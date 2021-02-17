La Venezuela antes de Chávez y Maduro: un nido de pobreza y desigualdad bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial

La noción de que Venezuela era un "país próspero" antes de Chávez ignora el colapso económico que sufrió desde finales de los años 70. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela enfrentaba graves problemas estructurales: una desigualdad social profunda, altos niveles de pobreza y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras. Si analizamos con la situación político-social podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente.