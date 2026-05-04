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No, el Gobierno no ha anunciado una ayuda de 2.800 euros a los migrantes regularizados "hasta que encuentren trabajo"

No, el Gobierno no ha anunciado una ayuda de 2.800 euros a los migrantes regularizados "hasta que encuentren trabajo"  

Circula en redes sociales una imagen que se presenta como si fuera la portada de un periódico que anuncia que Pedro Sánchez dará a los inmigrantes regularizados una ayuda de 2.800 euros mensuales durante dos años hasta que encuentren trabajo. Es falso. No es una noticia real y el medio al que atribuyen la información no existe: es una foto manipulada y el Gobierno no ha hecho ningún anuncio sobre esta supuesta ayuda. "Pedro Sánchez dará a los inmigrantes regularizados hasta que encuentren trabajo 2.800 euros por familia al mes durante 2 años"

| etiquetas: gobierno , regularización , trabajo , ayuda
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8 comentarios
28 6 0 K 306 actualidad
#1 sorecer
Y la gente se lo cree...
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YeahYa #2 YeahYa
#1 Es de ser muy cortito la verdad...
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Ludovicio #8 Ludovicio
#1 #2 Pues los votantes de derechas se tragan estas cosas sin empujar con pan ni nada.
Además, una vez soltadas estas gilipolleces, se quedan ahí en el imaginario y no salen ni con agua caliente.

Nada como conocer a tu público objetivo.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 También hay quienes difunden este tipo de bulos sabiendo que va a calar en el precariado intelectual, gente que nadie decente querría a su lado.
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Supercinexin #4 Supercinexin
Tendrían que ofrecer 2.800€ por cada cabellera de derechista que les llevasen a Ferraz, dichos inmigrantes.
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hazardum #6 hazardum
Bastante burdo y ambicioso el bulardo, quizá si se hubieran quedado en 1000 euros, lo mismo tiene mas exito.
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#3 KaBeKa
Hasta que no se catalogue de alguna forma este periodismo como terrorista, esto no va a cambiar. Tu puedes orientar una noticia según tu visión pero lo que ocurre desde Steve Bannon es una puta mierda. Es inventar noticias utilizando las miserias de la gente.
Dile a un tío que gana 1200€ y las pasa putas que le van a dar a otro 2.800€ por no hacer nada. Pues claro que triunfa y moviliza, pero es que es mentira.
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MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
Me gustan estás noticias aunque sean falsas, cuando alguien me las comenta , joder, me vengo arriba . No me puedo sentir más superior moral e intelectualmente, sinceramente.
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menéame