nutrio
Claro, porque la bandera de España es propiedad exclusiva de ese vago que hizo todo lo posible por eludir el servicio militar aunque ahora le guste disfrazarse de militar.
0
K
7
#38
neiviMuubs
Vaya huevos se gasta.
Ahora Sánchez contraataca y pondrá la bandera del pollo. Abascal, para protestar, se hará comunista
0
K
7
#56
listillo
¿Esto es de verdad o es el mundotoday?
0
K
7
#52
Mathrim
Hombre por favor, es que la bandera es un símbolo exclusivo de Abascal y la fachosfera
0
K
7
#30
pushakk
En serio votantes de Vox ¿No os da ni un poquito de vergüenza?
0
K
7
#15
AntonioWarrior
uhiii pero la de Abascal no era sin escudo o con otro más antiguo? o usa la de TOD@S los español@s
0
K
6
#69
jmav
“la misma que cubría a las víctimas” de “ETA y Bildu” Y a otros que están en las cunetas.
0
K
6
#64
quimera_rfv
Es que la quieren solo para ellos y cuando la hastías por eso, te insultan. Vaya calaña
0
K
6
Ahora con la bandera. No es tanto un retrasado, sino un cara que se aprovecha de los complejos que tiene mucha gente con ese trapo.
Parte de la izquierda que piensa que la historia y la bandera nacieron con Franco y por tanto es execrable
Y parte de la derecha que piensa que ser español es lo que a ellos les sale de los cojones.
Y seguimos para bingo
www.meneame.net/m/politica/acto-partidario-angela-merkel-impide-uso-ba
A mi si me representan. Yo no sé los regalo a un dictador.
Otra cosa es que me digas que Franco manchó lo suficiente esos colores como para no volverlos a usar. En tu opinión si. En la mía sería faltar a la primera República y a los doceañistas cediendoselos a un dictador y sobre todo darle una importancia que no tiene históricamente hablando a ese dictador
Y si. Claro que hubo y hay opción de cambiarla. Sencillamente no está entre las prioridades de la mayoría.
Ahí no entra izquierda ni derecha, como mucho más tontos son los que necesitan ondear un trapo para validar algo.
Las leyes no son un símbolo. Son normas que son necesarias (por desgracia) para una convivencia pacífica en sociedad. Son como un contrato y son materiales.
Los símbolos son conceptos inmateriales, todos. Solo sirven para validar algo abstracto, que no se ve ni se toca.
Como el tocino y la velocidad, ya sabes ...
A mi que tengamos una monarquía me hace más o menos la misma gracia que a ti, pero es la forma de gobierno aprobada. Tb me gusta más la tricolor, pero la actual es la aprobada y la correcta históricamente hablando ( la tricolor fue fruto de una confusion) Ergo me gustará más o menos, pero no es la de Franco, es la que representa a la España de 2026 y a mis vecinos. Y que parte de la izquierda se la regale a Abascal y a Franco me parece una cagada que Abascal esta aprovechando
elpais.com/eps/2025-06-25/20-anos-del-matrimonio-igualitario-en-espana
www.elmundo.es/elmundo/2005/06/18/espana/1119111135.html
Siempre han usado la bandera de todos los españoles para limpiarse el culo con ella y prostituirla. Ya va siendo hora de que se recupere lo que es de todos.
Para los demás nos queda la morada.
Por cierto:
Sánchez sorprendiendo una vez más
Van a tener que rascar pegatinas de banderitas durante semanas, y tirar toda la parafernalia que llevaban a las manifas
Leído en algún lado.
A que les jode el juego de envolverse en la bandera el perro
La apropiación cultural de la que hablan
P.d.: Abascal, cínico.
A veces pienso que no quieren ganar, que están muy cómodos en su rol de perdedor/víctima. Hay que disputar dios y patria.
“Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas; vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.”
“Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me recibisteis… En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más… » ver todo el comentario
No cabe otra.
- Miente descarada y sistemáticamente, sin escrúpulo.
- Intenta controlar a todos, bajo sus órdenes, sin inmutarse.
- No demuestra empatía ni sentimiento alguno, ni aún siquiera en momentos jodidos.
- Se aprovecha y/o abusa de todo cuanto puede, sin escrúpulo alguno tampoco.
- Se junta y va allí donde criminales como Netanyahu, a darle abrazos en pleno genocidio.
...
Un traidor, vago y cobarde!
Ha de ser muy difícil esforzarse tanto en demostrar ser tan tonto.
Y sí, la estupidez la hace la misma persona que tiene el pecho lleno de cardenales de tanto darse golpes en plan capitán patriota... mientras lame las botas de aquel que insulta a España, dice que no va a aprender nuestro "maldito idioma" y que va a usar nuestras bases con o sin permiso.
Un uso tan asqueroso y partidista que fue llevado a la junta electoral central (con el esperado resultado de "chiquilladas").
Quizás no son los más adecuados con el uso de la bandera (y cuando sus votantes deben poner banderas en todos los lados porque son amnesicos o tontos y si no se les olvida que son españoles)
Ahora Sánchez contraataca y pondrá la bandera del pollo. Abascal, para protestar, se hará comunista