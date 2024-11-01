edición general
12 meneos
51 clics

Trump: «¿Alguien ha visto lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, pese a que apenas contribuyen a la OTAN, son absolutamente desastrosas. ¡Da pena verlo!»  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a España por su desempeño económico y su gasto en defensa, lo que ha reavivado el debate sobre el reparto de cargas en la OTAN y las relaciones transatlánticas. En una publicación en redes sociales, Trump escribió: «¿Alguien ha visto lo mal que le va al país de España? Sus cifras económicas, pese a que apenas contribuyen a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Da pena verlo!»

| etiquetas: trump , españa , otan , defensa , pena
11 1 1 K 120 actualidad
11 comentarios
11 1 1 K 120 actualidad
Comentarios destacados:    
winstonsmithh #6 winstonsmithh
Y este es el nivel, berrinche infantil porque no le han comprado el helado que quería.
2 K 30
#11 Leclercia_adecarboxylata
Bueno, aún reconoce familiares por lo que no es un deterioro cognitivo avanzado, sólo moderado.
0 K 20
#2 Grahml *
Aquí Trump dedicando su improductivo tiempo a estar en el lado equivocado de la historia.  media
0 K 20
tul #3 tul
#2 ha entrado en feijoo-mode xD
4 K 71
Priorat #5 Priorat
Riamonos de esto que así podemos, de paso, hablar de las buenas cifras económicas de España.
0 K 13
emmett_brown #1 emmett_brown
Si mira meramente sueldos, pues sí. Allí los trabajadores ganan fácil el triple que aquí.
0 K 13
#8 Grahml
#1 Mientras tanto, los mismos estadounidenses se escapan de EEUU asqueados, para irse a vivir a España y otros tantos países europeos:

Los ciudadanos de EEUU se van de su país y emigran a España
www.capitalradio.es/programas/mercado-abierto/ciudadanos-eeuu-van-pais
2 K 39
#10 Jacusse
Exactamente lo contrario de la realidad. No falla.
0 K 10
#7 serperga
Decididamente no hay duda de que risketos está senil y ha perdido la cabeza.
1 K 9
botafoch #4 botafoch
Tú si que das pena, PAYASO
0 K 8
#9 Bravok1
Que chorrada ha dicho hoy el pedófilo demente que preside los eeuu?
0 K 7

menéame