Pedro Sánchez, tras la comparecencia de Trump: “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque cometido por Estados Unidos hacia Venezuela la madrugada de este sábado en el país latinoamericano. “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, ha escrito en X, antes Twitter, a las 19.16 hora española.
Reportado.
Estendiendo
Acaba de decir Trumpo que Corina, nanai. Que empresas gringas se harán cargo de todo. Narcotrafico y Petróleo.
Ahora si que no revertira ni un dólar en Venezuela.
Viva la libertad carajo!!!!!
Golpe de estado!!!!!
Y aquí paz y después gloria.
No somos conscientes de lo que puede hacer Trump por sus santos cojones.
Los estadounidenses que no se cagan encima o son unos psicocapitalistas también deben estar flipando con haber bombardeado Venezuela está noche pasada.
Esperemos que no.
Seguro de NarcoFrijolito y Santi "el paguitas", opinan lo mismo.