edición general
Viajar, la manera más aceptada de joder el mundo

Quizá la única manera honesta de viajar hoy sea, sencillamente, no viajar. No como renuncia monástica ni como gesto de virtud pública, sino como un acto mínimo de responsabilidad. Dejar de participar —aunque sea por un rato— en la rueda que convierte la vida ajena en un estímulo consumible. No viajar como gesto de humildad, como una forma de mirar el mapa y reconocer que no todo lugar está esperando recibirnos, que no toda ciudad quiere ser escenario, que hay sitios cuya verdadera protección consiste en nuestra ausencia.

15 comentarios
Chu_man_fu #5 Chu_man_fu
Todas las ciudades tienen que seguir el modelo de Albacete, que ha sabido evitar el turismo de masas
asola33 #10 asola33
#5 ¿Estas promocionando Albacete?
Tomo nota para semana Santa. {0x1f602}
#12 Otrebla8002
#5 jajaja..... Pues yo he estado en Albacete.....y te doy la razón.
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize *
Los "viajes" y "más vale atesorar experiencias que posesiones" es la forma que el Capitalismo (con mayúsculas) más salvaje ha encontrado de atrapar con sus garras a la poca gente de izquierdas y concienciada que todavía quedaba.

Estamos perdidos...
Findeton #4 Findeton
#3 Para el socialismo, es un PECADO eso de viajar. ¡Que se santifique 10 veces ante Greta después de ir a la nieve/playa con la familia!
Delirante #11 Delirante *
#4 no es un pecado, pero le puedes dar una vuelta si te consideras un ciudadano medio consciente, igual que a todo lo que hacemos en masa y que arrasa con el medio.

Yo estoy convencida de que si no existieran las RRSS el 90% de la gente no viajaría, sobre todo a destinos considerados exóticos. Lo que mola ahora es enseñar, subir una foto y alimentar nuestro ego, porque si viajamos somos más chachis.

Y en cuanto a lo que dices, a mí también me gusta viajar y he viajado bastante, lo que no…
MuCephei #13 MuCephei
#11 Y tu eres ese 10% que falta a que si?
Delirante #14 Delirante *
#13 no tengo RRSS, si te sirve como respuesta, e intento viajar de forma más consciente. Pero no me considero especial, eh? Tengo mis contradicciones como todo el mundo, pero al menos intento meterle conciencia y coherencia, aunque no siempre lo consiga.
#6 ldoes
#3 Yo no sé de qué cojones habláis algunos cuando habláis de izquierda, de verdad os lo digo.
Mala #7 Mala
#3 Esa manera de hacernos sentir clase media, con el poder de hacer aquello que siempre ha hecho la gente bien. Contaminar a lo bestia para ir a pasear por calles y monumentos atestados de gente... y poder decir o colgar en las redes lo guay que eres.
ChatGPT #2 ChatGPT
#0 tremendaetiquetachaval!
Delirante #8 Delirante
#2 arreglaó :hug:
magnifiqus #15 magnifiqus *
No criminalicemos viajar, sino la manera de viajar. Por ejemplo, viajar y visitar zonas rurales puede ser positivo para esos entornos. Gracias a ello pueden mantenerse algunos negocios que se otro modo no existirían.

El crimen es viajar a sitios masificados que se han convertido en parques temáticos para turistas, o viajar en modo agarrao, sin aportar nada a la economía local, y luego pavonearse de ello en redes sociales, animando a más gente hacerlo. O recorrer medio mundo en medios ultracontaminantes para hacer turismo de resort, sol y playa.
Findeton #1 Findeton
Viajo bastante.
#9 Jacusse
El turismo masivo es un cáncer. Quedémonos en casa mejor.
