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Sin trabajadores, no hay ganancias: los restaurantes de Texas atraviesan dificultades [EN]

Sin trabajadores, no hay ganancias: los restaurantes de Texas atraviesan dificultades [EN]

Casi el 50% de los restaurantes en Texas no fueron rentables el año pasado, lo que demuestra la difícil situación actual. La razón principal es la continua represión contra la inmigración, que ha generado temor entre los trabajadores, incluso entre aquellos con estatus legal. Muchos trabajadores ahora temen ir a trabajar por miedo a ser arrestados. Esto ha dificultado que las empresas encuentren personal confiable, especialmente para trabajos físicamente exigentes que muchos estadounidenses no están dispuestos a realizar.

| etiquetas: estados unidos , texas , inmigrantes
4 1 0 K 85 Inmigración
2 comentarios
4 1 0 K 85 Inmigración
#2 silzul
Vamos que el modelo de hostelería usela de pagar una mierda de sueldos base por horas y trasladar la carga salarial a la buena voluntad del cliente... No es sostenible sin inmigrantes que acepten esas condiciones de mierda. ¡Que sorprecha!

¡Pay them more!
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elgranpilaf #1 elgranpilaf
Y sin clientes
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menéame