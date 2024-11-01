El subdirector del colegio Alborada, salpicado por abusos sexuales a menores, es el alcalde del PP en Anchuelo (Madrid)

Familiares de las presuntas víctimas contemplan que la gestión de las administraciones sobre el caso en particular y hacia el centro en general, podría tener que ver con esta relación. Javier Doncel Fernández es subdirector del Alborada, colegio de Alcalá de Henares salpicado por un caso de abusos sexuales por parte de un excuidador a decenas de menores de entre tres y seis años, algunos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y alcalde de Anchuelo (Madrid).