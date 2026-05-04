No, el Gobierno no ha anunciado una ayuda de 2.800 euros a los migrantes regularizados "hasta que encuentren trabajo"  

Circula en redes sociales una imagen que se presenta como si fuera la portada de un periódico que anuncia que Pedro Sánchez dará a los inmigrantes regularizados una ayuda de 2.800 euros mensuales durante dos años hasta que encuentren trabajo. Es falso. No es una noticia real y el medio al que atribuyen la información no existe: es una foto manipulada y el Gobierno no ha hecho ningún anuncio sobre esta supuesta ayuda. "Pedro Sánchez dará a los inmigrantes regularizados hasta que encuentren trabajo 2.800 euros por familia al mes durante 2 años"