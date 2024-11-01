·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13542
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
8542
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
5073
clics
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."
5548
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
4794
clics
Una zarigüeya se lleva un susto de muerte por una diabólica decoración de Halloween
más votadas
490
Un nuevo vídeo revela que Mazón conocía las alertas hidrológicas una hora antes de la comida
466
Financial Times relata las presiones de Donald Trump a Noruega y al comité de los Nobel para recibir el premio
431
La protesta ciudadana detiene Chat Control [ING]
483
Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiar hasta 10 días
640
Francesca Albanese, el precio de la verdad
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
115
clics
La nueva norma Euro 7 penaliza ahora a los coches eléctricos
Si las normas de emisiones en la UE han sido un problema y un freno para los motores de combustión, desde 2026 también lo serán para los coches eléctricos.
|
etiquetas
:
euro 7
,
emisiones
,
híbridos
13
2
1
K
147
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
1
K
147
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Seat127
De acuerdo con que afectará el tema de los neumáticos a los coches eléctricos más que a los coches de combustión, principalmente por el mayor peso debido a las baterías.
Pero en frenada será justo lo contrario: la mayor parte del tiempo de frenada de un eléctrico es regenerativa, sin frenar con las pastillas sino con la inversión del motor.
Así que en frenos, minipunto para el equipo de las pilas
3
K
41
#6
EISev
#2
los híbridos también tienen frenada regenerativa, y freno motor, y hasta alguno trae frenos de tambor, que queda todo más recogido
0
K
16
#7
Grahml
#2
Además, está demostrado que el incremento de contaminación por neumáticos en los VEs se da sólo a altas velocidades, es decir, no en puntos urbanos "concentrados".
Esa contaminación, aunque mayor, es en determinadas ocasiones y más difuminada.
Así que esos dos motivos, frenada y mayor gasto de neumáticos, aún así, serán de un impacto altamente menor que el mero hecho de tener un tubo de escape.
0
K
20
#12
MADMax2
*
#7
lo de los neumáticos no es por lo que afecte a los humanos, sino por lo que afectan los residuos a otros animales. En concreto a los peces, principalmente a los salmones.
Son arrastrados por las lluvias hacía los acuíferos y el mar.
En el caso de los eléctricos los neumáticos tienen que ser reforzados y lo hacen con cierto componente muy contaminante
0
K
10
#4
ombresaco
un coche eléctrico pueda resultar hasta más contaminante que uno de combustión
Me matan esas comparaciones... un vehículo de combustión emite unos gases (además de otras partículas), los eléctricos solo partículas... pues quieren comparar dos unidades diferente...
¿a cuántas bofetadas equivales un puñetazo? ¿y a cuántos cigarros equivale una cerveza? Pues lo mismo
2
K
27
#11
Pablosky
#4
Hay que ser lerdo para escribir algo así, sólo por la frenada regenerativa ya llegan todos los eléctricos e híbridos (los de verdad, no los micro) a todas las revisiones con las pastillas de freno casi intactas.
Sólo por eso ya van a contaminar muchísimo menos que uno normal, y ahora si eso hablamos del motor. Es que es ridículo.
0
K
13
#13
ombresaco
#11
Para poder comparar, lo primero es que sean las mismas unidades.
Pero bueno, una vez demostrada mi lerdez, te pregunto a cuántos gramos de NOx equivalen los microplásticos de los neumáticos...
0
K
11
#1
cenutrios_unidos
¿Es decir que a los de conbustion van a penalizar por lo de los frenos y neumaticos ademas?
En fin...
0
K
16
#8
Destrozo
Europa quiere volver a vender vehículos cancerígenos y no sabe cómo justificarlo
0
K
11
#10
Otrebla8002
Esto suena a qué el lobby automovilístico europeo ha hecho su trabajo para protegerse e intentar que los coches chinos no les coman la tostada..... Cosa que pasará igualmente, creo yo.
0
K
10
#3
Gadfly
Vivir mata
0
K
7
#5
ombresaco
#3
La inducción no es 100% fiable, quizás hay por aquí algún inmortal que todavía no lo sabe
0
K
11
#9
LaMinaEnMiPuerta
#5
Los inmortales tienen la certeza de que lo son hasta que se llevan el chasco.
1
K
21
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero en frenada será justo lo contrario: la mayor parte del tiempo de frenada de un eléctrico es regenerativa, sin frenar con las pastillas sino con la inversión del motor.
Así que en frenos, minipunto para el equipo de las pilas
Esa contaminación, aunque mayor, es en determinadas ocasiones y más difuminada.
Así que esos dos motivos, frenada y mayor gasto de neumáticos, aún así, serán de un impacto altamente menor que el mero hecho de tener un tubo de escape.
Son arrastrados por las lluvias hacía los acuíferos y el mar.
En el caso de los eléctricos los neumáticos tienen que ser reforzados y lo hacen con cierto componente muy contaminante
Me matan esas comparaciones... un vehículo de combustión emite unos gases (además de otras partículas), los eléctricos solo partículas... pues quieren comparar dos unidades diferente...
¿a cuántas bofetadas equivales un puñetazo? ¿y a cuántos cigarros equivale una cerveza? Pues lo mismo
Sólo por eso ya van a contaminar muchísimo menos que uno normal, y ahora si eso hablamos del motor. Es que es ridículo.
Pero bueno, una vez demostrada mi lerdez, te pregunto a cuántos gramos de NOx equivalen los microplásticos de los neumáticos...
En fin...