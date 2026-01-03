edición general
Pedro Sánchez, tras la comparecencia de Trump: “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque cometido por Estados Unidos hacia Venezuela la madrugada de este sábado en el país latinoamericano. “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, ha escrito en X, antes Twitter, a las 19.16 hora española.

Comentarios destacados:      
ur_quan_master
#5 yo solo venía a hacer un chiste de huesos.
6
penanegra
Piensa lo mismo que yo.
5
Torrezzno
#7 yo soy de izquierdas y de derechas. Lo mejor de ambos mundos
2
Torrezzno
Ni de izquierdas ni de derechas :troll: :troll:
1
Barriales
#4 lo mismo que tú.
0
ur_quan_master
Esperaba una declaración menos tibia, pero no.
1
obmultimedia
#3 Que esperabas que dijese?
1
Barriales
#3 tiene el doble de cojones que los jefes de la oposición.
4
Jatetu
#9 Y es tan guapo, y cambia tan bien de opinión! Y roba, pero mucho mejor que los otros!
2
Barriales
#18 roba?
0
Jatetu
#22 Con la retórica local de Menéame, a manos llenas: su hermano, su mujer, su mano derecha, su otra mano derecha, la otra que iba a ser mano derecha...
0
Barriales
#24 estas acusando sin pruebas y estendiendo un bulo.
Reportado.
2
Jatetu
#26 Debe de ser duro ser tú.

Estendiendo xD
0
Barriales
#29 jajaja.
Acaba de decir Trumpo que Corina, nanai. Que empresas gringas se harán cargo de todo. Narcotrafico y Petróleo.
Ahora si que no revertira ni un dólar en Venezuela.
Viva la libertad carajo!!!!!
Golpe de estado!!!!!
0
Barriales
#29 disfruta.
0
sotillo
#22 Déjalo, y tienes armas masivas
0
karakol
Es lo que tenía que decir, hasta que pase un tiempo y España y la Unión Europea reconozcan al títere que ponga el orangután naranja en Caracas.

Y aquí paz y después gloria.
0
Adam22
Evidentemente, difícilmente un intervención extranjera como esta puede dirigir Venezuela hacia una transición democrática. Las elecciones libres es el único camino, pero estas agresiones ayudaran a la movilización del chavismo, en contra de los intereses de Trump.
1
Imag0
El Senado Galáctico observa con preocupación la destrucción de Alderaan y llama a que se respete el derecho interplanetario
1
txillo
#13 los servicios secretos son los que han puesto ahí a Trump.
0
ipanies
Así como no veo a Rusia con la potencia necesaria para hacer algo parecido en Europa, los USA se te plantan con un par de portaviones por cada lado y barren España en una noche.
No somos conscientes de lo que puede hacer Trump por sus santos cojones.
Los estadounidenses que no se cagan encima o son unos psicocapitalistas también deben estar flipando con haber bombardeado Venezuela está noche pasada.
0
cabobronson
#13 el que viene detrás de Trump es peor...
0
cabobronson
Esto es la primera pieza de dominó que ha caído y que nos va a llevar a algo muy gordo, véase IIIWW
0
Geirmund
#10 Me gusta pensar que antes los servicios secretos de USA se cargan a Trump, pero vivimos tiempos tan absurdos que nunca se sabe
0
Jatetu
#13 Mucho mejor, juzgan a criminales como Maduro. Una acción cuestionable con consecuencias positivas.
0
unlugar
#19 Para los USA, a corto plazo, no lo dudo porque se quedan el petróleo que compraba China, pero veremos lo positivo que es para los venezolanos.
0
Fisionboy
#10 Que esto es una guantá con la mano abierta a China, parece que está claro. Pero no sé si la cosa será para tanto.

Esperemos que no.
0
cabobronson
#14 los chinos dirán ahora que Taiwán es suyo
0
YSiguesLeyendo
Pedro, a qué hora de qué día vas a condenar el ataque terrorista sobre Venezuela?
2
Barriales
Bien dicho Perro.
Seguro de NarcoFrijolito y Santi "el paguitas", opinan lo mismo.
2
Otrebla8002
#2 el frijol aún está esperando a ver por donde le sopla el viento porque no sabe ni donde está Venezuela. Y el paguitas deber de ir por la tercera resaca, que es sábado y hasta el lunes a las 13 no despierta.
3
sotillo
#2 Ya han apoyado el golpe, como Aznar con Chávez, como no dure más que el de entoces
0

