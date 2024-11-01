edición general
El problema del minimalismo: 15 muertes vinculadas a las puertas de los Tesla

Imagina sobrevivir al impacto de un accidente grave. Estás aturdido, el humo empieza a llenar el habitáculo y, cuando intentas salir, la puerta no responde. Ese escenario de pesadilla es el eje central de una nueva y exhaustiva investigación de Bloomberg, que ha vinculado al menos 15 muertes en Estados Unidos con el fallo de las puertas de vehículos Tesla durante la última década. El informe pone cifras a un temor latente en la industria: la obsesión por la tecnología podría estar creando trampas mortales.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Según la investigación, estas 15 víctimas fallecieron en 12 incidentes separados donde los ocupantes no pudieron salir (o los rescatistas no pudieron entrar) porque las manillas electrónicas dejaron de funcionar tras el choque.
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante *
#1 Es que es algo que cualquier persona con una conciencia mínima de seguridad o de riesgos puede ver a los dos segundos de analizar un Tesla, que el diseño es una aberración.
Lo que no entiendo es como ningún regulador, certificador o plataformas como NCAP han prestado atención a algo tan evidente.

Y si no es algo tan sencillo como seguir la ley de Murphy.
#3 Piscardo_Morao
#1 Supongo que al "supermegagenio" de Elon "Saludo Romano" Musk no se le ocurrió que después de un accidente los sistemas electrónicos que controlan la apertura de las puertas pueden quedar inutilizados y por eso no incorporaron un sistema de apertura manual.
#7 Tailgunner
#3 supuestamente hay una apertura manual levantando no sé qué tapita y tirando de no sé qué cablecito aunque después de un choque lo mismo no estás en condiciones de pensar en esto de la tapita y el cablecito. Respecto a musk dudo mucho que haya intervenido en nada del diseño del clche, le habrán enseñado el clche, habrá dicho que "muy bonito, que ok" y poco más. Musk sólo pone pelas, ni hace coches ni sabe, ni hace naves ni sabe, ni hace Twitter y ni sabe. Un poco harto de ponerle de gurú o de malo cuando no tiene ni puta idea de nada, sólo pone pelas..
#11 Piscardo_Morao
#7 Los CEOs cobran las millonadas que cobran porque al final la responsabilidad de que la empresa haga las cosas bien o mal es suya, o eso nos dicen los liberales. ¿O solo es cosa suya cuando las cosas salen bien pero si falla algo es culpa de otra persona?

Totalmente de acuerdo contigo en que ni sabe hacer coches, ni naves espaciales, ni de informática como para programar una IA.

De lo de ponerlo de "malo" pues es que apoya y creo que también financia a neonazis como (AfD), hace…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#1 Yo llevo en el coche un "rompelunas" para "porsi"... (no es un Tesla ni tiene cerraduras electronicas pero nunca sabes en que problemas te puedes encontrar)
#8 Tailgunner
#4 resq me se llama, yo también lo llevo y también un martillo como el de los autocares por si acaso.. si no, coged un reposacabezas, poned las guías de metal en una esquina de la ventana de la puerta, nunca en el parabrisas, y golpead el reposacabezas.
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
Esto ya ha salido varias veces y las puertas traseras son un crimen en contra de la humanidad

Lo de quitar el embellecedor para acceder a la palanca manual es de locos

www.tesla.com/ownersmanual/2020_2024_modely/en_us/GUID-AAD769C7-88A3-4

Las delanteras no tengo comentarios, creo que son correctas e intuitivas

*croquis de las traseras:  media
#9 Tailgunner
#6 pues yo no lo veo tan complicado, otra cosa es que después del golpe estés para ir quitando embellecedores...
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
#9 primero tendrás que saber que está ahí..
¿ Tu te lees el manual de los coches que alquilas, o de los taxis que coges como pasajero?
Yo no

Y dudo que el pasajero medio (que no conductor) creo que se lea todo el manual de su coche

Si sabes que están ahí, bien..
#5 joseac
Con lo fácil que es dejar una manilla mecánica.....
Lamantua #12 Lamantua
Quién es el responsable de permitir la comercialización de esa marca en España..? Que asuma las consecuencias y pague por ello. Ya está bien de jetas y sinvergüenzas.
