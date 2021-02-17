La Venezuela antes de Chávez y Maduro: un nido de pobreza y desigualdad bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial

La noción de que Venezuela era un "país próspero" antes de Chávez ignora el colapso económico que sufrió desde finales de los años 70. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela enfrentaba graves problemas estructurales: una desigualdad social profunda, altos niveles de pobreza y una economía dependiente del petróleo que beneficiaba principalmente a una élite corrupta y a empresas extranjeras. Si analizamos con la situación político-social podremos entender que el ascenso de Chávez no fue un accidente.
Unos 8 millones (de 30 que tenía el país) dijeron que se vivía demasiado bien en el país, y se marcharon.
Joer, que salieron con los puesto, que son parias en los países donde van.
En el 2021, un rider falleció en accidente de trafico. Era fiscal en venezuela, aquí se dedicaba a repartir comida en Deliveroo
Que diera un golpe de estado militar asesinando a cerca de 400 personas porque no le gustaba el presidente electo quizás tuvo algo que ver.
Objetivos:
Bombardeo de instalaciones militares: Incluyendo la Base Aérea La Carlota en Caracas.
Ataque a posiciones clave: Como el Palacio de Miraflores y el Ministerio de la Defensa, en Caracas
Chávez llegó a la presidencia ganando las elecciones, te guste más o te guste menos.
Que la gente sea gilipollas ni se discute.
El segundo golpe de estado sí que llegó a 170, pero siguen sin ser 400.
Gracias por la corrección.
justo la definición de democracia que gusta a los OTANeros ( y que conste que Maduro y su camarilla me convencen tanto como Ayuso)
Después llegó Maduro, el precio del petroleo bajó, las infraestructuras de extracción dejaron de mantenerse y de nuevo a la pobreza (PIB per cápita de 3800 cuando la media mundial es de 13800)