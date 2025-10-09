Alemania dice que prohibir coches emisores de CO2 en 2035 no es factible técnicamente

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este jueves que la prohibición de matricular a partir de 2035 vehículos que emitan CO2 no es factible técnicamente y se comprometió a hacer todo lo posible para impedir que se mantenga, un día después de que Bruselas defendiese este objetivo con el argumento de que ofrece certidumbre a fabricantes e inversores.

«En 2035 no debe producirse un corte brusco. Técnicamente no es posible»