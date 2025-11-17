Óscar Puente anuncia reformas para elevar la alta velocidad ferroviaria a 350 kilómetros por hora en toda la red

El Ministerio de Transportes se dispone a invertir para poder elevar a 350 kilómetros por hora la circulación de los trenes de alta velocidad. Y la primera adaptación se va a producir en el eje con mayor tráfico del país, el que enlaza Madrid y Barcelona, línea en la que el viaje pasará de las 2.48 horas actuales a 2.00 horas. “Poniendo nuestra red a 350 kilómetros por hora nos convertiremos en el único país, junto con China, que tiene una infraestructura de estas características. Hay países europeos que también se lo plantean, como Polonia...