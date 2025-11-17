edición general
Óscar Puente anuncia reformas para elevar la alta velocidad ferroviaria a 350 kilómetros por hora en toda la red

El Ministerio de Transportes se dispone a invertir para poder elevar a 350 kilómetros por hora la circulación de los trenes de alta velocidad. Y la primera adaptación se va a producir en el eje con mayor tráfico del país, el que enlaza Madrid y Barcelona, línea en la que el viaje pasará de las 2.48 horas actuales a 2.00 horas. “Poniendo nuestra red a 350 kilómetros por hora nos convertiremos en el único país, junto con China, que tiene una infraestructura de estas características. Hay países europeos que también se lo plantean, como Polonia...

cocolisto #2 cocolisto
A ver si un día se pone las pilas con Cercanías que muchos vagones huelen aún a carbonilla de lo viajales que son.
themarquesito #4 themarquesito
#2 Si no me equivoco, los trenes de Cercanías de Madrid están algo pasada la mitad de su vida útil, con una edad promedio de 27 años.
cocolisto #6 cocolisto
#4 No creo que estén mejor los de Cataluña, Andalucía y en general.
Se ha dedicado un montón de dinero a favorecer al ave,deficitario en su conjunto,ignorando a Cercanías y dejando pueblos sin conexión.
Luego que si la España vacía y que no cojamos el coche.
#7 soberao
#2 Da igual que sean viejos mientras cumplan su función y lleguen a tiempo según el horario.
cocolisto #8 cocolisto
#7 Sin duda,pero hay algunos en estado lamentable,sucios,con desperfectos y ruidosos que pareciera que se van a deshacer.
Torrezzno #1 Torrezzno
No seria mejor reformas para que el AVE no vaya muy por debajo de su velocidad en la mayoría de los trenes?, que no se quemen o averíen tan a menudo o que vuelvan a pagar cuando hay retrasos?
#9 poxemita
#1 si, pero lo de 350 queda más espectacular.
elsnons #5 elsnons
Estamos en campaña ya ?
#3 Mesopotámico
Gracias a Oscar Puente, cojo más el coche
