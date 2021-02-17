edición general
La Venezuela antes de Chávez y Maduro: un nido de pobreza y desigualdad bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial

La Venezuela antes de Chávez y Maduro: un nido de pobreza y desigualdad bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial

La noción de que Venezuela era un "país próspero" antes de Chávez ignora el colapso económico que sufrió desde finales de los años 70. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela enfrentaba graves problemas estructurales: una desigualdad social profunda, altos niveles de pobreza y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras. Si analizamos con la situación político-social podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente.

#4 Daniel2000
Por eso , cuando las cosas empezaron a prosperar , se eliminaba la pobreza y todo iba bien, un 27% de la población decide marcharse del país, emigrar.

Unos 8 millones (de 30 que tenía el país) dijeron que se vivía demasiado bien en el país, y se marcharon.


Joer, que salieron con los puesto, que son parias en los países donde van.

En el 2021, un rider falleció en accidente de trafico. Era fiscal en venezuela, aquí se dedicaba a repartir comida en Deliveroo

www.elmundo.es/cronica/2021/02/17/6026b101fdddffe2b08b4607.html
#15 plutanasio
#6 Y ya cuando estaban en el gobierno no se cortaban atropellando manifestantes.

www.youtube.com/watch?v=NQBKgsdpdsc
#2 Abril_2025
Si analizamos con la situación político-social podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente.

Que diera un golpe de estado militar asesinando a cerca de 400 personas porque no le gustaba el presidente electo quizás tuvo algo que ver.
#3 plutanasio
#2 Por si alguien no lo ha visto, usaron aviones para atacar a su pueblo.

www.youtube.com/watch?v=YB7pPvj_-bA
#6 Abril_2025
#3 Según este meneo-propaganda esos bombarderos disparaban contra civiles porque el pueblo de Venezuela estaba muy cansado de las acciones del gobierno que eligieron en las urnas.
#3 Huginn
#3 Sí y no:

Objetivos:

Bombardeo de instalaciones militares: Incluyendo la Base Aérea La Carlota en Caracas.

Ataque a posiciones clave: Como el Palacio de Miraflores y el Ministerio de la Defensa, en Caracas
#7 ewok
#2 Fraga era uno de los ministros más visibles de la dictadura genocida franquista, pero en los años 90 gobernó en Galicia ganando las elecciones.

Chávez llegó a la presidencia ganando las elecciones, te guste más o te guste menos.
1 K 15
#11 Abril_2025
#7 Y Trump también, después de fomentar que unos psicópatas asaltaran el Capitolio.

Que la gente sea gilipollas ni se discute.
#13 Huginn
#2 Por curiosidad, ¿de dónde sacas esa cifra de 400 muertos?
1 K 22
#17 Abril_2025
#13 Pues me ha fallado la memoria. La cifra oficial según wikipedia es de 32. Para fiarse a mi edad :-(

El segundo golpe de estado sí que llegó a 170, pero siguen sin ser 400.

Gracias por la corrección.
#5 HeilHynkel
una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras.

justo la definición de democracia que gusta a los OTANeros ( y que conste que Maduro y su camarilla me convencen tanto como Ayuso)
#9 Atusateelpelo
#0 Edita y completa el titular. Que se te ha quedado cortado.
#8 angelitoMagno
Cierto, y también es cierto que la situación de Venezuela mejoró durante la época de Chavez gracias a los altos precios del barril de petróleo.

Después llegó Maduro, el precio del petroleo bajó, las infraestructuras de extracción dejaron de mantenerse y de nuevo a la pobreza (PIB per cápita de 3800 cuando la media mundial es de 13800 => es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(nominal)_per_cápita)
angelitoMagno #14 angelitoMagno
PIB per capita. He marcado en rojo los años de Chavez.
 media
#10 CharlesBrowson
todo tiempo pasado fue anterior, estos intentos de los boomers del chandal del lidl para ahora decir ñiñiñi para creer asi que van a salvar el pescuezo y se van a ir de rositas es bastante vergonzoso.
#1 Kmisetas
Panfletada histórica. Lo meneo porque es la mejor manera de dar visibilidad y que esta basura quede en evidencia.
