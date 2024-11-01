Adelanto electoral en Andalucía a la vista: la Junta compra las papeletas

El contrato del suministro de las papeletas, realizado por la Consejería de Presidencia, que también dirige el titular de Sanidad, Antonio Sanz, ha sido desvelado en la red social X por el responsable de la Asociación Justicia por la Sanidad, Antonio Barreda, que durante los últimos meses también ha ido publicando por entregas una serie de contratos de la Administración autonómica en los que se ponen de manifiesto los dispendios sin medida ética que el ejecutivo de Moreno Bonilla se permite para contratar regalos oficiales, comidas o viajes,