Sin trabajadores, no hay ganancias: los restaurantes de Texas atraviesan dificultades [EN]

Casi el 50% de los restaurantes en Texas no fueron rentables el año pasado, lo que demuestra la difícil situación actual. La razón principal es la continua represión contra la inmigración, que ha generado temor entre los trabajadores, incluso entre aquellos con estatus legal. Muchos trabajadores ahora temen ir a trabajar por miedo a ser arrestados. Esto ha dificultado que las empresas encuentren personal confiable, especialmente para trabajos físicamente exigentes que muchos estadounidenses no están dispuestos a realizar.