Trump: «¿Alguien ha visto lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, pese a que apenas contribuyen a la OTAN, son absolutamente desastrosas. ¡Da pena verlo!»  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a España por su desempeño económico y su gasto en defensa, lo que ha reavivado el debate sobre el reparto de cargas en la OTAN y las relaciones transatlánticas. En una publicación en redes sociales, Trump escribió: «¿Alguien ha visto lo mal que le va al país de España? Sus cifras económicas, pese a que apenas contribuyen a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Da pena verlo!»