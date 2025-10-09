edición general
6 meneos
9 clics
Alemania dice que prohibir coches emisores de CO2 en 2035 no es factible técnicamente

Alemania dice que prohibir coches emisores de CO2 en 2035 no es factible técnicamente

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este jueves que la prohibición de matricular a partir de 2035 vehículos que emitan CO2 no es factible técnicamente y se comprometió a hacer todo lo posible para impedir que se mantenga, un día después de que Bruselas defendiese este objetivo con el argumento de que ofrece certidumbre a fabricantes e inversores.
«En 2035 no debe producirse un corte brusco. Técnicamente no es posible»

| etiquetas: vehículo , co2 , friedrich merz , bruselas
6 0 0 K 65 Economía
9 comentarios
6 0 0 K 65 Economía
thorpedo #4 thorpedo
No es factible... Para las marcas alemanas. Si hubieran invertido en I+D en vez de hacer trampas como el dieselgate otro gallo le cantaría
3 K 31
bioibon #3 bioibon *
Que digan al menos que no es factible económicamente, porque técnicamente es absolutamente factible, y nos lo están demostrando los chinos. Quizás técnicamente no sea factible para las automovilísticas alemanas que han intentado estirar el chicle de la combustión hasta que se les ha roto, y claro, ahora los lloros.
2 K 31
Harkon #5 Harkon
#3 No lo has entendido, no es factible para sus empresas, para las Chinas sí lo es porque no se han dormido en los laureles y se han puesto a gastar más en pagar a sus ceos y chupopteros vagos de consejeros que dirigen la empresa que priman su propio beneficio sobre la investigación y el avance.
0 K 19
jonolulu #7 jonolulu
#3 Tecnocráticamente
0 K 13
Macadam #2 Macadam
Hola, China
1 K 27
Spirito #9 Spirito
#2 Los chinos ya le están demostrando que además de ser factible es muy mejorable.

Pobres alemanes, tener que sufrir políticos más corruptos que aquí en España.
0 K 9
#1 Ovidio
Ataque de sentido común
1 K 18
Destrozo #6 Destrozo
Lo que no es factible humanamente es que TODOS los putos coches cuesten de 25.000 para arriba
1 K 14
Spirito #8 Spirito
Necesitan aún muchas mordidas del carísimo petróleo de EEUU. Aún no es factible.
0 K 9

menéame