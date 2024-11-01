El problema del minimalismo: 15 muertes vinculadas a las puertas de los Tesla

Imagina sobrevivir al impacto de un accidente grave. Estás aturdido, el humo empieza a llenar el habitáculo y, cuando intentas salir, la puerta no responde. Ese escenario de pesadilla es el eje central de una nueva y exhaustiva investigación de Bloomberg, que ha vinculado al menos 15 muertes en Estados Unidos con el fallo de las puertas de vehículos Tesla durante la última década. El informe pone cifras a un temor latente en la industria: la obsesión por la tecnología podría estar creando trampas mortales.
| etiquetas: coches , tesla , 15 muertos , problemas , tiradores , puertas
Lo que no entiendo es como ningún regulador, certificador o plataformas como NCAP han prestado atención a algo tan evidente.
Y si no es algo tan sencillo como seguir la ley de Murphy.
Totalmente de acuerdo contigo en que ni sabe hacer coches, ni naves espaciales, ni de informática como para programar una IA.
De lo de ponerlo de "malo" pues es que apoya y creo que también financia a neonazis como (AfD), hace… » ver todo el comentario
Lo de quitar el embellecedor para acceder a la palanca manual es de locos
www.tesla.com/ownersmanual/2020_2024_modely/en_us/GUID-AAD769C7-88A3-4
Las delanteras no tengo comentarios, creo que son correctas e intuitivas
*croquis de las traseras:
¿ Tu te lees el manual de los coches que alquilas, o de los taxis que coges como pasajero?
Yo no
Y dudo que el pasajero medio (que no conductor) creo que se lea todo el manual de su coche
Si sabes que están ahí, bien..