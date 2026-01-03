Pedro Sánchez, tras la comparecencia de Trump: “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque cometido por Estados Unidos hacia Venezuela la madrugada de este sábado en el país latinoamericano. “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, ha escrito en X, antes Twitter, a las 19.16 hora española.