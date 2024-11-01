edición general
Seguridad - Hoja de rescate Tesla Model 3 (2024)  

Hoja de rescate del Tesla Model 3, modelos a partir de 2024.

Resto de modelos Tesla se pueden encontrar en esta página -> www.tesla.com/es_es/firstresponders/vehicles-charging

Recomendable imprimir y tener dentro del vehículo.

#1 Grahml *
Recomiendo a todos aquellos que tengan un Tesla que echen un vistazo a esta página, donde se encuentran las hojas de rescate y de emergencia de los modelos que Tesla tiene en su catálogo.

www.tesla.com/es_es/firstresponders/vehicles-charging


Asimismo, recomiendo también que todos los usuarios de otras marcas y modelos de vehículos, sean eléctricos o no, consulten las medidas de seguridad que proporcionan los fabricantes, para estar prevenidos en caso de accidente.

Al final, este…   » ver todo el comentario
#2 tobruk1234
#1 Sufres un accidente, quedas insconsciente, con el vehiculo cerrado y quien dices que va a leer esas hojas, ah espera que llegan los bomberos y veras que rapido te lo solucionan, cizalla o rotura de cristal. Es el fabricante quien deberia entregarte esas hojas y poner/proporcionar esa informacion a los servicios de emergencia como actuar en caso de accidente con esos vehiculos. De todas formas se agradece la informacion no tengo un Tesla, pero trabajo en una zona donde abundan.
#3 parladoiro
#2 el equipo de rescate: www.race.es/hoja-de-rescate

Por cierto lo de otras noticias lo de no poder romper las ventanillas se entiende ahora perfectamente.
